Rakétatámadások és robbanások sorozata Kijevben és Zaporizzsjában

Lángokban állt az ipari övezet Kijevnél és előzetes információk szerint a tűz a hidraulikus és pneumatikus berendezéseket gyártó CAMOZZI gyár környékén, a „Nova Pochta” logisztikai központban, valamint a Raben Group raktárépületeiben is tűz keletkezett. Emellett információk érkeztek a „Zaporizzsztal” kohászati kombinátban keletkezett tűzről is.

Zaporizzsjában a rakétatámadások után több nagy tűzről is beszámoltak. Az energetikai infrastruktúra elleni támadásról is beszámoltak, a városban egy ideig áramszünet volt.

Összesen több mint 30–40 robbanás hallatszott. Előzetes információk szerint a támadást hiperszonikus „Cirkon”, „Iszkander” és „Kinzhal” rakétákkal hajtották végre.

Ночью Киев принимал Цирконы и "баллистические ракеты из Северной Кореи, которые фиксируются уже после того, как достигают цели".



Удар пришёлся по целям в Шевченковском районе. На месте прилёта сильный пожар. pic.twitter.com/VpBiYnxyfR — Периметр ZOV (@Perimetr123) August 11, 2026

Korábban Ukrajna déli energiaközpontja megbénult az orosz fegyveres erők támadássorozata után. Hét alállomás rongálódott meg, köztük öt kulcsfontosságú, létesítmény, valamint az odesszai hőerőmű – írta az Unian.ua, amelynek beszámolója szerint Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei katonai közigazgatás vezetője közölte: „Öt ember meghalt, további 20 megsebesült: egyre nő a zaporizzsjai támadás áldozatainak száma.”