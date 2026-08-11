Trump bejelentette: kiszabadult az orosz börtönben 1666 napot raboskodó amerikai veterán

Robert Gilman, az egykori amerikai tengerészgyalogos 1666 nap után kiszabadult az orosz fogságból, és kedden útnak indult az Egyesült Államok felé. A férfi egészségi állapota az elmúlt hetekben annyira leromlott, hogy családja attól tartott, nem éli túl a fogva tartást.

Robert Gilman 1666 nap után kiszabadult az orosz börtönből Forrás: TruthSocial

Gilman 2022 januárjában került őrizetbe Oroszországban. Az amerikai külügyminisztérium jogtalanul fogva tartott amerikai állampolgárként tartotta számon, és közlése szerint a szabadon engedése humanitárius alapon, Oroszországgal folytatott megállapodás részeként történt.

Az amerikai külügy szerint a szabadulásért cserébe más engedményt nem tettek.

Trump is közölte, hogy hazatér az amerikai veterán

Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy Gilman kiszabadult. Az elnök szerint személyesen is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal az ügyben, és Oroszország végül beleegyezett az amerikai állampolgár szabadon engedésébe.

Trump szerint Gilman hamarosan megérkezik a Washington melletti Andrews légitámaszpontra, ahol családja és az amerikai kormány képviselői fogadják. Az elnök azt is elárulta, hogy rövid beszélgetést folytatott a veteránnal, akinek első kérése az volt, hogy egy nagy sajtburgert ehessen, amikor hazaér.

A család képviselője, Kieran Ramsey korábban arról beszélt a Fox Newsnak, hogy Gilman egészségi állapota rendkívül súlyosra fordult. A férfit június végén átszállították egy voronyezsi civil kórházba, miután állapota a börtönben jelentősen leromlott.

Ramsey korábban azt mondta, hogy Gilman katatón állapotba került, és orrszondán keresztül táplálták. A család attól tartott, hogy a férfi akár meg is halhat az orosz kórházban.

Most azonban úgy tűnik, hogy Gilman túlélte a fogva tartás legnehezebb időszakát. Teljes körű orvosi kivizsgáláson az Egyesült Államokban esik majd át, családja pedig egy texasi katonai kórházban csatlakozik hozzá.

Négy évnél is tovább raboskodott Oroszországban

Gilman 2021 végén eredetileg Moldovába tartott, azonban útközben megbetegedett, ezért Moszkvában kellett maradnia. 2022 januárjában útlevele megújítása miatt az amerikai nagykövetségre indult, amikor ismét rosszul lett.