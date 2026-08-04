A közösségi médiában is elkezdett terjedni egy felvétel, amelyen az látható, hogy a tengerparton gyanútlanul fürdőző emberek közé csapódik egy drón. Azóta kiderült, hogy a jelenet Gelendzsik üdülővárosában történt, nem messze Vlagyimir Putyin palotájától, a drónt pedig minden jel szerint az orosz légvédelem lőhette le.

Nyaralók közé csapódott egy drón Putyin palotája közelében Fotó: YEVGENY BIYATOV / POOL

A felvételeket egy nyaraló készítette a vízből és az látható rajta, amint egy közepes méretű drón tart a part felé,majd hirtelen irányt vált és a földbe csapódik. A robbanás jól látható és hallható volt, a jelentések szerint pedig hét ember meghalt, negyvenen pedig megsérültek az incidensben.

Putyin palotája volt a drón célpontja?

A felvételeket elemző szakértők szerint szinte biztos, hogy a drónt a légvédelem lőtte le, hiszen a felvételeken is lehetett hallani sorozatlövéseket. Ez azonban felveti a kérdést, hogy miért nem szólaltak meg a légvédelmi szirénák, ugyanis a szemtanúk szerint semmilyen előjele nem volt sem a drónnak, sem pedig a becsapódásnak. Ezek a kérdések pedig azért is különösen izgalmasak, mert Gelendzsik szinte karnyújtásnyira van Vlagyimir Putyin palotájától.

Az orosz elnök fényűző palotájára még Alekszej Navalnij hívta fel a figyelmet, később pedig egy másfél órás dokumentumfilm is megjelent róla.

Az nem tisztázott, hogy valóban az elnök nem hivatalos rezidenciája volt-e a célpont vagy sem. Az egybehangzó források szerint egyébként Putyin a háború kitörése óta kerüli nem csak a palotát, de a Szocsiban található elnöki rezidenciát is. A szakértők szerint van realitása annak, hogy a drónt Putyinnak címezték, hiszen arról már több oknyomozó portál is beszámolt, hogy az orosz elnök rezidenciái külön légvédelemmel rendelkeznek.