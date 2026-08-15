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donald trump

Irán nem kertelt: Trumpon múlik minden

46 perce
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Irán még nem döntött az Egyesült Államokkal folytatandó, a háború befejezését célzó tárgyalások újrakezdéséről, mivel nézeteltérések vannak a tűzszüneti megsértések és a Hormuzi-szoros jövője kapcsán. Erről Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter beszélt, utalva arra, hogy a megállapodás és a tárgyalások folytatása Trump döntésén múlik.
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donald trumpegyesült államirán

„Még nem hoztunk döntést az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások újrakezdéséről” – közölte Telegram-bejegyzésében Abbasz Aragcsi. A katari és pakisztáni közvetítők üzeneteket cserélnek és kapcsolatban állnak Iránnal, „de ez nem jelenti azt, hogy tárgyalások folynak” – hangsúlyozta az iráni külügyminiszter.

Irán közölte: Trumpon múlik minden - a képen Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter Fotó: MURTADHA AL-SUDANI / ANADOLU
Irán közölte: Trumpon múlik minden - a képen Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter Fotó: MURTADHA AL-SUDANI / ANADOLU

Aragcsi az Egyesült Államokat okolta a júniusban Pakisztánban aláírt szándéknyilatkozat után bekövetkezett erőszakos események újbóli kirobbanásáért, és kijelentette, hogy új utat kell kijelölni a konfliktusból való kilábaláshoz – írta az Al Jazeera.

Kiemelte, hogy Irán együttműködik Ománnal egy olyan technikai folyamat kidolgozásán, amelynek célja új hajózási útvonalak létrehozása a Hormuzi-szorosban, de a hajók áthaladása attól függ, hogy sikerül-e politikai megoldást elérni.

A korábban létező útvonalak már nem működőképesek, ezért új útvonalat kell kijelölni. Jelenleg egy ideiglenes útvonalat tervezünk, amely a következő szakaszokban végleges útvonal lesz

– mondta a miniszter.

Hozzátette, hogy „az, hogy a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban újraindul-e vagy sem … attól függ, hogy az Egyesült Államok betartja-e az egyéb feltételeket”.

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Trump kijelentése meglepte a világot

Amint arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök meglepő kijelentést tett. 

„Miután végleg legyőztük Iránt… bejelentem, hogy a Hormuzi-szoros az Egyesült Államok területe” – fogalmazott az elnök, az azonban nem derült ki, hogy viccelt vagy épp egy új irányt határozott meg Washington Iránhoz való viszonyában. 

Kazem Gharibabadi, Irán jogi és nemzetközi ügyekért felelős külügyminiszter-helyettese azonnal reagált az amerikai elnök kijelentésére.

a Hormuzi-szoros iráni volt, iráni, és iráni is marad

közölte X-oldalán.

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