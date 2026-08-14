Putyin már a következő háborúra készülhet: megvan az új célpont

2025 végén Vlagyimir Putyin eligazításra hívta össze a katonai vezetőket, és kitűzte a 2026-os év célját: a NATO és az EU belülről történő szétbontását - írja a The New York Times két ország olyan tisztviselőire hivatkozva, akik ismerik a találkozó részleteit.

Moldován keresztül akarja szétbontani Putyin az EU-t és a NATO-t. Fotó: AFP

Moldován keresztül akarja szétbontani Putyin az EU-t és a NATO-t

A lap információi szerint ezekben a tervekben Moldova kulcsfontosságú szerepet játszik. Nyugati hírszerzők szerint a Kreml legfontosabb célja Ukrajna térdre kényszerítése, a második pedig Moldova elfoglalása. Putyin ugyanakkor a védelmi minisztérium nagyobb gyűlésén nyilvánosan bírálta az európai vezetőket. Szerinte az európaiak csak hisztériát keltenek azzal, hogy egy esetleges orosz támadástól tartanak.

Már többször mondtam: hazugság, képtelenség, egyszerűen képtelenség valamiféle képzelt orosz fenyegetésről beszélni az európai országokkal szemben

- jelentette ki.

A New York Times szerint Moldova tökéletes kiindulópont lehetne Oroszország számára, hogy újabb támadásokat indítson Ukrajna és a Nyugat ellen. A lap forrásai hozzátették: Putyin még mindig azon dolgozik, hogy elfoglalja Ukrajna déli részeit, így közvetlen szárazföldi utat hozna létre Oroszország és Moldova között. Éppen emiatt Oroszország megpróbálta befolyásolni a 2025. szeptemberi moldovai parlamenti választásokat is: internetes támadásokat indítottak, álhíreket terjesztettek, valamint szavazatokat vásároltak és kampányokat pénzeltek.

A Kreml a kampányhoz moldovai papokat is felhasznált. Őket Oroszországba utaztatták, ahol orosz bankkártyákat kaptak, majd miután hazatértek Moldovába, fejenként ezer dollárt fizettek nekik azért, hogy meggyőzzék a hívőket: szavazzanak az Európai Unió ellen, és forduljanak szembe a nyugatbarát politikával.

Ugyanazon az évben, 2025 nyarán Szerbiában egy titkos kiképzőtábort is szerveztek. Itt a résztvevőket, akik főleg moldovaiak voltak, fegyverhasználatra, rendőri kordonok áttörésére és gyújtogatásra tanították. A pár napos tanfolyamért mindenkinek 400 dollárt fizettek. Nyugati hírszerzők szerint a kiképzők az orosz katonai titkosszolgálathoz tartoztak, a cél pedig egy olyan erőszakos csoport felkészítése volt, amely képes lett volna durván beavatkozni a választásokba.

Hasonló tábort tartottak Boszniában, valamint Moszkva közelében is. A moldovai ügyészek szerint annak résztvevőit, több mint 100 fiatal moldovai állampolgárt, gyújtóeszközök és házilag készített robbanószerkezetek előállítására és használatára, valamint olyan harcászati drónok kezelésére tanították.

Stanislav Secrieru, a moldovai elnök biztonsági tanácsadója elmondta: Oroszország bázisként akarja használni Moldovát, hogy onnan támadhassa Ukrajnát és az Európai Uniót. Secrieru állítása szerint a Kreml az elmúlt években példátlan erőforrásokat fordított ezekre a célokra