Ő volt Ratko Mladics, a srebrenicai mészáros

A Bosznia mészárosként ismert férfi egyike volt azoknak, akiket elítéltek a délszláv háborúban elkövetett cselekedetei miatt. Ratko Mladics nevéhez kötődik azonban a legtragikusabb srebrenicai tömeggyilkosság, amelynek sebei még ma sem gyógyultak be igazán.
Mladics viszonylag korán veszítette el apját, aki kommunista partizán volt és akit a horvát usztasák öltek meg. A szülői háza elhagyva Maldics Boszniába ment, ahol alkalmi munkákból tartotta fenn magát, míg végül 1961-ben beiratkozott a zimonyi Katonai Ipari Iskolába. Ezután a KOV Katonai Akadémiára, majd a Tiszti Akadémiára járt. Az iskola 1965. szeptember 27-i elvégzése után Mladics a Jugoszláv Néphadseregben kezdte meg katonai pályáját, első állomáshelye pedig Szkopje volt.
Fokozatosan lépett előre a katonai ranglétrán, több jugoszláv régióban is aktív szolgálatot teljesített. Jugoszlávia szétesése után azonban megkezdődött Európa, második világháború óta legvéresebb konfliktusa, a délszláv háború.
1991 júniusában Mladicsot a Pristina Hadtest parancsnokhelyettesévé léptették elő Koszovó Szocialista Autonóm Tartományában, egy olyan időszakban, amikor a koszovói szerbek és Koszovó többségi albán lakossága között nagy feszültség volt. Ebben az évben Mladics megkapta a 9. hadtest parancsnokságát, és ezt az alakulatot vezette a horvát erők ellen Kninben, az önjelölt Szerb Krajina Köztársaság fővárosában.
A háború évei alatt számtalan összecsapásban részt vett, míg végül 1992. április 24-én Mladicsot alezredessé léptették elő. 1992. május 2-án pedig, egy hónappal Bosznia-Hercegovina függetlenségi kikiáltása után, Mladics és tábornokai blokád alá vették Szarajevó városát, leállítva a városba be- és kivezető forgalmat, valamint a víz- és áramszolgáltatást. Ezzel pedig kezdetét vette Szarajevó négy éves ostroma.
A civileket folyamatos rettegésben tartották, az ember szafari, vagy szarajevói szafari néven ismertté vált háborús bűncselekmény sorozat részeként pedig folyamatosan mesterlövészek vadásztak a város ártatlan lakóira. Az ostrom a leghosszabb volt a második világháború óta.
Mladics legsötétebb órája még hátra volt
Habár sokak szerint már Szarajevó ostroma is kimerítette a háborús bűnök fogalmát, azonban Mladics még messze nem végzett. Bosznia függetlenedését ugyanis a szerbek nem nézték jó szemmel, az ország középső része pedig stratégia jelentőséggel bírt, miután a bosnyákok elképzelése szerint ez lett volna az a régió, amely összeköti az ország két felét. Az ENSZ később védett enklávénak minősítettre a területet, azonban ez a szerb vezetését nem zavarta és hamar az etnikai tisztogatások szükségességéről kezdtek beszélni.
1995 júliusában a Ratko Mladics vezette boszniai szerb hadsereg több mint 8000 bosnyák, főként muszlim férfit és fiút ölt meg az ENSZ által védettnek nyilvánított srebrenicai területen, a nemzetközi békefenntartók tétlensége mellett.
Az eseményeket a világ legtöbb országában népirtásként ismerik el, azonban Szerbia ezt a mai napig tagadja. Nem Sebrenica volt azonban az egyetlen hely, ahol etnikai tisztogatások zajlottak, hiszen az erőszak elől menekülő muszlim bosnyák lakosságot szinte folyamatosan atrocitások érték, több településen pedig célzottan gyilkolták őket. Mladicsot végül 1996. november 8-án Biljana Plavsic, a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke felmentette posztjáról, ahonnan nyugdíjba vonult.
A múlt végül utolérte
1995. július 24-én a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Büntetőtörvényszék (ICTY) népirtással, emberiség elleni bűncselekményekkel és számos háborús bűncselekménnyel (köztük a szarajevói civilek elleni mesterlövész-kampánnyal kapcsolatos bűncselekményekkel) vádolta meg Mladicsot. A korábbi parancsnok azonban ekkor lényegében szabad emberként élt, hiszen Szerbiában nem emeltek ellene vádat.
Több olyan eset is kiszivárgott, amikor látták őt, többek között egy focimeccsen is. Mladics kezdetben ugyanis Belgrádban élt, egészen Slobodan Milosevic 2001-es letartóztatásáig, ami után azonban bujkálni kényszerült.
Mladicsot sokáig a szerb biztonsági szolgálatok és a hadsereg védte. Később azonban egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedett Szerbiára, hogy tegyen valamit, miután minden jel szerint a férfi a hatóságok és a kormányzat tudtával bujkált annak ellenére, hogy korábban mind a szerb kormány, mind pedig a szerb hadsereg együttműködést ígért elfogásában.
Mladicsot végül 2011. május 26-án tartóztatták le az észak-szerbiai Lazarevóban.
Letartóztatását két tucat szerb különleges rendőr hajtotta végre, akik fekete egyenruhában és maszkban érkeztek, és semmilyen jelvényt nem viseltek. A belgrádi bíróság nem sokkal később kiadatásra képes állapotúnak ítélte meg és Hágába szállították. 2017-ben a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Büntetőtörvényszék 10 vádpontban ítélte el Mladicsot: egy rendbeli népirtásban, öt rendbeli, emberiség elleni bűncselekményekben és négy rendbeli a háború törvényeinek vagy szokásainak megsértésében.
Parancsnoki felelősséggel rendelkező magas rangú katonatisztként Mladicsot az ICTY felelősnek ítélte mind Szarajevó ostromáért, mind a srebrenicai mészárlásért, ezekért pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.
Habár Mladics és ügyvédei többször is próbáltak fellebbezni, ezt rendre elutasította a bíróság. Néhány évvel ezelőtt már olyan hírek érkeztek, miszerint a férfi halálos beteg, ennek okán pedig még egyszer utoljára kegyelemért folyamodott védőivel, azonban végül ezt is elutasították. Maladic 2026.08.27-én agyvérzés következtében halt meg a hágai büntetés-végrehajtási intézetben.