Róma és Berlin összecsap a migráció miatt

Az iraki Rania Darezh, a szomáliai Abdirisaq Warsame Faduma és az afgán Hotak Samir számára végetért a németországi tartózkodás, Berlin pedig kész Olaszországba deportálni őket. A három migráns eredetileg Olaszországban ért partot, így menedékkérelmük elbírálásának is itt kellene történnie az új szabályozás értelmében, azonban Róma nem akar precedenst teremteni.

Róma nem szándékozik befogadni a Berlin által küldött bevándorlókat

Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A Brussel Signal beszámolója szerint Németország és Olaszország között csendben nő a feszültség, miután Berlin feltett szándéka, hogy a nem kívánatos, korábban ellenőrizetlenül érkezett menekülteket a dublini egyezmény és az EU Migrációs és Menekültügyi Paktumára hivatkozva a belépési országba küldjék. A dublini rendszer értelmében a menedékjog iránti kérelem elbírálása általában azt az EU-tagállamot terheli, amelyen keresztül a kérelmező először belépett az EU-ba.

Róma azonban jelezte, hogy nem fogadja el a három menedékkérő áthelyezését. A források a levelet szívélyes hangvételűként írták le, azonban a háttérben érezhetően fokozódik a feszültség. Olaszország ugyanis a fő migrációs útvonal mentén helyezkedik el, a migránsok egy jelentős része számára azonban Németország a végső célállomás.

A német belügyminisztérium adatai szerint Berlin 2025-ben mintegy 35 900 visszavételi kérelmet nyújtott be, amelyek közül mintegy 23 900-at elfogadtak, mégis csak mintegy 5370 átadást hajtottak végre. 2026 első hat hónapjában 11 745 olyan menedékkérőt regisztrált, akikért egy másik tagállam volt felelős. Berlin várhatóan a jövőben fokozni fogja a nyomást Róma irányába a menekültek tekintetében, ez ugyanakkor végső soron a teljes migrációs paktum összeomlását is magával hozhatja.

Amennyiben ugyanis Olaszország eleget tesz az áthelyezéseknek, úgy aránytalanul sok bevándorlót kellene befogadnia, ha pedig koherensen elutasítja őket, akkor bírságra és kötelezettségszegési eljárásra számíthat Brüsszelből.

Németország egyébként nem jelezte, hogy szándékában állna lemondani a tervezett átadásokról Róma elutasítását követően. A német belügyminisztérium emellett meglepetésének adott hangot az esetek által keltett figyelemnek, tekintettel a két ország között fennálló migrációs együttműködésre. Berlin továbbra is védte a dublini átadás újraindítását és az új európai menekültügyi keretrendszer végrehajtását.