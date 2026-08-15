Irán nem kertelt: Trumpon múlik minden

„Még nem hoztunk döntést az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások újrakezdéséről” – közölte Telegram-bejegyzésében Abbasz Aragcsi. A katari és pakisztáni közvetítők üzeneteket cserélnek és kapcsolatban állnak Iránnal, „de ez nem jelenti azt, hogy tárgyalások folynak” – hangsúlyozta az iráni külügyminiszter.
Aragcsi az Egyesült Államokat okolta a júniusban Pakisztánban aláírt szándéknyilatkozat után bekövetkezett erőszakos események újbóli kirobbanásáért, és kijelentette, hogy új utat kell kijelölni a konfliktusból való kilábaláshoz – írta az Al Jazeera.
Kiemelte, hogy Irán együttműködik Ománnal egy olyan technikai folyamat kidolgozásán, amelynek célja új hajózási útvonalak létrehozása a Hormuzi-szorosban, de a hajók áthaladása attól függ, hogy sikerül-e politikai megoldást elérni.
A korábban létező útvonalak már nem működőképesek, ezért új útvonalat kell kijelölni. Jelenleg egy ideiglenes útvonalat tervezünk, amely a következő szakaszokban végleges útvonal lesz
– mondta a miniszter.
Hozzátette, hogy „az, hogy a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban újraindul-e vagy sem … attól függ, hogy az Egyesült Államok betartja-e az egyéb feltételeket”.
Trump kijelentése meglepte a világot
Amint arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök meglepő kijelentést tett.
„Miután végleg legyőztük Iránt… bejelentem, hogy a Hormuzi-szoros az Egyesült Államok területe” – fogalmazott az elnök, az azonban nem derült ki, hogy viccelt vagy épp egy új irányt határozott meg Washington Iránhoz való viszonyában.
Kazem Gharibabadi, Irán jogi és nemzetközi ügyekért felelős külügyminiszter-helyettese azonnal reagált az amerikai elnök kijelentésére.
a Hormuzi-szoros iráni volt, iráni, és iráni is marad
– közölte X-oldalán.