Vitás vád és kínzások a kihallgatások alatt: ezért nem állították eddig bíróság elé a szeptember 11-ei terrortámadások kitervelőjét

Egy katonai bíró hivatalosan is kitűzte Khalid Sheikh Mohammed és három társának tárgyalását. A szeptember 11-ei terrortámadások fő kitervelőjét már évtizedek óta próbálják bíróság elé állítani, azonban több probléma is akadt – írja a CNN.
A tárgyalás kezdetét 2028. június 5-re tűzték ki, 18 hónappal későbbre mint azt eredetileg tervezték volna. A tervek szerint ugyanis 2027. januárjának végén kellett volna megkezdeni az eljárást, azonban az ügyészség időt kért a vitás vád vitás kérdéseinek rendezéséhez. A tárgyalás évtizedes csúszása több tényező miatt volt lehetséges, amelyeknek egy része még jelenleg is fennáll. A probléma egyik forrása, hogy a vádat képviselő ügyészség és az amerikai hadsereg nem tudott megegyezni arról, hogy mely bizonyítékokat lehet majd bemutatni a bíróság előtt.
Khalid Sheikh Mohammed tárgyalását 2021-ben már egyszer megkezdték, azonban akkor egy vádalku kialakítása miatt félbeszakították azt. A férfi beleegyezett, hogy bűnösnek vallja magát a halálbüntetés elkerülése érdekében, a vádalkut azonban később a védelmi minisztérium megsemmisítette.
Mohamedet azzal vádolják, hogy kidolgozta és irányította is a terrortámadást, amelyben az eltérített repülőgépek végül a Világkereskedelmi Központba és a Pentagonba csapódtak. Egy másik eltérített repülőgép egy pennsylvaniai mezőre zuhant, miután az utasok fellázadtak a gépeltérítők ellen. A férfinak most három társával, Walid bin Attash-sal, Ali Abdul Aziz Alival és Mustafa al-Hawsawi-val együtt kell felelni, akik az utolsó fogvatartottak a kubai Guantánamo-öbölbeli amerikai katonai bázison.
A vád kapcsán felmerült problémákat azonban továbbra sem biztos, hogy meg lehet oldani, így a tárgyalás kapcsán akár további késedelemre is lehet számítani.
Khalid Sheikh Mohammed Kuwaitban született, később pedig a radikalizmus útjára lépett. A férfi 1994-ben a Fülöp-szigetekre utazott, hogy unokaöccsével, Ramzi Youseffel együtt dolgozzon a Bojinka-összeesküvésen Manilában, amelynek célja 12, az Egyesült Államok, Kelet-Ázsia és Délkelet-Ázsia között közlekedő kereskedelmi repülőgép megsemmisítése volt. Később Mohammed ezt a tervet használta fel kibővítve a szeptember 11-ei terrortámadások megtervezésére.
A férfi eredetileg több célpontot tervezett, köztük például Los Angeles belvárosában is kijelelt egyet, azonban Osama Bin Laden, az Al-Káida hírhedt vezetője egyszerűsíteni szerette volna az akciót.
Mohammedet végül 2003. március 1-jén fogták el a pakisztáni Ravalpindiben, a CIA Különleges Tevékenységi Osztályának félkatonai ügynökeivel. A férfit aztán innen először egy afganisztáni titkos börtönbe, majd egy Lengyelországban található CIA börtönbe, majd pedig egy Romániában található hírszerzési börtönbe szállították. Mohhamedet a vádak szerint mindegyik fogvatartási helyen súlyos kínzásoknak vetették alá.
Az amerikai kormányzatot több, azóta már bizonyítást nyert vád is érte, ami szerint a terrorellenes háború során elfogadott, kiterjesztett kihallgatási módszerek szinte mindegyike kimeríti a kínzás fogalmát. Ide értve az alvásmegvonást és az egyéb pszichológiai módszereket is.
Ugyanezen oknál fogva nem sikerült a férfit még bíróság elé állítani, miután a jelenlegi jogi állás szerint a bíróság nem veheti figyelembe azokat a vallomásokat, amelyeket kínzás hatása alatt tett a férfi. Mohammed egyébként azt állította a Vöröskereszt munkatársai számára, hogy több olyan állítást is tett, amelyről tudta, hogy vallatói hallani szeretnék. Annyi azonban biztos, hogy a CIA a férfi tulajdonában lévő gépen megtalálta a terrortámadás terveit, ahogy a terrorszervezethez köthető több másik támadás tervét is. Vallomásainak felhasználhatósága azonban továbbra is bonyolult jogi helyzet, amelynek feloldásához akár még évekre is szükség lehet.
Az áldozatok családjai azonban igazságot szeretnének, hiszen habár Mohammed több mint húsz éve börtönben van, tetteiért soha nem ítélték el.