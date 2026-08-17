Így működik Vlagyimir Putyin titkosszolgálata - egy bennfentes osztott meg részleteket az Origóval

– A Szovjetunió összeomlását követően milyen változások történtek az orosz titkosszolgálatban Borisz Jelcin, majd Vlagyimir Putyin elnöksége alatt? Milyen szisztematikus változáson mentek át a szolgálatok?

Andrej Szoldatov orosz oknyomozó újságíró és biztonságpolitikai szakértő

– Borisz Jelcin teljes ellenőrzés alá akarta vonni a KGB-t és a többi titkosszolgálati szervet, mivel a legfontosabbnak a politikai stabilitás megteremtését tartotta. Jelcin első éveiben a titkosszolgálatok nem igazán folytak bele a belpolitikába, mert aggódtak amiatt, hogy az ország új vezetői leválthatják őket, esetleg eljárást indítanak ellenük.

Ráadásul egy krízisekkel tűzdelt időszakról beszélhetünk, kezdve az 1993-as alkotmányos válsággal, majd a rákövetkező évben kitört az első csecsen háború. Az 1995 áprilisában létrejött FSZB – a KGB utódjaként létrejött FSZK-ból alakult ki a ma is létező FSZB – komoly nyomás alá került, alkalmazkodnia kellett és reagálnia a Szovjetunió összeomlását követően drasztikusan megváltozó körülményekre, beleértve a megváltozott jogi környezetet, a korrupciót és a terrorista fenyegetések megjelenését. Sok tekintetben nem volt zökkenőmentes az átállás, de számos reform született a szervezeten belül.

Más szerveknél nem voltak ilyen jelentős változások. A katonai titkosszolgálat iránt nem volt jelentős érdeklődés Jelcinék részéről, mivel ez a szerv nem vett részt az 1990-es évek eleji politikai káoszban, így nem tekintettek rá fenyegetésként, és javarészt megmaradt eredeti formájában. Az SZVR-t szintén nem érintették jelentős átalakítások, mivel a vezetői hamar felismerték, miként alakíthatnak ki új képet magukról. A nyilvánosság számára azt közvetítették, hogy a megszűnt KGB legliberálisabb szárnya voltak, és sosem vettek részt a lakosság elnyomásában. Az SZVR használta ki leginkább a média által nyújtott lehetőségeket: előszeretettel beszéltek újságírókkal, konferenciákat szerveztek, és aktívan dolgoztak azon, hogy a közvélemény szemében jó színben tüntessék fel magukat.