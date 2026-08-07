Trump álomhajója rekord összeget emészthet fel

A USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó, amely az amerikai haditengerészet első számú nukleáris meghajtású repülőgép-hordozója, és körülbelül 13,3 milliárd dollárba került a fejlesztése és a gyártása.

A Trump-osztályú hajók egyébként ha a mostani specifikáció szerint készülnek több mint három és félszer akkorák lesznek, mint a haditengerészet Arleigh Burke osztályú irányított rakétarombolója, és több mint kétszer akkorák, mint a Zumwalt osztályú irányított rakétaromboló.

Ezeket látva furcsának hathat, hogy az Egyesült Államok hasonló projektet szorgalmaz, azonban Trump decemberben nem csak azt jelentette be, hogy új csatahajók érkeznek, de ígéretet tett az amerikai hajóipar felélesztésére is.

Erre pedig minden oka meg is van az elnöknek, miután a legfrissebb jelentések szerint Kína óriási mértékben növelte haditengerészeti képességeit, változtatás nélkül pedig néhány év múlva az Egyesült Államok ledolgozhatatlan hátrányba kerülhet a tengeri hadviselés terén. A bővítéssel azonban akadhatnak problémák.

The Congressional Budget Office estimates the Navy’s new Trump-class battleship program will cost $275 billion, with the first ship costing $23.4 billion. https://t.co/DDOjJ44tN8 — Military Times (@MilitaryTimes) August 5, 2026

A jelentés szerint 2058-ra a „gyártandó nagy felszíni harci hajók” teljes űrtartalmát 60 százalékkal kellene növelni, ami a bizottság szerint „kihívást jelenthet a hajóépítő ipar számára”.

A bizottság számításai szerint a haditengerészetnek a kitűzött célok elérése érdekében 2028 és 2056 között körülbelül kétévente kellene építenie egy csatahajót, miközben továbbra is évente két DDG-51 rombolót kellene gyártania. Azonban szerencsére nem minden eleme a projektnek viszi a pénzt.

A jelentés szerint ugyanis kezdetben költséges lenne az atommeghajtásra való átállás, azonban ez később az üzemanyag szükséglet mérséklődésével megtérülhet.

A helyzet azonban bármikor változhat, hiszen a 2028-as gyártási céldátum közelsége akár még ennél is feljebb tornázhatja a költségeket. A hadihajó költségeit egyébként egy darabra lebontva korábban a haditengerészet 17 milliárd dollár körülire tette, azonban a mostani kongresszusi jelentés már 23,4 milliárd dollárral számol, ami jól jelzi a várható drágulás mértékét 2028-ig.