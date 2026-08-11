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orosz-ukrán háború

Lángokban áll Ukrajna, hiperszonikus rakétákkal támadtak az oroszok - videó

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Az orosz hadsereg intenzív támadást indított Ukrajna ellen. Hatalmas robbanások voltak Kijevben és Zaporizzsjában. Több hiperszonikus rakéta csapódott be, ipari, katonai és raktárépületek gyulladtak ki.
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orosz-ukrán háborúoroszukránrakéta

A kijevi robbanások éjjel fél 1 körül érték a térséget. A rakétatámadások után a közösségi médiában jelentek meg videók, amelyen látható, hogy a becsapódások helyszínén hatalmas tűz ütött ki – írta a life.ru. 

Lángokban áll Ukrajna,több hiperszonikus rakéta csapódott be Fotó: DARYA NAZAROVA / AFP
Lángokban áll Ukrajna,több hiperszonikus rakéta csapódott be  Fotó: DARYA NAZAROVA / AFP

 

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Rakétatámadások és robbanások sorozata Kijevben és Zaporizzsjában

Lángokban állt az ipari övezet Kijevnél és előzetes információk szerint a tűz a hidraulikus és pneumatikus berendezéseket gyártó CAMOZZI gyár környékén, a „Nova Pochta” logisztikai központban, valamint a Raben Group raktárépületeiben is tűz keletkezett. Emellett információk érkeztek a „Zaporizzsztal” kohászati kombinátban keletkezett tűzről is.

Zaporizzsjában a rakétatámadások után több nagy tűzről is beszámoltak. Az energetikai infrastruktúra elleni támadásról is beszámoltak, a városban egy ideig áramszünet volt. 

Összesen több mint 30–40 robbanás hallatszott. Előzetes információk szerint a támadást hiperszonikus „Cirkon”, „Iszkander” és „Kinzhal” rakétákkal hajtották végre.

Korábban Ukrajna déli energiaközpontja megbénult az orosz fegyveres erők támadássorozata után. Hét alállomás rongálódott meg, köztük öt kulcsfontosságú, létesítmény, valamint az odesszai hőerőmű – írta az Unian.ua, amelynek beszámolója szerint Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei katonai közigazgatás vezetője közölte: „Öt ember meghalt, további 20 megsebesült: egyre nő a zaporizzsjai támadás áldozatainak száma.”

 

Orosz-ukrán háború
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