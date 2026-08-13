Putyin miatt dühöngenek a japánok - az orosz elnök lépését nem látták jönni

Vlagyimir Putyin az Oroszországhoz tartozó, Japán által részben saját területének tekintett Kuril-szigeteken fekvő Iturupra látogatott – közölte a Kreml sajtószolgálata. Az orosz elnök korábban még nem járt a szigetcsoporton.

Vlagyimir Putyin első alkalommal látogatott el a Kuril-szigetekre

Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Iturupon felkereste a Jasznij halfeldolgozó üzemet, a Kurili Központi Járási Kórházat és egy iskolát, valamint találkozott Valerij Limarenkóval, a Szahalini terület kormányzójával.

A kormányzó a találkozón arról beszélt, hogy még a legtávolabbi településeken is a győzelem támogatását tapasztalja a lakosság körében. Putyin erre úgy reagált, hogy ilyenek az ott élő emberek, és „a győztes genetikai kódjáról” beszélt.

Japán tiltakozott Vlagyimir Putyin látogatása miatt

A japán külügyminisztérium „határozott tiltakozását” fejezte ki az orosz elnök Kuril-szigeteki látogatása miatt – jelentette a Kyodo News.

Putyin egy nappal korábban, a Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatán arról beszélt, hogy Oroszországnak korábban konstruktív kapcsolata volt Abe Sindzó volt japán miniszterelnökkel és más japán vezetőkkel a Kuril-szigetek körüli vita rendezésében. Az orosz elnök szerint Tokió azóta megváltoztatta álláspontját.

Az orosz elnök felidézte, hogy a Szovjetunió és Japán 1956-ban közös nyilatkozatot írt alá, amely megnyitotta az utat egy békeszerződés megkötése előtt. Moszkva akkor vállalta, hogy a békeszerződés létrejötte után átadja Japánnak Sikotan szigetét és a Habomai-szigetcsoportot.

Évtizedek óta tart a területi vita

A Szovjetunió a második világháború végén vonta ellenőrzése alá a Kuril-szigeteket. A területi vita miatt Oroszország és Japán mindmáig nem kötött a második világháborút hivatalosan lezáró békeszerződést – írja a Meduza.

Oroszország 2022-ben, az Ukrajna elleni teljes körű invázió megindítása és a Japán által bevezetett szankciók után megszakította a Tokióval folytatott békeszerződési tárgyalásokat. Japán ezt követően ismét jogellenesen megszállt területként kezdett hivatkozni az általa követelt szigetekre.

Putyin előtt más magas rangú orosz vezetők is jártak a Kuril-szigeteken. Dmitrij Medvegyev 2010-ben elnökként, majd 2012-ben, 2015-ben és 2019-ben miniszterelnökként látogatott oda, Mihail Misusztyin miniszterelnök pedig 2021-ben kereste fel a szigetcsoportot.