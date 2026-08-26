Kiszivárgott, hogyan érhet véget az ukrán háború: a legdurvább forgatókönyvet sem zárták ki

A Sberbanknak tulajdonított elemzés állítólag 2026 áprilisában készült, és összesen nyolc lehetséges forgatókönyvet vesz számításba. A dokumentumot a Black Mirror nevű forrás hozta nyilvánosságra, a készítője azonban ismeretlen. A bank egyelőre nem kommentálta az állítólagos levelezés kiszivárgását. Ráadásul egy pénzügyi piaci forrás szerint elképzelhető, hogy az egész anyagot mesterséges intelligencia generálta. Egy erre szakosodott szolgáltatás vizsgálata az angol nyelvű változat 83 százalékát AI által létrehozott szövegnek minősítette.
Sberbank: ez lenne Oroszország nagy győzelme
Az első forgatókönyv szerint Oroszország döntő katonai fölénybe kerülne, és teljes ellenőrzést szerezne a Donyecki, a Luhanszki, a Zaporizzsjai és a Herszoni terület felett az adminisztratív határokig. Harkiv inkább politikai szimbólumként jelenik meg az elemzésben, Kijev elfoglalásával azonban nem számolnak.
Ehhez ugyanakkor újabb, 300–500 ezer fős mozgósításra lenne szükség. A dokumentum szerint Oroszország jelenleg havonta 20–25 ezer embert tud pótolni szerződéses katonákkal, ez azonban nem elegendő új támadó alakulatok létrehozásához.
A forgatókönyv megvalósulásának esélyét mindössze 7 százalékra tették.
A Nyugat belefárad a háborúba
A második forgatókönyv az úgynevezett „Nyugat kimerülése”, amelynek 12 százalékos esélyt adtak. Ehhez egyszerre kellene csökkennie Ukrajna amerikai támogatásának, európai energiaválságnak kellene kialakulnia, valamint belpolitikai válságnak kellene kialakulnia Ukrajnában.
Ebben az esetben Moszkva részleges szankcióenyhítést és Ukrajna NATO-tagságának elutasítását érhetné el. A háború hivatalos békeszerződés nélkül fagyna be.
A legvalószínűbb forgatókönyv
A dokumentum szerint a „Trump-megállapodás” ennél jóval valószínűbb, 32 százalékos eséllyel.
Ebben az esetben befagyhatna a konfliktus, Ukrajna nem csatlakozna a NATO-hoz, és részben feloldanák az Oroszországgal szembeni szankciókat.
Az Egyesült Államok elfogadhatná, hogy Oroszország ellenőrzése alatt tartja a négy érintett régiót, miközben jogilag továbbra is Ukrajna 1991-es határait ismerné el. Az Európai Unió azonban nem ismerné el az új határokat.
A negyedik lehetőség egy „koreai típusú befagyasztás”, amelynek 22 százalékos esélyt tulajdonítottak. Ebben az esetben egyik fél sem tudna döntő áttörést elérni, a front stabilizálódna, a harcok intenzitása csökkenne, miközben a drónháború folytatódna.
Akár még évekig tarthat a háború
Az elemzés 15 százalékos esélyt ad annak, hogy a háború további 2–3 évig folytatódik. Ebben a helyzetben egyik fél sem érne el jelentős áttörést, miközben Oroszország egyre nagyobb gazdasági terheket viselne. A dokumentum szerint Ukrajnában humanitárius és demográfiai válság mélyülhetne, Oroszországban pedig idővel 50 százalék alá eshetne Vlagyimir Putyin támogatottsága.
A kompromisszumos béke esélyét mindössze 5 százalékra becsülték. Ebben a változatban területi engedmények is történhetnének, Ukrajna pedig biztonsági garanciákat és uniós tagságot kaphatna.
A legkevésbé valószínű, mindössze 2 százalékra becsült forgatókönyv szerint Oroszország visszavonulna a 2014-es vagy akár az 1991-es határokig, Ukrajna pedig NATO-tag lehetne.
Ehhez az orosz gazdaság összeomlására, súlyos katonai vereségre vagy rendszerváltásra lenne szükség.
Végül az elemzés külön „vadkártyaként” kezeli az előre nem jelezhető eseményeket. Ide sorolja többek között a nukleáris eszkalációt, egy újabb csernobili katasztrófát, a NATO és Oroszország közvetlen összecsapását, egy esetleges oroszországi hatalomváltást, egy új közel-keleti konfliktust, valamint egy olyan technológiai áttörést, amely alapjaiban változtatná meg a drónháborút. Ezek összesített esélyét 5 százalékra tették.
Fontos: az anyag hitelessége jelenleg nem igazolt, ezért a benne szereplő százalékokat és állításokat nem lehet a Sberbank hivatalos álláspontjaként kezelni.