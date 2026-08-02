A Nehru parti emlékműnél tartott eseményen beszédet mondott Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője, Radics Béla Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő, valamint Tar József, a Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke.

A Roma Holokauszt áldozatairól emlékeztek a Nehru parton Fotó: Polyák Attila



Szepesfalvy Anna beszédében kiemelte, hogy a mai megemlékezés nemcsak a múltról, hanem a jelen kötelezettségeiről is szól:

Ma a roma holokauszt áldozatai előtt hajtunk fejet. Amikor áldozatokról beszélünk, könnyen személytelenné válik a múlt. Számokat, évszámokat, rendeleteket és történelmi eseményeket idézünk fel. Az áldozatok azonban nem számok voltak, hanem érző, remélő, hús-vér emberek

– fogalmazott, hangsúlyozva:„ Amikor a szomszédban fegyverek ropognak, felértékelődik a történelmi emlékezet. Most mindennél fontosabb, hogy emlékezzünk a múltra, és emlékeztessünk a béke törékenységére.” Hozzátette:

„Ezért az emlékezés nem pusztán visszatekintés. Figyelmeztetés is. Különösen ma, amikor Európában ismét háború dúl, és a pusztítás közelebb van hozzánk, mint azt évtizedeken át gondolni mertük. Amikor a nyilvánosságban egyre könnyebben hangzanak el megalázó mondatok. Amikor embereket és egész közösségeket egyetlen címkével próbálnak elintézni. Amikor a politikai, társadalmi vagy személyes indulat időnként fontosabbnak látszik az emberi méltóság egyetemes parancsánál.Ma sem mindegy, milyen szavakat használunk.”

A roma közösség Budapest része

„Budapest története és kultúrája sem képzelhető el a roma közösség nélkül. A roma muzsikusok dallamai évszázadok óta hozzátartoznak városunk hangjához. Roma művészek nemzedékei gazdagították Budapestet tehetségükkel, szorgalmukkal, hagyományaikkal és semmihez sem hasonlítható életerejükkel. Ezért fontos számunkra, hogy kezdeményezésünkre létrejött a Budapesti Cigányzenekar. Mert az emlékezés mellett az értékek megőrzésére és továbbadására is szükség van. A roma kulturális örökség nem kizárólag egyetlen közösség ügye: közös nemzeti kincsünk ” – fogalmazott a politikus, kiemelve: