Ő volt Ratko Mladics, a srebrenicai mészáros

A Bosznia mészárosként ismert férfi egyike volt azoknak, akiket elítéltek a délszláv háborúban elkövetett cselekedetei miatt. Ratko Mladics nevéhez kötődik azonban a legtragikusabb srebrenicai tömeggyilkosság, amelynek sebei még ma sem gyógyultak be igazán.

Ratko Mladics életfogytiglani börtönbüntetését töltötte

Fotó: JERRY LAMPEN / ANP

Mladics viszonylag korán veszítette el apját, aki kommunista partizán volt és akit a horvát usztasák öltek meg. A szülői háza elhagyva Maldics Boszniába ment, ahol alkalmi munkákból tartotta fenn magát, míg végül 1961-ben beiratkozott a zimonyi Katonai Ipari Iskolába. Ezután a KOV Katonai Akadémiára, majd a Tiszti Akadémiára járt. Az iskola 1965. szeptember 27-i elvégzése után Mladics a Jugoszláv Néphadseregben kezdte meg katonai pályáját, első állomáshelye pedig Szkopje volt.

Fokozatosan lépett előre a katonai ranglétrán, több jugoszláv régióban is aktív szolgálatot teljesített. Jugoszlávia szétesése után azonban megkezdődött Európa, második világháború óta legvéresebb konfliktusa, a délszláv háború.

1991 júniusában Mladicsot a Pristina Hadtest parancsnokhelyettesévé léptették elő Koszovó Szocialista Autonóm Tartományában, egy olyan időszakban, amikor a koszovói szerbek és Koszovó többségi albán lakossága között nagy feszültség volt. Ebben az évben Mladics megkapta a 9. hadtest parancsnokságát, és ezt az alakulatot vezette a horvát erők ellen Kninben, az önjelölt Szerb Krajina Köztársaság fővárosában.

A háború évei alatt számtalan összecsapásban részt vett, míg végül 1992. április 24-én Mladicsot alezredessé léptették elő. 1992. május 2-án pedig, egy hónappal Bosznia-Hercegovina függetlenségi kikiáltása után, Mladics és tábornokai blokád alá vették Szarajevó városát, leállítva a városba be- és kivezető forgalmat, valamint a víz- és áramszolgáltatást. Ezzel pedig kezdetét vette Szarajevó négy éves ostroma.

A civileket folyamatos rettegésben tartották, az ember szafari, vagy szarajevói szafari néven ismertté vált háborús bűncselekmény sorozat részeként pedig folyamatosan mesterlövészek vadásztak a város ártatlan lakóira. Az ostrom a leghosszabb volt a második világháború óta.

Mladics legsötétebb órája még hátra volt

Habár sokak szerint már Szarajevó ostroma is kimerítette a háborús bűnök fogalmát, azonban Mladics még messze nem végzett. Bosznia függetlenedését ugyanis a szerbek nem nézték jó szemmel, az ország középső része pedig stratégia jelentőséggel bírt, miután a bosnyákok elképzelése szerint ez lett volna az a régió, amely összeköti az ország két felét. Az ENSZ később védett enklávénak minősítettre a területet, azonban ez a szerb vezetését nem zavarta és hamar az etnikai tisztogatások szükségességéről kezdtek beszélni.

1995 júliusában a Ratko Mladics vezette boszniai szerb hadsereg több mint 8000 bosnyák, főként muszlim férfit és fiút ölt meg az ENSZ által védettnek nyilvánított srebrenicai területen, a nemzetközi békefenntartók tétlensége mellett.

Az eseményeket a világ legtöbb országában népirtásként ismerik el, azonban Szerbia ezt a mai napig tagadja. Nem Sebrenica volt azonban az egyetlen hely, ahol etnikai tisztogatások zajlottak, hiszen az erőszak elől menekülő muszlim bosnyák lakosságot szinte folyamatosan atrocitások érték, több településen pedig célzottan gyilkolták őket. Mladicsot végül 1996. november 8-án Biljana Plavsic, a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke felmentette posztjáról, ahonnan nyugdíjba vonult.