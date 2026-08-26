Kiszivárgott, hogyan érhet véget az ukrán háború: a legdurvább forgatókönyvet sem zárták ki

A Sberbanknak tulajdonított elemzés állítólag 2026 áprilisában készült, és összesen nyolc lehetséges forgatókönyvet vesz számításba. A dokumentumot a Black Mirror nevű forrás hozta nyilvánosságra, a készítője azonban ismeretlen. A bank egyelőre nem kommentálta az állítólagos levelezés kiszivárgását. Ráadásul egy pénzügyi piaci forrás szerint elképzelhető, hogy az egész anyagot mesterséges intelligencia generálta. Egy erre szakosodott szolgáltatás vizsgálata az angol nyelvű változat 83 százalékát AI által létrehozott szövegnek minősítette.

Kiszivárgott egy állítólagos Sberbank elemzés.

Fotó: NurPhoto / AFP

Sberbank: ez lenne Oroszország nagy győzelme

Az első forgatókönyv szerint Oroszország döntő katonai fölénybe kerülne, és teljes ellenőrzést szerezne a Donyecki, a Luhanszki, a Zaporizzsjai és a Herszoni terület felett az adminisztratív határokig. Harkiv inkább politikai szimbólumként jelenik meg az elemzésben, Kijev elfoglalásával azonban nem számolnak.

Ehhez ugyanakkor újabb, 300–500 ezer fős mozgósításra lenne szükség. A dokumentum szerint Oroszország jelenleg havonta 20–25 ezer embert tud pótolni szerződéses katonákkal, ez azonban nem elegendő új támadó alakulatok létrehozásához.

A forgatókönyv megvalósulásának esélyét mindössze 7 százalékra tették.

A Nyugat belefárad a háborúba

A második forgatókönyv az úgynevezett „Nyugat kimerülése”, amelynek 12 százalékos esélyt adtak. Ehhez egyszerre kellene csökkennie Ukrajna amerikai támogatásának, európai energiaválságnak kellene kialakulnia, valamint belpolitikai válságnak kellene kialakulnia Ukrajnában.

Ebben az esetben Moszkva részleges szankcióenyhítést és Ukrajna NATO-tagságának elutasítását érhetné el. A háború hivatalos békeszerződés nélkül fagyna be.

A legvalószínűbb forgatókönyv

A dokumentum szerint a „Trump-megállapodás” ennél jóval valószínűbb, 32 százalékos eséllyel.

Ebben az esetben befagyhatna a konfliktus, Ukrajna nem csatlakozna a NATO-hoz, és részben feloldanák az Oroszországgal szembeni szankciókat.

Az Egyesült Államok elfogadhatná, hogy Oroszország ellenőrzése alatt tartja a négy érintett régiót, miközben jogilag továbbra is Ukrajna 1991-es határait ismerné el. Az Európai Unió azonban nem ismerné el az új határokat.