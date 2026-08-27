Szívből gratulálok! - ezt mondta a halott katonai szüleinek a polgármester

Meghökkentő jelenet játszódott le Szocsiban, amikor a város polgármestere kitüntetést adott át egy Ukrajnában meghalt 22 éves katona szüleinek. A ceremónia végén Andrej Prosunyin „szívből gratulált” a gyászoló szülőknek, és kezet fogott az elesett fiatalember édesapjával.

Fotó: - / MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

Szocsi polgármestere, Andrej Prosunyin a Bátorság Érdemrendet adta át a háborúban meghalt helyi lakos, Hayk Roganyan szüleinek.

A polgármester Telegram-csatornáján közzétett videó szerint a ceremóniát egy önkormányzati épületben, zászlók előtt tartották.

Prosunyin a szülőkhöz fordulva arról beszélt, hogy a veszteség fájdalmát természetesen nem lehet legyőzni, de a fiatal katona megérdemelte a kitüntetést.

A polgármester azt is kijelentette, hogy Roganyan emlékét a város megőrzi, ahogyan azokét is, akiket hősöknek nevezett, és akik „a hazát mentek megvédeni”.

„Köszönöm, szívből gratulálok”

A városvezető ezután átadta a kitüntetést az elhunyt katona édesanyjának, és közölte a szülőkkel, hogy bármikor számíthatnak az önkormányzat támogatására.

A ceremónia végén azonban különös mondat hagyta el a polgármester száját.

„Köszönöm. Szívből. Gratulálok. Nagyon köszönöm a fiának” – mondta Prosunyin, miközben kezet fogott Roganyan édesapjával.

Hayk Roganyan a Mediazona háborús áldozatokat összegyűjtő adatbázisa szerint 2001-ben született, és 2024. február 20-án, mindössze 22 évesen halt meg.

A róla megjelent gyászjelentés szerint Roganyan a Moszkvai Összfegyvernemi Felsőbb Parancsnoki Iskola hallgatója volt. A tiszthiány miatt a képzését a tervezettnél korábban fejezte be, majd parancsnokként a Nyugati Katonai Körzethez vezényelték.

A fiatal katona ezt követően az Ukrajna elleni háborúban vesztette életét.