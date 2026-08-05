Elkészült Sebestyén József síremléke

A kárpátaljai magyar családapát, Sebestyén Józsefet a Parisel cukrászda elől hurcolták el ukrán katonák, hogy rávegyék, hogy harcoljon az országért az oroszok ellen. Ő azonban nem akarta az életét áldozni, ezért brutálisan megverték, aztán elengedték. A magyar férfinak még maradt annyi ereje, hogy elvonszolja magát a kórházba, ám az orvosi ellátás sem segített rajta, és 2025. július 6-án elhunyt.

Elkészült Sebestyén József sírköve (Fotó: Olvasói felvétel)

A férfi szülei és nővére képtelenek beletörődni a történtekbe, szerintük József gyilkosság áldozatává vált. A család szerint az ukrán rendőrség sem tesz meg mindent annak érdekében, hogy kiderüljön a teljes igazság a tragédia körülményeit illetően.

Sebestyén József nem nyugodhat békében?

József a beregszászi temetőben nyugszik. Néhány napja a sírköve is elkészült, igaz, nem teljesen olyan, mint amilyet a szülők méltónak tartanának.

– Egyszerű, kínai márvány – mondta az Origónak Márta, József testvére. A sírkövet a mártír felesége intézte, igaz, a gyászoló szülők és a nővér egy jótékonysági szervezethez korábban pályázatot nyújtott be, hogy támogatást nyerjenek egy értékesebb síremlékhez. Ám időközben a sírkő elkészült, és a szeretetszolgálat illetékesei közölték, hogy a pályázat okafogyott.

Sebestyén József nem akart harcolni (Fotó: Olvasói felvétel)

– Megszakad a szívem. A testvérem nevét ráadásul olyannyira hatalmas betűkkel vésték fel a támla hátuljára, hogy már nem is fér el alatta az öcsém arcképe, pedig szerettük volna egy különleges eljárással azt is feltetetni. Olyan hatást keltett volna, mint egy tükörkép – nyilatkozta szomorúan a nővér.

Az öcsém sírja zarándokhely lehetne, de ahhoz egy méltó emlékműre lenne szükség

– fejezte be Sebestyén Márta.