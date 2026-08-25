Kitálalt a Pussy Riot volt tagja: éveken át az orosz titkosszolgálatnak dolgozott

Rita Flores, valódi nevén Margarita Konovalova, a Pussy Riot korábbi tagja egy interjúban azt állította, hogy 2023 óta együttműködött az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattal, az FSZB-vel. Elmondása szerint 2023. február 17-én, egy házkutatás után két tiszt kényszerítette együttműködésre, büntetőeljárással, rokonai meggyilkolásával és azzal fenyegetve, hogy ő maga is nyomtalanul eltűnhet – számolt be a Meduza.

A Pussy Riot volt tagja, Rita Flores azt állítja, az FSZB ügynöke volt Oroszországban, és Pjotr Verzilov elrablásába, valamint meggyilkolásába is bevonták volna Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Ügynökként dolgozott az FSZB-nek a Pussy Riot volt tagja

Flores szerint az FSZB a „Harley” fedőnevet adta neki, ügynökként kezdte kiképezni, elvette dokumentumai nagy részét, és külön telefont biztosított számára. Feladatai közé tartozott, hogy kortárs művészekről és politikai aktivistákról gyűjtsön információkat, valamint jelentéseket készítsen életükről, családjukról, szokásaikról és sebezhetőségeikről. Műalkotásokról is jelentéseket kellett írnia, amelyek későbbi „nyomozások” alapjául szolgálhattak. Azt állítja, többek között Philipp Kozlov, Pavel Krisevich és Maria Alyokhina ügyében is dolgozott.

A legsúlyosabb megbízás elmondása szerint Pjotr Verzilovhoz, a Mediazona korábbi kiadójához és a Pussy Riot, valamint a Voina művészeti csoportok tagjához kapcsolódott. Flores azt állítja, hogy az FSZB megpróbálta bevonni Verzilov elrablásába és meggyilkolásába.

Ekkor kereste meg Dmitrij Zahvatov ügyvédet, akinek segítségével állítása szerint sikerült késleltetnie a feladat végrehajtását, majd elhagynia Oroszországot. Zahvatov szerint Flores 2025 nyarán vette fel vele a kapcsolatot, és körülbelül tíz nappal az interjú előtt sikerült kicsempészniük az országból.

Flores azt mondta, azért beszélt nyilvánosan az FSZB-vel való együttműködéséről, hogy segítsen azoknak, akik hasonló helyzetbe kerültek. Instagram-bejegyzésében Zahvatovnak és Leonyid Nevzlinnek, a Jukosz korábbi vezetőjének is megköszönte, hogy segítettek neki kijutni az országból.

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