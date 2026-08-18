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oroszország

Holtan találták Varsóban az orosz ellenzéki politikust

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Holtan találták varsói lakásában Szergej Vlasenko orosz ellenzéki politikust, aki az ukrajnai háború kitörése után emigrált Lengyelországba, és politikai menedékjogot kapott. Szergej Vlasenko halálának körülményeit a lengyel hatóságok vizsgálják, de az ügyészség jelenlegi információi szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy más személynek köze lenne a halálához.
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oroszországvarsóbanszergej vlasenko

Szergej Vlasenko holttestére varsói lakásában találtak rá. A helyszínelés a lakásban éjszaka kezdődött, és a hatóságok szerdára tervezték az elhunyt boncolását, valamint a toxikológiai vizsgálatot.

Szergej Vlasenko orosz ellenzéki politikust holtan találták varsói lakásában
Szergej Vlasenko orosz ellenzéki politikust holtan találták varsói lakásában
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Piotr Antoni Skiba ügyészségi szóvivő a PAP lengyel hírügynökségnek azt mondta, hogy a vizsgálat jelenlegi szakaszában semmi nem utal arra, hogy más személyek hozzájárultak volna a férfi halálához. A hatóságok ugyanakkor folytatják a haláleset körülményeinek tisztázását.

A boncolás és a toxikológiai vizsgálat fontos információkkal szolgálhat arról, hogy pontosan mi okozta az orosz politikus halálát.

A háború után Lengyelországba emigrált

A lengyel média a SOTA független orosz hírportál információira hivatkozva azt írta, hogy Vlasenko az Ukrajna elleni orosz háború 2022-es kitörése után hagyta el Oroszországot, és Lengyelországban telepedett le.

Az orosz ellenzéki politikus politikai menedékjogot kapott Lengyelországban, és tagja volt a Népképviselők Kongresszusa nevű orosz ellenzéki mozgalomnak. A szervezetet 2022-ben alapították Varsóban.

A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket Szergej Vlasenko haláláról. A vizsgálat eredményei alapján derülhet ki, hogy pontosan mi vezetett a politikus halálához.

 

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