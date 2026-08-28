A nap amikor a Ramstein nevét örökre megjegyezte a világ

Németországban, nem sokkal a második világháború után, 1951-ben, az Egyesült Államok és Franciaország tárgyalásba kezdett egy közös légibázis megépítéséről a légtér ellenőrzése miatt. Ez a létesítmény a Ramstein–Landstuhl légibázis lett, amelynek nevét 1958. augusztus első napján hivatalosan is Ramstein légi támaszpontra rövidítették. A köztudatba azonban nem katonai jelentősége, hanem egy 38 évvel ezelőtti tragédia miatt került be.

A Ramstein légibázison történt katasztrófa még ma is élénken él a német társadalomban

Fotó: MARTIN FUEGER / DPA

A támaszpont a mai napig az amerikai légierő legnagyobb bázisa Európán belül. A hidegháború évei alatt fontos védelmi feladatokat látott el, 1971-ig a támaszponton F–84 Thunderjetek és F–4 Phantom II-esek állomásoztak. Később aztán amolyan irányító központtá nőtte ki magát, hiszen a közel-keleti konfliktusok idején mind a sérült katonák evakuálására, mind pedig a CIA által elfogott rabok szállítására is használták.

A légibázis azonban nem a kiemelkedő jelentősége, hanem az itt történt borzasztó tragédia miatt lett ismert. 1988. augusztus 28-án nagyjából harmincezer néző gyűlt össze a támaszponton rendezett légibemutató megtekintésére, azonban az esemény az egyik legpusztítóbb légibalesetként vonult be a német történelembe.

Egy amerikai pilóta kiképzése a légibázison

Fotó: DPA / DPA

A légibemutató leginkább várt résztvevői az olasz légierő, Frecce Tricolori műrepülő csapata volt, akik a világ számos pontján mutatták már be hajmeresztő mutatványaikat.

A légiparádé idején külön standok üzemeltek, fagyiskocsik jártak körbe, és alapvetően mindenki nagyon jól érezte magát a meleg ellenére is. A baj akkor történt, amikor az olasz csapat az egyik védjegyének számító „átszúrt szív” névre keresztelt mutatványt akarta bemutatni. A csapat ennek keretében két részre vált és egy óriási szívet formáztak, ami után egymás mellett haladtak el. A mutatványra a koronát egy magányos gépnek kellett volna feltennie, amely mint egy nyíl, átszúrja a kirajzolt szív formát.

Ez azonban nem történt meg, miután Ivo Nutarelli szóló, szívet átszúró repülőgépe túl korán és túl alacsonyan érkezett. Emiatt a középen egymás mellett elhaladó egyik csoportba egyenesen belerepült, ami során két gépet eltalált, amiből az egyik azonnal lezuhant.

Nutarelli gépe egyenesen a lelátón landolt és egy óriási tűzgömb kíséretében felrobbant. A másik, még levegőben lévő sérült gép eközben nekicsapódott egy UH-60 Black Hawk sürgősségi orvosi evakuációs helikopternek, amelynek pilótája később a kórházban elhunyt. A repülőt vezető pilóta megpróbált katapultálni, azonban végül ejtőernyője nem nyílt ki, és a földre zuhanva szörnyet halt.

A földön azonban még ennél is tragikusabb volt a helyzet. A tragédia 70 halottat és majdnem ezer sérültet hagyott maga után. Sokan azok közül akik életben maradtak életük végéig viselik a tűz nyomait.

Káosz alakult ki, ez okozta többek halálát

A balesettel szinte egy időben a mentőszolgálatokat is értesítették, azonban a légibázis egyedi helyzete olyan káoszt okozott, ami a későbbi vizsgálatok szerint rengeteg ember halálát okozta. Ramstein ugyanis az amerikai légierő irányítása alatt állt, amikor azonban az első mentő egységek megérkezte, a katonák nem engedték be őket a bázis területére.