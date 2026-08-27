Meghalt Ratko Mladics, a népirtásért elítélt szerb parancsok

Ratko Mladics, a Boszniai Szerb Köztársaság hadseregének egykori parancsnoka, akit népirtásért és háborús bűncselekményekért ítéltek el, a hírek szerint nemrég meghalt egy hágai kórházban, mialatt előzetes letartóztatásban volt. 83 éves volt.

Meghalt Ratko Mladics / Fotó: MARTIN MEISSNER / POOL

83 évesen meghalt Ratko Mladics

Az 1992 és 1995 között tartó boszniai háború alatt Mladics vezette a szerb hadsereget, amely három éven át ostromolta Szarajevót, Bosznia-Hercegovina fővárosát. Nagyjából 11 ezer ember halt meg, 1995 júliusában pedig öt nap alatt mintegy 8000 bosnyákot öltek meg Srebrenicában: az akkori mészárlást a legnagyobbként tartják számon, amely a második világháború óta történt Európában.

2011 májusában Mladicsot letartóztatták Szerbiában, majd 2017-ben a hágai törvényszék népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Ő tagadta a bűnösségét, és azt állította, "csak a népét védte".

Mladics többször is szélütést kapott: 2024 óta előzetes letartóztatásban volt, mialatt palliatív ellátásban részesült. Ideiglenes szabadlábra helyezésére irányuló kérelmeit - melyeket szerbiai kezelés céljából nyújtott be -, többször is elutasították - írja a Meduza.