Pert indítottak Trump ellen, súlyos vádakat fogalmaztak meg

A Donald Trump ellen szerdán benyújtott kereset célja, hogy megakadályozzák a Truth API nevű szolgáltatás jelenlegi formában történő működését. A manhattani szövetségi bírósághoz forduló felperesek szerint a konstrukció alkotmányellenes, mivel jelentős összegekért biztosít gyorsabb hozzáférést az elnök nyilvánosan közzétett bejegyzéseihez – számolt be róla a CNBC.

Donald Trump ellen a Truth API fizetős szolgáltatása miatt indítottak pert

Fotó: AFP

A keresetet a The Intercept Media hírszervezet és a Freedom of the Press Foundation nonprofit szervezet nyújtotta be. Álláspontjuk szerint Trump Truth Socialon megjelenő bejegyzései rendszeresen tartalmaznak kormányzati döntésekkel, katonai műveletekkel és más intézkedésekkel kapcsolatos információkat, amelyek a pénzügyi piacokra is hatással lehetnek.

Trump bejegyzéseihez kínál gyorsabb hozzáférést a Truth API

A Truth Social anyavállalata, a Trump Media júliusban jelentette be a Truth API szolgáltatást. A vállalat tájékoztatása szerint az ügyfelek géppel olvasható formában, rendkívül gyorsan férhetnek hozzá a platform legnépszerűbb fiókjain megjelenő, már nyilvánosan közzétett bejegyzésekhez.

Kevin McGurn, a Trump Media vezérigazgatója szerint az ügyfelek a nyilvánosan elérhető bejegyzéseket a másodperc töredékével gyorsabban kapják meg. A vállalat eddig több mint tíz ügyféllel kötött megállapodást a szolgáltatás használatára, jellemzően havi 60 és 100 ezer dollár közötti összegért.

A Truth API jelenleg a Truth Social tíz legnépszerűbb fiókjának bejegyzéseit továbbítja az előfizetőknek. Ezek között Donald Trump mellett a Fehér Ház, JD Vance alelnök, Kash Patel FBI-igazgató, Karoline Leavitt fehér házi sajtótitkár, Sean Duffy közlekedési miniszter és Robert Kennedy egészségügyi miniszter fiókja is szerepel.

Alkotmányellenesnek tartják a szolgáltatást a felperesek

A kereset szerint a szolgáltatás sérti az amerikai alkotmány első és ötödik kiegészítését azzal, hogy jelentős összegekért biztosít előnyösebb hozzáférést az elnök nyilvános közléseihez.

A felperesek azt állítják, hogy problémát jelenthet, ha az elnök anyagilag részesül abból, hogy a pénzügyi piacokat potenciálisan befolyásoló kormányzati információk gyorsabban jutnak el a fizető ügyfelekhez. Az amerikai elnök a Donald J. Trump Revocable Trust nevű vagyonkezelőn keresztül birtokolja a Trump Media legnagyobb részvénycsomagját.

A CNBC a perrel kapcsolatban megkereste a Fehér Házat.