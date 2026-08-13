Pert indítottak Trump ellen, súlyos vádakat fogalmaztak meg

A Donald Trump ellen szerdán benyújtott kereset célja, hogy megakadályozzák a Truth API nevű szolgáltatás jelenlegi formában történő működését. A manhattani szövetségi bírósághoz forduló felperesek szerint a konstrukció alkotmányellenes, mivel jelentős összegekért biztosít gyorsabb hozzáférést az elnök nyilvánosan közzétett bejegyzéseihez – számolt be róla a CNBC.
A keresetet a The Intercept Media hírszervezet és a Freedom of the Press Foundation nonprofit szervezet nyújtotta be. Álláspontjuk szerint Trump Truth Socialon megjelenő bejegyzései rendszeresen tartalmaznak kormányzati döntésekkel, katonai műveletekkel és más intézkedésekkel kapcsolatos információkat, amelyek a pénzügyi piacokra is hatással lehetnek.
Trump bejegyzéseihez kínál gyorsabb hozzáférést a Truth API
A Truth Social anyavállalata, a Trump Media júliusban jelentette be a Truth API szolgáltatást. A vállalat tájékoztatása szerint az ügyfelek géppel olvasható formában, rendkívül gyorsan férhetnek hozzá a platform legnépszerűbb fiókjain megjelenő, már nyilvánosan közzétett bejegyzésekhez.
Kevin McGurn, a Trump Media vezérigazgatója szerint az ügyfelek a nyilvánosan elérhető bejegyzéseket a másodperc töredékével gyorsabban kapják meg. A vállalat eddig több mint tíz ügyféllel kötött megállapodást a szolgáltatás használatára, jellemzően havi 60 és 100 ezer dollár közötti összegért.
A Truth API jelenleg a Truth Social tíz legnépszerűbb fiókjának bejegyzéseit továbbítja az előfizetőknek. Ezek között Donald Trump mellett a Fehér Ház, JD Vance alelnök, Kash Patel FBI-igazgató, Karoline Leavitt fehér házi sajtótitkár, Sean Duffy közlekedési miniszter és Robert Kennedy egészségügyi miniszter fiókja is szerepel.
Alkotmányellenesnek tartják a szolgáltatást a felperesek
A kereset szerint a szolgáltatás sérti az amerikai alkotmány első és ötödik kiegészítését azzal, hogy jelentős összegekért biztosít előnyösebb hozzáférést az elnök nyilvános közléseihez.
A felperesek azt állítják, hogy problémát jelenthet, ha az elnök anyagilag részesül abból, hogy a pénzügyi piacokat potenciálisan befolyásoló kormányzati információk gyorsabban jutnak el a fizető ügyfelekhez. Az amerikai elnök a Donald J. Trump Revocable Trust nevű vagyonkezelőn keresztül birtokolja a Trump Media legnagyobb részvénycsomagját.
A CNBC a perrel kapcsolatban megkereste a Fehér Házat.
A Trump Media tovább bővítené a szolgáltatást
A Trump Media vezérigazgatója közölte, hogy a vállalat nagy felhőszolgáltatókkal, hírszervezetekkel és nagy nyelvi modellek fejlesztőivel is tárgyal a Truth API használatáról.
A tervek szerint a szolgáltatás később hírfolyamokon, pénzügyi adatterminálokon és szakkiadványokon keresztül is szélesebb körben elérhetővé válhat.
Trump mellett alperesként szerepel a keresetben Natalie Harp, az elnök személyi asszisztense és Dan Scavino, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese, akik az elnök nevében is tesznek közzé bejegyzéseket a Truth Socialon. A kereset az Elnöki Végrehajtó Hivatalt és a Fehér Ház Hivatalát is alperesként nevezi meg.
A beadvány szerint Trump 2025. januári hivatalba lépése óta 9 és 11 ezer közötti bejegyzést tett közzé a Truth Socialon. A felperesek arra is hivatkoznak, hogy egyes bejegyzéseket nem követ azonnal külön fehér házi közlemény, ezért azok bizonyos esetekben elsődleges forrásai lehetnek kormányzati információknak.