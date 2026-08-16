Iszlamizáció vagy diszkrimináció? Rituális mosdókat akartak építeni a reptérre, a texasi kormányzó megállította a beruházást

A dallasi Fort Worth nemzetközi repülőtér az egyik legnagyobb forgalmú az Egyesült Államokban, ennek megfelelően viszonylag gyakran végeznek rajta bővítési és átalakítási munkálatokat. Texas kormányzója azonban felháborodásának adott hangot, miután kiderült, hogy a reptér átalakításának részeként wudu mosdókat akarnak telepíteni.

Texas kormányzója felszólalt a repülőtér tervezett átalakítása ellen

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A muszlim rituális tisztálkodásra specializált mosdókat az üzemeltető cég a George Bush reptérre is telepíteni akarta. Abbott szerint egyértelműen diszkriminációról van szó, hiszen ezzel a reptér azt üzeni, hogy bizonyos vallásoknak speciális elbánás jár.

Ennek okán a kormányzó közösségi oldalán jelentette be, hogy azonnal megvonja az állami forrásokat, amelyeket korábban a felújításra biztosítottak az érintett üzemeltető cégnek

Government-owned airports cannot favor one religion over all others.



DFW plans to install Islamic wudu washing facilities are illegal. I've directed a review of all state grants to both airports for possible revocation, and referred DFW & IAH to USDOT for investigation.



Texas… pic.twitter.com/XY58WAKJ8N — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 14, 2026

„Az állami tulajdonban lévő repülőterek nem részesíthetnek előnyben egyetlen vallást az összes többivel szemben” – írta Abbott az X-en. „A DFW tervei, miszerint iszlám wudu mosdókat telepítenek, illegálisak. Elrendeltem a két repülőtérnek nyújtott összes állami támogatás felülvizsgálatát” – fogalmazott a politikus.

A DFW vezetése nem sokkal később jelezte, hogy a nemzetközi terminálra telepítendő mosdók felülvizsgálatát egyébként is tervezték, azonban a fokozott érdeklődés miatt az eljárást felgyorsították.

A projektet július 31-én regisztrálták a Texasi Engedélyezési és Szabályozási Hivatalnál, amelyet kezdetben magán finanszírozásúként szerepeltettek a tervekben, költségét pedig 300 000 dollárra becsülték. A DFW ugyanakkor jelezte, hogy a magánfinanszírozás egy adminisztratív hiba miatt került a szerződésbe.

Abbott irodája egyébként nem sokkal később jelezte, hogy egyébként már található egy ilyen wudu mosdó a repülőtéren belül. A továbbiak építése épp ezért nem szükséges. A kormányzó hivatala egyébként nyomatékosította, hogy a vállalkozóknak, – ahogy eddig is – ezután is igazolniuk kell, hogy betartják a hatályos diszkrimináció tilalmára vonatkozó törvényeket.