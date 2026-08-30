Óriási fordulat jöhet: Trump, Putyin és Zelenszkij egy asztalhoz ülhet

A Világgazdaság szerint Ratcliffe titokban utazott Moszkvába, ahol Szergej Nariskinnel, az SZVR vezetőjével, valamint Alekszandr Bortnyikovval, az FSZB igazgatójával tárgyalt. A találkozó célja az is lehetett, hogy felmérjék, Moszkva hajlandó-e újra bekapcsolódni az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalásokba.

Donald Trump és John Ratcliffe. Fotó: NATHAN HOWARD / POOL

Ratcliffe titokban utazott Moszkvába

Az amerikai tisztviselők pénteken tájékoztatták Volodimir Zelenszkijt Ratcliffe moszkvai tárgyalásairól és a háromoldalú csúcstalálkozó ötletéről.

Zelenszkij támogatja a találkozót, Vlagyimir Putyin azonban eddig nem fogadta el a kezdeményezést.

A lap szerint Washington a tárgyalások újraindítását sürgeti. Ratcliffe az orosz féllel folytatott egyeztetésen a háború helyzetéről is borús értékelést adott, és arra ösztönözte Moszkvát, hogy még a helyzet további romlása előtt kössön megállapodást.

Közben Kijev továbbra is rendkívül bizalmatlan Moszkvával szemben. Ukrán állítások szerint Oroszország újabb észak-ukrajnai offenzívára készülhet, ami jelentősen megnehezítheti a diplomáciai közeledést.

A Világgazdaság szerint az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások akár szeptemberben is újraindulhatnak, így a Trump–Putyin–Zelenszkij-találkozó ötlete ismét napirendre került. A három vezető esetleges közös csúcsa komoly diplomáciai áttörést jelenthetne, egyelőre azonban számos akadály áll az útjában.