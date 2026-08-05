Fegyveres férfit fogtak el Trump golfpályájánál

Letartóztattak egy férfit a kaliforniai hatóságok vasárnap, akit a Donald Trump tulajdonában lévő Los Angeles-i golfpálya közelében láttak, és akinél egy pisztolyt, valamint illegális lőszert találtak Mindez azelőtt történt, hogy az amerikai elnök kedden részt vett volna egy republikánus párti adománygyűjtő vacsorán az államban.

Fegyveres férfi ólálkodott Donald Trump golfpályáján / Fotó: ROBYN BECK / AFP

Fegyveres férfi ólálkodott Donald Trump golfpályáján

A Los Angeles-i seriffhivatal közlése szerint arra figyeltek fel, amint a férfi, a 38 éves Jeanine John Taele a golfpálya területén sétálgat, fényképeket és videókat készít, és úgy tűnt, mintha a biztonsági tervezési tevékenységeket figyelné.

Miután a rendőrök szembesítették a férfit, kiderült, hogy az El Segundo-i rendőrség már körözte őt egy rablással kapcsolatban. A hatóságok ezután egy 16 töltényes, üreges hegyű lőszert tartalmazó tárat találtak nála, míg a golfpályánál parkoló járművében egy töltött pisztolyt, valamint egy üreges hegyű lőszert tartalmazó töltött tárat találtak.

A gyanúsított Downey-ban található otthonában ezután razziát tartottak az FBI Terrorelhárítási Munkacsoportjának és a Los Angeles Megyei Seriffhivatal Súlyos Bűncselekmények Osztályának ügynökei. A házban illegálisan módosított AR platformú puskát, egy .45-ös pisztolyt, testpáncélt, nagy kapacitású tárakat, pisztoly- és puskalövedéket, valamint több jegyzetfüzetet is felfedeztek, amelyek "aggasztó kijelentéseket” tartalmaztak - írja a BBC.

Taele ellen most tiltott fegyver viselés, valamint tiltott lőszernek minősülő töltények birtoklása miatt emeltek vádat, mialatt a nyomozás az amerikai titkosszolgálat segítségével folytatódik, és akár további vádak is felmerülhetnek. A seriffhivatal ugyanakkor sietett közölni, hogy nem azonosítottak semmilyen „hiteles fenyegetést a közösségre nézve”.

Ez az eset azonban rávilágít az éberség, a helyi, állami és szövetségi bűnüldöző szervekkel való szoros partnerség, valamint a gyanús tevékenységek azonosítására és kivizsgálására irányuló proaktív lépések fontosságára, mielőtt azok eszkalálódnának

- tették hozzá.

Trump az elmúlt években három merényletkísérletet élt túl. A legutóbbi után, melynek során egy fegyveres megrohant egy washingtoni szállodát, az elnök biztonsági csapata bejelentette, hogy felülvizsgálják a Trump védelmére vonatkozó protokolljaikat. A tisztviselők nem közölték, hogy a most elfogott férfi ártani akart-e az elnöknek, és nem is indítottak ellene büntetőeljárást ilyen jellegű vádak miatt.