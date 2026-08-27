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Meghalt Ratko Mladics, a népirtásért elítélt szerb parancsok

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elhunyt

Meghalt Ratko Mladics, a népirtásért elítélt szerb parancsok

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83 éves korában meghalt a háborús bűnös, egykori szerb parancsnok. Ratko Mladics a hírek szerint előzetes letartóztatásban, egy hágai kórházban halt meg.
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elhunytparancsnokRatko Mladics

Ratko Mladics, a Boszniai Szerb Köztársaság hadseregének egykori parancsnoka, akit népirtásért és háborús bűncselekményekért ítéltek el, a hírek szerint nemrég meghalt egy hágai kórházban, mialatt előzetes letartóztatásban volt. 83 éves volt.

(FILES) Wartime Bosnian Serb General Ratko Mladic wearing a cap salutes in the court room at his initial appearance at the UN Yugoslav war crimes tribunal in The Hague on June 3, 2011. Former Bosnian military Serb leader and war criminal Ratko Mladic has died in a prison hopsital in the Hague, according to Serbian state broadcaster RTS on August 27, 2026, after suffering several strokes. Mladic, 84, was dubbed the "Butcher of Bosnia" for his role in the 1995 Srebrenica massacre during the Bosnian war. (Photo by MARTIN MEISSNER / POOL / AFP)
Meghalt Ratko Mladics / Fotó: MARTIN MEISSNER / POOL

83 évesen meghalt Ratko Mladics

Az 1992 és 1995 között tartó boszniai háború alatt Mladics vezette a szerb hadsereget, amely három éven át ostromolta Szarajevót, Bosznia-Hercegovina fővárosát. Nagyjából 11 ezer ember halt meg, 1995 júliusában pedig öt nap alatt mintegy 8000 bosnyákot öltek meg Srebrenicában: az akkori mészárlást a legnagyobbként tartják számon, amely a második világháború óta történt Európában.

2011 májusában Mladicsot letartóztatták Szerbiában, majd 2017-ben a hágai törvényszék népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Ő tagadta a bűnösségét, és azt állította, "csak a népét védte".

Mladics többször is szélütést kapott: 2024 óta előzetes letartóztatásban volt, mialatt palliatív ellátásban részesült. Ideiglenes szabadlábra helyezésére irányuló kérelmeit - melyeket szerbiai kezelés céljából nyújtott be -, többször is elutasították - írja a Meduza.

 

 

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