Putyin megrázó kijelentést tett: „Fel fognak akasztani” – kiszivárgott, mi zajlik a Kremlben

A Meduza a The Economist elemzése alapján azt írja, hogy Vlagyimir Putyin a háború egy pontján közeli munkatársainak kijelentette: „Fel fognak akasztani”. A brit lap az orosz elnök környezetéből származó forrásokra hivatkozott, de nem közölte, milyen helyzetben hangzott el a mondat, és a beszélgetés további részleteit sem ismertette.

Személyes biztonságát is féltheti az orosz elnök, miközben nő a háború miatti elégedetlenség és egyre borúsabb a hangulat Oroszország szerte (A képen Vlagyimir Putyin)

Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Egyre borúsabb a hangulat az orosz elitben – Putyin is féltheti a hatalmát

A The Economist szerint Putyin attól tarthat, hogy veszélybe kerül a személyes biztonsága, ha a háború úgy ér véget, hogy Oroszország még a legminimálisabbnak tekintett célt, vagyis az egész Donyec-medence elfoglalását sem éri el. A lap közvélemény-kutatási adatokra is hivatkozva azt írja, hogy az orosz lakosság körében növekszik a háborúval szembeni elégedetlenség, az elitben pedig még rosszabb a hangulat.

Az egyik forrás szerint már nem elsősorban a gazdaság állapota vagy a katonai sikerek hiánya jelenti a legnagyobb problémát, hanem az elvesztegetett idő. Úgy véli, bármi legyen is a háború végeredménye, a közel öt évnyi harc önmagában kudarcot jelent.

Egy másik, az orosz elithez tartozó forrás úgy fogalmazott: „Egyre erősebb az az érzés, hogy a cár meztelen”.

A Kreml ugyanakkor a jelenlegi helyzetet sem hagyhatja változatlanul. A The Economist egyik beszélgetőtársa szerint a tehetetlenségből fakadó forgatókönyvek sem kedveznek az orosz vezetésnek, miközben gazdasági erőforrások és politikai tőke vesznek kárba.

A lap szerint önmagában egyik jelenlegi gazdasági vagy politikai probléma sem jelent végzetes veszélyt Putyin számára. Oroszországnak továbbra is vannak olyan gazdasági erőforrásai, az elnöknek pedig olyan represszív apparátusa, amely lehetővé teszi a háború folytatását. A konfliktus országon belüli megítélése azonban egyre fontosabb tényezővé válhat.

Óriási fordulat jöhet: Trump, Putyin és Zelenszkij egy asztalhoz ülhet

A Világgazdaság beszámolója szerint komoly diplomáciai fejlemény körvonalazódik az orosz–ukrán háború ügyében. John Ratcliffe, a CIA igazgatója moszkvai látogatásán felvetette egy Trump–Putyin–Zelenszkij háromoldalú csúcstalálkozó lehetőségét. Az értesülést az Axios két, az egyeztetéseket ismerő forrásra hivatkozva közölte, hivatalosan azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg.