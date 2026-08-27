Putyintól az atomfegyver bevetését követelik, a NATO elleni támadás készülhet

Oroszország a háború további eszkalációjára készülhet, miután Moszkvában egyre inkább úgy látják, hogy a béketárgyalások lehetőségei kimerültek. Putyin a Bloomberg Kremlhez közel álló forrásai szerint fokozhatja az Ukrajna elleni támadásokat, miközben egyre több orosz tisztviselőben merül fel annak lehetősége is, hogy végső esetben taktikai atomfegyverhez nyúlhatnak.

Vlagyimir Putyin

Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

A Bloomberg forrásai szerint Oroszország mindenekelőtt a hagyományos fegyverekkel végrehajtott támadásokat erősítheti fel. Moszkva fontolgatja a ballisztikus rakétacsapások intenzitásának növelését, amelyek akár Kijev központját is célba vehetik.

A támadások más ukrán városok fontos infrastruktúrájára is kiterjedhetnek.

Putyin nem engedne a nyomásnak

A Kremlhez közel álló források szerint Putyin nem hajlandó befejezni a háborút sem a gazdasági szankciók, sem az ukrán drón- és rakétatámások miatt, amelyek az orosz olajfinomítókat és logisztikai létesítményeket érték.

Moszkvában ráadásul egyre inkább úgy értékelik az ukrán támadásokat, hogy azok mögött valójában a NATO-tagállamok támogatása áll, mivel ezek az országok fegyverekkel és hírszerzési információkkal segítik Kijevet.

A Bloomberg forrásai szerint a béketárgyalások valamennyi működő mechanizmusa összeomlott, így a felek gyakorlatilag ismét a kiindulópontra kerültek.

A Kreml állítólag úgy véli, hogy Oroszország már korábban is több engedményt tett, amelyek Moszkva szemszögéből gyengítették az ország pozícióját. A diplomáciai kapcsolatok hiányában ezért egyre kevesebb lehetőséget látnak katonai céljaik elérésére az eszkaláción kívül.

Egyre többen emlegetik a taktikai atomfegyvert

A Bloomberg szerint az ukrán támadások intenzitásának növekedésével egyre több orosz tisztviselő gondolja úgy, hogy Putyin végső esetben a taktikai atomfegyver bevetését is fontolóra veheti Ukrajnában.

A hírügynökség ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg semmilyen jel nem utal arra, hogy Oroszország ténylegesen taktikai atomfegyver bevetésére készülne.

Moszkva korábban többször is nukleáris fenyegetésekkel próbált nyomást gyakorolni Ukrajna nyugati szövetségeseire.

Alexander Gabuev, a Carnegie Berlin Center for Russian and Eurasian Studies igazgatója a Bloombergnek azt mondta, hogy a taktikai atomfegyver bevetésének kockázata továbbra is rendkívül alacsony.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője nem válaszolt az újságírók megkeresésére.