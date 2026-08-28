Nyugati tisztségviselők szerint Nagy-Britannia nem engedheti meg magának, hogy elkényelmesedjen az Oroszország jelentette fenyegetéssel szemben, mivel Vlagyimir Putyin már bebizonyította, hogy hajlandó csapást mérni más ország területén belül is.

Nagy-Britannia lehet Putyin új célpontja. Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Nagy-Britannia lehet Putyin új célpontja

Hátborzongató figyelmeztetést fogalmaztak meg a nyugati tisztségviselők, miközben egyre nagyobb felháborodást vált ki, hogy John Healey nem kötelezte el magát amellett, hogy 2030-ig a GDP 3 százalékát védelemre fordítják. Ez különösen azért keltett visszhangot, mert Healey még júniusban, Sir Keir Starmer kormányából való távozásakor maga is ezt a célt szorgalmazta.

A figyelmeztetés egy olyan héten érkezett, amikor Vlagyimir Putyin szóvivői többször is súlyos következményekkel fenyegették Nagy-Britanniát az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozása miatt. Tisztségviselők szerint „nagyon is egyértelmű”, hogy az orosz elnök kész titkos, akár halálos műveleteket is elrendelni az Egyesült Királyság területén.

Hangsúlyozták, hogy Nagy-Britanniának továbbra is a legmagasabb fokú készültségben kell lennie az orosz ügynökök vagy a Kreml által megbízott közvetítők által végrehajtott szabotázsakciók veszélye miatt. A források szerint Putyin továbbra is arra törekszik, hogy destabilizálja az Ukrajnát támogató országokat. Ennek része lehet a politikusok és a lakosság megfélemlítése annak érdekében, hogy elfogadják Oroszország területi követeléseit.

Az elmúlt napokban a Kreml Andy Burnham miniszterelnököt is azzal vádolta, hogy „a tűzzel játszik”, és közvetlenül bevonja Nagy-Britanniát a konfliktusba. A tisztségviselők szerint az ukrajnai harctéri patthelyzet arra ösztönözheti Putyint, hogy a hagyományos katonai eszközök mellett más módokon is fokozza a konfliktust.

Putyin egyetlen céljából sem enged, miközben ellenséges retorikája összhangban van a katonai doktrínával, és a szembenálló felek megfélemlítését szolgálja. Oroszország hajlandósága a hibrid műveletek - beleértve a szabotázst és a kibertámadásokat - végrehajtására nagyon is egyértelmű. Bár értékelésünk szerint Putyin el akarja kerülni a NATO-val való közvetlen konfrontációt, fennáll a hibás számítás kockázata

- magyarázták, kiemelve, hogy "Oroszország egy megosztott Európa létrehozására törekszik."