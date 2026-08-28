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vlagyimir putyin

Egyértelmű, mit akar Putyin: megvan Moszkva új célpontja

1 órája
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Úgy tűnik Nagy-Britanniának nem szabad elkényelmesedni, ugyanis ők lehetnek Moszkva új célpontja. Nyugati tisztségviselők szerint Putyin nem fél attól, hogy egy másik országon belül hajtson végre támadást, sőt erre már volt is példa.
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vlagyimir putyinnagy - britanniaoroszország

Nyugati tisztségviselők szerint Nagy-Britannia nem engedheti meg magának, hogy elkényelmesedjen az Oroszország jelentette fenyegetéssel szemben, mivel Vlagyimir Putyin már bebizonyította, hogy hajlandó csapást mérni más ország területén belül is.

Nagy-Britannia lehet Putyin új célpontja.
Nagy-Britannia lehet Putyin új célpontja. Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Nagy-Britannia lehet Putyin új célpontja

Hátborzongató figyelmeztetést fogalmaztak meg a nyugati tisztségviselők, miközben egyre nagyobb felháborodást vált ki, hogy John Healey nem kötelezte el magát amellett, hogy 2030-ig a GDP 3 százalékát védelemre fordítják. Ez különösen azért keltett visszhangot, mert Healey még júniusban, Sir Keir Starmer kormányából való távozásakor maga is ezt a célt szorgalmazta.

A figyelmeztetés egy olyan héten érkezett, amikor Vlagyimir Putyin szóvivői többször is súlyos következményekkel fenyegették Nagy-Britanniát az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozása miatt. Tisztségviselők szerint „nagyon is egyértelmű”, hogy az orosz elnök kész titkos, akár halálos műveleteket is elrendelni az Egyesült Királyság területén.

Hangsúlyozták, hogy Nagy-Britanniának továbbra is a legmagasabb fokú készültségben kell lennie az orosz ügynökök vagy a Kreml által megbízott közvetítők által végrehajtott szabotázsakciók veszélye miatt. A források szerint Putyin továbbra is arra törekszik, hogy destabilizálja az Ukrajnát támogató országokat. Ennek része lehet a politikusok és a lakosság megfélemlítése annak érdekében, hogy elfogadják Oroszország területi követeléseit.

Az elmúlt napokban a Kreml Andy Burnham miniszterelnököt is azzal vádolta, hogy „a tűzzel játszik”, és közvetlenül bevonja Nagy-Britanniát a konfliktusba. A tisztségviselők szerint az ukrajnai harctéri patthelyzet arra ösztönözheti Putyint, hogy a hagyományos katonai eszközök mellett más módokon is fokozza a konfliktust.

Putyin egyetlen céljából sem enged, miközben ellenséges retorikája összhangban van a katonai doktrínával, és a szembenálló felek megfélemlítését szolgálja. Oroszország hajlandósága a hibrid műveletek - beleértve a szabotázst és a kibertámadásokat - végrehajtására nagyon is egyértelmű. Bár értékelésünk szerint Putyin el akarja kerülni a NATO-val való közvetlen konfrontációt, fennáll a hibás számítás kockázata

- magyarázták, kiemelve, hogy "Oroszország egy megosztott Európa létrehozására törekszik."

A tisztségviselők az orosz disszidens, Alekszandr Litvinyenko 2006-os londoni megmérgezését és Szergej Szkripal 2018-as Salisbury-i mérgezéses gyilkossági kísérletét hozták fel bizonyítékként arra, hogy Oroszország hajlandó támadásokat indítani ellenségei területén. Azt is feltételezik, hogy képes szabotázsakciókra Nagy-Britannián belül, például az Ukrajnának fegyvereket szállító védelmi gyártók célba vételével - írta a Daily Mail.

 

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