A britek átadják a Storm Shadow rakétákat az ukránoknak, és ez még jól jöhet az orosz hírszerzésnek

A brit miniszterelnöki hivatal még Andy Burnham kijevi látogatása előtt jelezte, hogy feloldhatják a titkosítást a rakéta brit alkatrészei kapcsán, így Ukrajna maga tudná gyártani a fegyvert. A Storm Shadow rakéták megjelenése a fronton azonban több kockázatot is hordoz, Moszkva pedig már korábban is figyelmeztette Nagy-Britanniát.

A Storm Shadow rakéták megjelenése a fronton biztonsági kockázatot hordoz a britek és a franciák számára (Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou)

Andy Burnham brit miniszterelnök első hivatalos útja Kijevbe vezetett, ahová ajándékként elvitte a Storm Shadow nagy hatótávolságú rakéta specifikus, Nagy-Britannia által gyártott alkatrészeinek titkosítás alól való feloldását is. Ez lehetővé teszi Kijev számára, hogy maga állítsa elő a fegyvert, idővel akár nagy mennyiségben is. Burnham lépése egyértelmű tanúságtétel az ukrán háborúval kapcsolatos támogató külpolitika mellett. A brit kormányfő hangsúlyozta, hogy

Ukrajna biztonsága Nagy-Britannia biztonsága is, az országot pedig addig támogatják, ameddig csak szükséges.

Moszkva nem sokkal a kijevi látogatás előtt már egyszer figyelmeztette Londont, hogy súlyos következményei lehetnek, ha Nagy-Britannia még jobban belevonja magát a háborúba, és ezt a kijevi látogatás után ismét megtette. Akkor azonban még csak drónszállítások voltak a középpontban. Nemrég az orosz külügyminisztérium arról beszélt, hogy brit gyártmányú drónokkal hajtottak végre akciót az ukránok, amit egyértelműen eszkalációs lépésnek tekintettek.

A Storm Shadow rakéták gyártásának átengedése tehát valós veszélyeket hordoz, miután a rakétát specifikusan a földi, mélységi csapásokra fejlesztették ki.

A rakéta közel hangsebességgel képes repülni, levegőből indítható, és teoretikusan 550 kilométerrel odébb is képes célpontokat eltalálni. A valóságos hatótáv azonban inkább a 250 kilométerhez áll közelebb. Habár Ukrajna az elmúlt időszakban saját erejéből is képes volt mélységi csapásokra, a Storm Shadow megjelenése a harctéren egyértelmű fordulatot jelentene. Ukrajna távolabbi célpontokat is képes támadni, ám a rakéta sebessége és a tény, hogy extrém alacsonyan képes repülni, komoly kihívást jelenthet az orosz légvédelem számára, ez pedig minden valószínűség szerint sikeresebb csapásokat eredményez majd.