Vitás vád és kínzások a kihallgatások alatt: ezért nem állították eddig bíróság elé a szeptember 11-ei terrortámadások kitervelőjét

Egy katonai bíró hivatalosan is kitűzte Khalid Sheikh Mohammed és három társának tárgyalását. A szeptember 11-ei terrortámadások fő kitervelőjét már évtizedek óta próbálják bíróság elé állítani, azonban több probléma is akadt – írja a CNN.

A szeptember 11-ei terrortámadások kitervelője több mint két évtized után állhat bíróság elé

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A tárgyalás kezdetét 2028. június 5-re tűzték ki, 18 hónappal későbbre mint azt eredetileg tervezték volna. A tervek szerint ugyanis 2027. januárjának végén kellett volna megkezdeni az eljárást, azonban az ügyészség időt kért a vitás vád vitás kérdéseinek rendezéséhez. A tárgyalás évtizedes csúszása több tényező miatt volt lehetséges, amelyeknek egy része még jelenleg is fennáll. A probléma egyik forrása, hogy a vádat képviselő ügyészség és az amerikai hadsereg nem tudott megegyezni arról, hogy mely bizonyítékokat lehet majd bemutatni a bíróság előtt.

Khalid Sheikh Mohammed tárgyalását 2021-ben már egyszer megkezdték, azonban akkor egy vádalku kialakítása miatt félbeszakították azt. A férfi beleegyezett, hogy bűnösnek vallja magát a halálbüntetés elkerülése érdekében, a vádalkut azonban később a védelmi minisztérium megsemmisítette.

Mohamedet azzal vádolják, hogy kidolgozta és irányította is a terrortámadást, amelyben az eltérített repülőgépek végül a Világkereskedelmi Központba és a Pentagonba csapódtak. Egy másik eltérített repülőgép egy pennsylvaniai mezőre zuhant, miután az utasok fellázadtak a gépeltérítők ellen. A férfinak most három társával, Walid bin Attash-sal, Ali Abdul Aziz Alival és Mustafa al-Hawsawi-val együtt kell felelni, akik az utolsó fogvatartottak a kubai Guantánamo-öbölbeli amerikai katonai bázison.