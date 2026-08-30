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john ratcliff

Óriási fordulat jöhet: Trump, Putyin és Zelenszkij egy asztalhoz ülhet

59 perce
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A Világgazdaság beszámolója szerint komoly diplomáciai fejlemény körvonalazódik az orosz–ukrán háború ügyében. John Ratcliffe, a CIA igazgatója moszkvai látogatásán felvetette egy Trump–Putyin–Zelenszkij háromoldalú csúcstalálkozó lehetőségét. Az értesülést az Axios két, az egyeztetéseket ismerő forrásra hivatkozva közölte, hivatalosan azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg.
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john ratclifftrumpputyinzelenszkij

A Világgazdaság szerint Ratcliffe titokban utazott Moszkvába, ahol Szergej Nariskinnel, az SZVR vezetőjével, valamint Alekszandr Bortnyikovval, az FSZB igazgatójával tárgyalt. A találkozó célja az is lehetett, hogy felmérjék, Moszkva hajlandó-e újra bekapcsolódni az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalásokba.

US President Donald Trump talks with CIA Director John Ratcliffe before boarding Marine One as he departs Camp David in Maryland, on July 31, 2026, following a Cabinet meeting. (Photo by Nathan Howard / POOL / AFP)
Donald Trump és John Ratcliffe. Fotó: NATHAN HOWARD / POOL

Ratcliffe titokban utazott Moszkvába

Az amerikai tisztviselők pénteken tájékoztatták Volodimir Zelenszkijt Ratcliffe moszkvai tárgyalásairól és a háromoldalú csúcstalálkozó ötletéről.

Zelenszkij támogatja a találkozót, Vlagyimir Putyin azonban eddig nem fogadta el a kezdeményezést.

A lap szerint Washington a tárgyalások újraindítását sürgeti. Ratcliffe az orosz féllel folytatott egyeztetésen a háború helyzetéről is borús értékelést adott, és arra ösztönözte Moszkvát, hogy még a helyzet további romlása előtt kössön megállapodást.

Közben Kijev továbbra is rendkívül bizalmatlan Moszkvával szemben. Ukrán állítások szerint Oroszország újabb észak-ukrajnai offenzívára készülhet, ami jelentősen megnehezítheti a diplomáciai közeledést.

A Világgazdaság szerint az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások akár szeptemberben is újraindulhatnak, így a Trump–Putyin–Zelenszkij-találkozó ötlete ismét napirendre került. A három vezető esetleges közös csúcsa komoly diplomáciai áttörést jelenthetne, egyelőre azonban számos akadály áll az útjában.

 

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