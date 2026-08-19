Az elnök a Fehér Ház udvarán zajló építkezésen tartott szerdai bejárás alkalmával újságírói kérdésekre válaszolva úgy vélte, hogy az Iránnal kapcsolatos helyzet "nagyon jó" amerikai szempontból. Trump megismételte, hogy Iránt illetően egyetlen célja, hogy ne engedje atomfegyverhez jutni. A célkitűzést magyarázva hozzátette, hogy amennyiben Irán birtokába jutna nukleáris fegyvernek, akkor "azt használná is".

Trump: újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal. Fotó: SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump: egy ponton újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal

A Hormuzi-szorossal kapcsolatban megismételte, hogy az nyitva van, teljes amerikai ellenőrzés alatt működik, és azon rengeteg hajót és kőolaj átjut, ugyanakkor elismerte, hogy Irán képes "kellemetlenségeket" okozni, amikor elindít egy-egy katonai drónt.

Arra a kérdésre, hogy még idén találkozik-e Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel annyit mondott, hogy:

Igen, fogok.

Azt hangoztatta, hogy a jól kijön az észak-koreai vezetővel, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy ez a tény a világ számára jó hír, ugyanis - szavai szerint - Észak-Korea "57 nagy erejű atomfegyverrel" rendelkezik, írja az MTI.