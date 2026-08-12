„Sok szerencsét” – ennyit válaszolt a magyar külképviselet munkatársa a Szicíliában rekedt magyaroknak

„A nagykövetséget hívtuk, azt mondták, sok szerencsét” – ezt mondta egy Szicíliában rekedt utas Sebestyén Balázs reggeli rádióműsorában, ahol arról számolt be, hogy bár próbáltak az olaszországi magyar külképviselettől segítséget kérni, de érdemi választ nem kaptak.

A külképviselet a férfi állítása szerint sok szerencsét kívánt a vulkánkitörés sújtotta régióból való hazajutáshoz

Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

Szerda délelőttig teljesen felfüggesztették Catania repülőterének forgalmát az Etna vulkáni aktivitása miatt. Több ezer turista rekedt Szicíliában, köztük magyarok is, akik nemcsak egymásnak próbáltak segíteni, de a magyar külképviselettől is igyekeztek segítséget kérni, hiába.

Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő Facebook-oldalán osztotta meg a történteket, azt kérdezve, mi történik a minisztériumban?

A rádió számára nyilatkozók szerint több száz magyar rekedt kint a vulkánkitörés miatt. Az egyik nyilatkozó szerint voltak olyanok akik teljesen összeomlottak, sokaknak még szállása sem volt, segítséget pedig nem kaptak. A megnövekedett tömeg miatt a vonat sem opció, hiszen a helyek már erre is elfogytak, az autóbérlés pedig szintén lehetetlen. Takács Péter a Hír Tv-nek nyilatkozva azt mondta, hogy felháborítónak tartja, hogy a külügyminisztérium cinikusan reagál egy bajbajutott állampolgár segítség kérésére.

Az Origo az elhangzottak kapcsán megkereste a külügyminisztériumot, hogy kívánják-e kommentálni a telefonáló állításait. Emellett azt is megkérdeztük, hogy rendelkeznek-e pontos adatokkal arra vonatkozóan, hogy hány magyar rekedt kint, illetve terveznek-e valamilyen formában segítséget nyújtani nekik a hazajutásban.

A külügyminisztérium válaszában jelezte, hogy természetesen figyelemmel kísérik az eseményeket. Ennek kapcsán egy posztot is megosztottak a minisztérium közösségi oldalán, amelyben arra kérték a Szicíliában tartozkodó, vagy oda igyekvő állampolgárokat, hogy tájékozódjanak a helyzetről, valamint kövessék a helyi hatóságok tájékoztatását. „Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és a konzuli törvény keretei között segítséget nyújtunk a bajba jutott magyar állampolgároknak. A legfrissebb, hivatalos konzuli információk a Konzinfo felületén érhetők el. Utazás előtt és a helyszínen is érdemes rendszeresen ellenőrizni az ott megjelenő tájékoztatásokat” – írta a minisztérium közösségi oldalán.