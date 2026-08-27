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ukrajna

Putyintól az atomfegyver bevetését követelik, a NATO elleni támadás készülhet

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Újabb fordulat jöhet az ukrajnai háborúban, miközben a béketárgyalások egyre távolabb kerülnek a megállapodástól. Putyin a Bloomberg értesülései szerint fokozhatja az Ukrajna elleni támadásokat, miközben Oroszországban már a taktikai atomfegyver esetleges bevetésének lehetőségét is egyre többen emlegetik. A hírügynökség szerint azonban jelenleg nincs jele annak, hogy Moszkva ténylegesen nukleáris csapásra készülne.
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ukrajnavlagyimir putyintaktikai atomfegyveroroszország

Oroszország a háború további eszkalációjára készülhet, miután Moszkvában egyre inkább úgy látják, hogy a béketárgyalások lehetőségei kimerültek. Putyin a Bloomberg Kremlhez közel álló forrásai szerint fokozhatja az Ukrajna elleni támadásokat, miközben egyre több orosz tisztviselőben merül fel annak lehetősége is, hogy végső esetben taktikai atomfegyverhez nyúlhatnak.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin gives a speech during a meeting with graduates of higher military educational institutions at the Kremlin in Moscow on June 23, 2026. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin 
Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

A Bloomberg forrásai szerint Oroszország mindenekelőtt a hagyományos fegyverekkel végrehajtott támadásokat erősítheti fel. Moszkva fontolgatja a ballisztikus rakétacsapások intenzitásának növelését, amelyek akár Kijev központját is célba vehetik.

A támadások más ukrán városok fontos infrastruktúrájára is kiterjedhetnek.

Putyin nem engedne a nyomásnak

A Kremlhez közel álló források szerint Putyin nem hajlandó befejezni a háborút sem a gazdasági szankciók, sem az ukrán drón- és rakétatámások miatt, amelyek az orosz olajfinomítókat és logisztikai létesítményeket érték.

Moszkvában ráadásul egyre inkább úgy értékelik az ukrán támadásokat, hogy azok mögött valójában a NATO-tagállamok támogatása áll, mivel ezek az országok fegyverekkel és hírszerzési információkkal segítik Kijevet.

A Bloomberg forrásai szerint a béketárgyalások valamennyi működő mechanizmusa összeomlott, így a felek gyakorlatilag ismét a kiindulópontra kerültek.

A Kreml állítólag úgy véli, hogy Oroszország már korábban is több engedményt tett, amelyek Moszkva szemszögéből gyengítették az ország pozícióját. A diplomáciai kapcsolatok hiányában ezért egyre kevesebb lehetőséget látnak katonai céljaik elérésére az eszkaláción kívül.

Egyre többen emlegetik a taktikai atomfegyvert

A Bloomberg szerint az ukrán támadások intenzitásának növekedésével egyre több orosz tisztviselő gondolja úgy, hogy Putyin végső esetben a taktikai atomfegyver bevetését is fontolóra veheti Ukrajnában.

A hírügynökség ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg semmilyen jel nem utal arra, hogy Oroszország ténylegesen taktikai atomfegyver bevetésére készülne.

Moszkva korábban többször is nukleáris fenyegetésekkel próbált nyomást gyakorolni Ukrajna nyugati szövetségeseire.

Alexander Gabuev, a Carnegie Berlin Center for Russian and Eurasian Studies igazgatója a Bloombergnek azt mondta, hogy a taktikai atomfegyver bevetésének kockázata továbbra is rendkívül alacsony.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője nem válaszolt az újságírók megkeresésére.

 

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