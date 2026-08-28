Oroszország kilőtt egy interkontinentális ballisztikus rakétát

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint Oroszország kiképzési indítást hajtott végre a Pleszecki űrközpontból. A szilárd hajtóanyagú interkontinentális ballisztikus rakéta a Kamcsatka-félszigeten található Kura gyakorlótér felé tartott.

Rakéta: Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétát indított Kamcsatka felé – a kép illusztráció

Fotó: AFP

A rakéta kiképzési robbanófejei sikeresen elérték a kijelölt területet – közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint az indítás célja az volt, hogy ellenőrizzék a rakétarendszer taktikai és technikai jellemzőit, valamint repülési tulajdonságait.

A közlés nem tért ki arra, hogy pontosan milyen típusú rakétát indítottak.

Májusban is hasonló tesztet hajtottak végre

Oroszország májusban szintén a Pleszecki űrközpontból hajtott végre egy interkontinentális ballisztikusrakéta-indítást. Akkor egy Jarsz típusú rakétát indítottak a Kamcsatka-félszigeten található Kura tesztterület felé.

A mostani indítás az orosz stratégiai rakétaerők rendszeres kiképzési és tesztelési tevékenységének része volt.