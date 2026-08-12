„Sok szerencsét” – ennyit válaszolt a magyar külképviselet munkatársa a Szicíliában rekedt magyaroknak

„A nagykövetséget hívtuk, azt mondták, sok szerencsét” – ezt mondta egy Szicíliában rekedt utas Sebestyén Balázs reggeli rádióműsorában, ahol arról számolt be, hogy bár próbáltak az olaszországi magyar külképviselettől segítséget kérni, de érdemi választ nem kaptak.
Szerda délelőttig teljesen felfüggesztették Catania repülőterének forgalmát az Etna vulkáni aktivitása miatt. Több ezer turista rekedt Szicíliában, köztük magyarok is, akik nemcsak egymásnak próbáltak segíteni, de a magyar külképviselettől is igyekeztek segítséget kérni, hiába.
Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő Facebook-oldalán osztotta meg a történteket, azt kérdezve, mi történik a minisztériumban?
A rádió számára nyilatkozók szerint több száz magyar rekedt kint a vulkánkitörés miatt. Az egyik nyilatkozó szerint voltak olyanok akik teljesen összeomlottak, sokaknak még szállása sem volt, segítséget pedig nem kaptak. A megnövekedett tömeg miatt a vonat sem opció, hiszen a helyek már erre is elfogytak, az autóbérlés pedig szintén lehetetlen. Takács Péter a Hír Tv-nek nyilatkozva azt mondta, hogy felháborítónak tartja, hogy a külügyminisztérium cinikusan reagál egy bajbajutott állampolgár segítség kérésére.
Az Origo az elhangzottak kapcsán megkereste a külügyminisztériumot, hogy kívánják-e kommentálni a telefonáló állításait. Emellett azt is megkérdeztük, hogy rendelkeznek-e pontos adatokkal arra vonatkozóan, hogy hány magyar rekedt kint, illetve terveznek-e valamilyen formában segítséget nyújtani nekik a hazajutásban.
A külügyminisztérium válaszában jelezte, hogy természetesen figyelemmel kísérik az eseményeket. Ennek kapcsán egy posztot is megosztottak a minisztérium közösségi oldalán, amelyben arra kérték a Szicíliában tartozkodó, vagy oda igyekvő állampolgárokat, hogy tájékozódjanak a helyzetről, valamint kövessék a helyi hatóságok tájékoztatását. „Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és a konzuli törvény keretei között segítséget nyújtunk a bajba jutott magyar állampolgároknak. A legfrissebb, hivatalos konzuli információk a Konzinfo felületén érhetők el. Utazás előtt és a helyszínen is érdemes rendszeresen ellenőrizni az ott megjelenő tájékoztatásokat” – írta a minisztérium közösségi oldalán.
Orbán Anita külügyminiszter egyébként közösségi oldalán reagált Takács Péter számára. Bejegyzésében a miniszter elárulta, hogy folyamatosan kapcsolatban áll az illetékes konzulátusokkal és a helyzetet is figyelemmel kíséri.
Római konzuli osztályunkat az Etna 2026. augusztus 7-i aktivitása óta összesen négy alkalommal hívták telefonon. Három megkeresés arra vonatkozott, hogy a cataniai repülőtérről hogyan lehet eljutni a palermói repülőtérre, egy hívás során pedig honfitársunk arról érdeklődött, hogy ma este indulnak-e már járatok. Az első kérdés a 0-24 órában elérhető konzuli ügyeleti vonalra is beérkezett. Minden hozzánk forduló állampolgárnak teljes körű tájékoztatást adtunk, és megadtunk minden, az utazásukhoz szükséges információt
– fogalmazott a külügyminiszter.
Orbán Anita egyúttal jelezte, hogy visszásnak tartja, hogy Takács Péter képviselő a helyzetből „politikai propagandát próbál gyártani”, aminek eredményeképp a sajtó megkeresései a valóban rászorulók elől foglalják a konzuli vonalakat.