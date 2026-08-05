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lőszer

Fegyveres férfit fogtak el Trump golfpályájánál

20 perce
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Pisztolyt és illegális lőszert találtak egy 38 éves férfinál a kaliforniai hatóságok. Az illetőre Donald Trump amerikai elnök tulajdonában lévő Los Angeles-i golfpálya közelében figyeltek fel, majd a kocsijában és a lakásában további fegyvereket találtak. A férfi, Jeanine John Taele ellen most tiltott fegyver viselés, illetve tiltott lőszernek minősülő töltények birtoklása miatt emeltek vádat.
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lőszerDonald Trumpfegyveresletartóztatás

Letartóztattak egy férfit a kaliforniai hatóságok vasárnap, akit a Donald Trump tulajdonában lévő Los Angeles-i golfpálya közelében láttak, és akinél egy pisztolyt, valamint illegális lőszert találtak  Mindez azelőtt történt, hogy az amerikai elnök kedden részt vett volna egy republikánus párti adománygyűjtő vacsorán az államban.

(FILES) A US Secret Service agent mans his post before former US President and Republican presidential candidate Donald Trump speaks at a press conference at Trump National Golf Club Los Angeles in Rancho Palos Verdes, California, on September 13, 2024. An armed man was arrested at President Donald Trump's golf course near Los Angeles two days before the US leader's visit the local sheriff's office said on August 4, 2026. The man, identified as a 38-year-old from nearby Downey, California, was spotted by plainclothes federal agents "walking throughout the golf course grounds taking photographs and videos and appearing to monitor security-planning activities." (Photo by Robyn Beck / AFP)
Fegyveres férfi ólálkodott Donald Trump golfpályáján / Fotó: ROBYN BECK / AFP

Fegyveres férfi ólálkodott Donald Trump golfpályáján

A Los Angeles-i seriffhivatal közlése szerint arra figyeltek fel, amint a férfi, a 38 éves Jeanine John Taele a golfpálya területén sétálgat, fényképeket és videókat készít, és úgy tűnt, mintha a biztonsági tervezési tevékenységeket figyelné. 

Miután  a rendőrök szembesítették a férfit, kiderült, hogy az El Segundo-i rendőrség már körözte őt egy rablással kapcsolatban. A hatóságok ezután egy 16 töltényes, üreges hegyű lőszert tartalmazó tárat találtak nála, míg a golfpályánál parkoló járművében egy töltött pisztolyt, valamint egy üreges hegyű lőszert tartalmazó töltött tárat találtak.

Kalifornia - ahol az Egyesült Államok legszigorúbb fegyvertörvényei vannak érvényben -, tiltott a 10-nél több lövedék befogadására alkalmas tárak birtoklása.

A gyanúsított Downey-ban található otthonában ezután razziát tartottak az FBI Terrorelhárítási Munkacsoportjának és a Los Angeles Megyei Seriffhivatal Súlyos Bűncselekmények Osztályának ügynökei. A házban illegálisan módosított AR platformú puskát, egy .45-ös pisztolyt, testpáncélt, nagy kapacitású tárakat, pisztoly- és puskalövedéket, valamint több jegyzetfüzetet is felfedeztek, amelyek "aggasztó kijelentéseket” tartalmaztak - írja a BBC.

Taele ellen most tiltott fegyver viselés, valamint tiltott lőszernek minősülő töltények birtoklása miatt emeltek vádat, mialatt a nyomozás az amerikai titkosszolgálat segítségével folytatódik, és akár további vádak is felmerülhetnek. A seriffhivatal ugyanakkor sietett közölni, hogy nem azonosítottak semmilyen „hiteles fenyegetést a közösségre nézve”.

Ez az eset azonban rávilágít az éberség, a helyi, állami és szövetségi bűnüldöző szervekkel való szoros partnerség, valamint a gyanús tevékenységek azonosítására és kivizsgálására irányuló proaktív lépések fontosságára, mielőtt azok eszkalálódnának

- tették hozzá.

Trump az elmúlt években három merényletkísérletet élt túl. A legutóbbi után, melynek során egy fegyveres megrohant egy washingtoni szállodát, az elnök biztonsági csapata bejelentette, hogy felülvizsgálják a Trump védelmére vonatkozó protokolljaikat. A tisztviselők nem közölték, hogy a most elfogott férfi ártani akart-e az elnöknek, és nem is indítottak ellene büntetőeljárást ilyen jellegű vádak miatt.

 

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