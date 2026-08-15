Videón a pusztító Flamingo rakéta, fontos orosz központot borítottak lángba az ukránok

A rakétatámadások az egyik orosz repülőteret is elérték

Zelenszkij hozzátette, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások az országhatártól mintegy 700 kilométerre lévő szavaszlejkai repülőteret is elérték, ahol az Ukrajna városait és falvait támadó orosz rakéták hordozói állomásoznak.

Fontos, hogy Oroszország háborús potenciálja csökkenjen. Békére van szükség, és ennek Oroszországban is láthatónak kell lennie konkrét létesítmények konkrét károsodásában

– hangsúlyozta az ukrán elnök, akit a Kyiv Post is idézett.

Today, there are new significant results from our deep strikes. In Russia’s Samara region, one of the key enterprises within Roscosmos – the Progress Center, which was involved, among other things, in electronics production – was hit. Flamingo missiles were used. A good… pic.twitter.com/1BlZpmvKRN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2026

Oroszország dróncsapásokkal válaszolt

Olekszandr Hanzsa, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye kormányzója közölte, hogy az orosz erők az éjjel drónokkal csapást mértek Marhanec városában egy többszintes lakóházra, a támadásban meghalt egy három hónapos kisfiú, 11-en pedig megsebesültek, köztük egy 5 és egy 12 éves gyerek.

A Zaporizzsja megyei kormányzói hivatal arról adott hírt, hogy Oroszország a földeken dolgozó mezőgazdasági munkásokat támadta: két ember megsebesült egy kombájnra mért dróncsapásban.

A közép-ukrajnai Poltava megyét is orosz támadás érte, a rendőrség közlése szerint két férfi sérült meg, valamint megrongálódott egy vállalat épülete és több lakóház.

A déli Herszon megyében egy civil gépkocsit ért orosz támadás, négy ember megsebesült

– tájékoztatott a régió kormányzói hivatala. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 152 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 127-et semlegesített, közölte az MTI.