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Ramstein

A nap amikor a Ramstein nevét örökre megjegyezte a világ

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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Harmincnyolc évvel ezelőtt történt a tragédia, ami azonban még mind a mai napig élénken él a németek és világ emlékezetében. 38 éve történt a sokak halálát okozó tömegkatasztrófa a Ramstein légibázison, tanulságai azonban még ma is velünk vannak.
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Ramsteinlégi katasztrófaévforduló

Németországban, nem sokkal a második világháború után, 1951-ben, az Egyesült Államok és Franciaország tárgyalásba kezdett egy közös légibázis megépítéséről a légtér ellenőrzése miatt. Ez a létesítmény a Ramstein–Landstuhl légibázis lett, amelynek nevét 1958. augusztus első napján hivatalosan is Ramstein légi támaszpontra rövidítették. A köztudatba azonban nem katonai jelentősége, hanem egy 38 évvel ezelőtti tragédia miatt került be. 

A Ramstein légibázison történt katasztrófa még ma is élénken él a német társadalomban
A Ramstein légibázison történt katasztrófa még ma is élénken él a német társadalomban 
Fotó: MARTIN FUEGER / DPA

A támaszpont a mai napig az amerikai légierő legnagyobb bázisa Európán belül. A hidegháború évei alatt fontos védelmi feladatokat látott el, 1971-ig a támaszponton F–84 Thunderjetek és F–4 Phantom II-esek állomásoztak. Később aztán amolyan irányító központtá nőtte ki magát, hiszen a közel-keleti konfliktusok idején mind a sérült katonák evakuálására, mind pedig a CIA által elfogott rabok szállítására is használták. 

A légibázis azonban nem a kiemelkedő jelentősége, hanem az itt történt borzasztó tragédia miatt lett ismert. 1988. augusztus 28-án nagyjából harmincezer néző gyűlt össze a támaszponton rendezett légibemutató megtekintésére, azonban az esemény az egyik legpusztítóbb légibalesetként vonult be a német történelembe. 

Egy amerikai pilóta kiképzése a légibázison
Egy amerikai pilóta kiképzése a légibázison 
Fotó: DPA / DPA

A légibemutató leginkább várt résztvevői az olasz légierő, Frecce Tricolori műrepülő csapata volt, akik a világ számos pontján mutatták már be hajmeresztő mutatványaikat. 

A légiparádé idején külön standok üzemeltek, fagyiskocsik jártak körbe, és alapvetően mindenki nagyon jól érezte magát a meleg ellenére is. A baj akkor történt, amikor az olasz csapat az egyik védjegyének számító „átszúrt szív” névre keresztelt mutatványt akarta bemutatni. A csapat ennek keretében két részre vált és egy óriási szívet formáztak, ami után egymás mellett haladtak el. A mutatványra a koronát egy magányos gépnek kellett volna feltennie, amely mint egy nyíl, átszúrja a kirajzolt szív formát. 

Ez azonban nem történt meg, miután Ivo Nutarelli szóló, szívet átszúró repülőgépe túl korán és túl alacsonyan érkezett. Emiatt a középen egymás mellett elhaladó egyik csoportba egyenesen belerepült, ami során két gépet eltalált, amiből az egyik azonnal lezuhant. 

Nutarelli gépe egyenesen a lelátón landolt és egy óriási tűzgömb kíséretében felrobbant. A másik, még levegőben lévő sérült gép eközben nekicsapódott egy UH-60 Black Hawk sürgősségi orvosi evakuációs helikopternek, amelynek pilótája később a kórházban elhunyt. A repülőt vezető pilóta megpróbált katapultálni, azonban végül ejtőernyője nem nyílt ki, és a földre zuhanva szörnyet halt. 

A földön azonban még ennél is tragikusabb volt a helyzet. A tragédia 70 halottat és majdnem ezer sérültet hagyott maga után. Sokan azok közül akik életben maradtak életük végéig viselik a tűz nyomait. 

Káosz alakult ki, ez okozta többek halálát 

A balesettel szinte egy időben a mentőszolgálatokat is értesítették, azonban a légibázis egyedi helyzete olyan káoszt okozott, ami a későbbi vizsgálatok szerint rengeteg ember halálát okozta. Ramstein ugyanis az amerikai légierő irányítása alatt állt, amikor azonban az első mentő egységek megérkezte, a katonák nem engedték be őket a bázis területére. 

A legtöbben a lehulló darabok és a tűz miatt sérültek meg
A legtöbben a lehulló darabok és a tűz miatt sérültek meg 
Fotó: ZSCHINSKY / DPA

Később aztán az engedély megérkezett, addigra már azonban sokaknak késő volt. Szintén problémát jelentett, hogy az amerikai katonai orvosok és a német orvosok különböző méretű intravénás katétereket használtak ami nehezítette az ellátást. 

Nem volt azonban a helyzet magaslatán a közeli kaiserslauterni mentési koordinációs központ sem, amely a jelentések tanúsága szerint még egy órával a tragédia után sem volt tisztába annak pontos mértékével, annak ellenére, hogy a helyszínre addigra már több mentőhelikopter is megérkezett. Szintén hiányosságokat tárt fel a vizsgálat a biztonság tekintetében, miután a nézőtér túl közel volt a kifutóhoz. 

A Ramstein tragédiája nem múlt el következmények nélkül 

A légibázison történtek után óriási közösségi összefogás bontakozott ki, több mint hatszáz ember jelentkezett még aznap, hogy vért adjon a klinikán. A német hatóságok természetesen azonnal elrendelték a légibemutatók felfüggesztését. Emellett azonban több fontos változás is történt: 

  • A mentőket lélektanilag felkészítették egy tömegkatasztrófa kezelésére, és szabvány műveleteket alkottak egy esetleges mentés gyorsítására;
  • Minimális magasságot és távolságot szabtak meg a bemutató tere és a nézők között;
  • A repülőgépek állapotát meghatározott időnként kötelezően fel kell mérni;
  • A közönség fölé beérő manővereket pedig örökre törölték.

Azóta természetesen több hasonló baleset is történt, a leghalálosabb 2002-ben az Ukrajnai Lemberg városában. A szknilivoki légi bemutatón történt tragédiában 83 ember veszítette életét. Ramstein tragédiája azonban továbbra is a köztudatban él, emlékét pedig számtalan zene, játék, és dokumentumfilm megörökítette már. 

A bázison pedig érthető okokból a katasztrófa óta nem tartottak légibemutatót. 

 

 

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