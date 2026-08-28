Elindulhat a svéd hadsereg az orosz határhoz, valami készül

A svéd kormány döntést hozott arról, hogy katonai erőket küld Finnországba – számolt be a svéd SVT saját értesüléseire hivatkozva. A műveletre azt követően kerül sor, hogy a finn kormány katonai támogatást kért Svédországtól a finn terület megfigyelésének megerősítéséhez.

Svédország Gripeneket és hadihajókat küldhet Finnországba az orosz határhoz

Fotó: Pozsgai Ákos / Mediaworks

A svéd fegyveres erők a közeljövőben katonai egységeket telepíthetnek Finnországba. Az SVT szerint ezek között Gripen vadászgépek és svéd hadihajók is lehetnek, amelyek a finn–orosz határ mentén található veszélyeztetett térségekben járőrözhetnek.

A művelet keretében később akár a svéd hadsereg drónok elleni egységeit is Finnországba küldhetik, amennyiben ősszel erre szükség lesz.

A döntés hátterében az áll, hogy Finnországban az év során több alkalommal is légből érkező fenyegetéseket észleltek. Az orosz–ukrán háború miatt ukrán drónok is átkerültek finn területre, emellett pedig orosz repülőgépek is megsértették a finn légteret.

A légteret érintő incidensek miatt korábban repülőtereket is ideiglenesen le kellett zárni.

Svédország és Finnország együtt erősíti a NATO keleti szárnyát

A svéd katonai szerepvállalás a két ország között korábban létrehozott együttműködés keretében valósul meg. A svéd kormánynak már van felhatalmazása arra, hogy olyan műveletekről döntsön, amelyek célja a finn területet érő jogsértések megakadályozása.

Pål Jonson svéd védelmi miniszter szerint Svédország és Finnország szövetségesként közösen érdekelt abban, hogy erős legyen az elrettentés és a védelem a Balti-tenger térségében, valamint a NATO keleti szárnyán.

Antti Häkkänen finn védelmi miniszter kiemelte, hogy a művelet a NATO-val együttműködésben zajlik.

A finn védelmi miniszter szerint a légi és tengeri együttműködés már eddig is szerves része volt a két ország közötti, valamint az északi államok együttműködésének. Most ezt tovább kívánják fejleszteni a területi megfigyelés és Finnország területi integritásának védelme érdekében.

A lépés újabb jele annak, hogy Svédország és Finnország a NATO északi, illetve keleti térségének biztonságát egyre szorosabb katonai együttműködéssel igyekszik megerősíteni.