Nyugati tisztségviselők szerint Nagy-Britannia nem engedheti meg magának, hogy elkényelmesedjen az Oroszország jelentette fenyegetéssel szemben, mivel Vlagyimir Putyin már bebizonyította, hogy hajlandó csapást mérni más ország területén belül is.
Nagy-Britannia lehet Putyin új célpontja
Hátborzongató figyelmeztetést fogalmaztak meg a nyugati tisztségviselők, miközben egyre nagyobb felháborodást vált ki, hogy John Healey nem kötelezte el magát amellett, hogy 2030-ig a GDP 3 százalékát védelemre fordítják. Ez különösen azért keltett visszhangot, mert Healey még júniusban, Sir Keir Starmer kormányából való távozásakor maga is ezt a célt szorgalmazta.
A figyelmeztetés egy olyan héten érkezett, amikor Vlagyimir Putyin szóvivői többször is súlyos következményekkel fenyegették Nagy-Britanniát az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozása miatt. Tisztségviselők szerint „nagyon is egyértelmű”, hogy az orosz elnök kész titkos, akár halálos műveleteket is elrendelni az Egyesült Királyság területén.
Hangsúlyozták, hogy Nagy-Britanniának továbbra is a legmagasabb fokú készültségben kell lennie az orosz ügynökök vagy a Kreml által megbízott közvetítők által végrehajtott szabotázsakciók veszélye miatt. A források szerint Putyin továbbra is arra törekszik, hogy destabilizálja az Ukrajnát támogató országokat. Ennek része lehet a politikusok és a lakosság megfélemlítése annak érdekében, hogy elfogadják Oroszország területi követeléseit.
Az elmúlt napokban a Kreml Andy Burnham miniszterelnököt is azzal vádolta, hogy „a tűzzel játszik”, és közvetlenül bevonja Nagy-Britanniát a konfliktusba. A tisztségviselők szerint az ukrajnai harctéri patthelyzet arra ösztönözheti Putyint, hogy a hagyományos katonai eszközök mellett más módokon is fokozza a konfliktust.
Putyin egyetlen céljából sem enged, miközben ellenséges retorikája összhangban van a katonai doktrínával, és a szembenálló felek megfélemlítését szolgálja. Oroszország hajlandósága a hibrid műveletek - beleértve a szabotázst és a kibertámadásokat - végrehajtására nagyon is egyértelmű. Bár értékelésünk szerint Putyin el akarja kerülni a NATO-val való közvetlen konfrontációt, fennáll a hibás számítás kockázata
- magyarázták, kiemelve, hogy "Oroszország egy megosztott Európa létrehozására törekszik."
A tisztségviselők az orosz disszidens, Alekszandr Litvinyenko 2006-os londoni megmérgezését és Szergej Szkripal 2018-as Salisbury-i mérgezéses gyilkossági kísérletét hozták fel bizonyítékként arra, hogy Oroszország hajlandó támadásokat indítani ellenségei területén. Azt is feltételezik, hogy képes szabotázsakciókra Nagy-Britannián belül, például az Ukrajnának fegyvereket szállító védelmi gyártók célba vételével - írta a Daily Mail.