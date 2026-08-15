Irán nem kertelt: Trumpon múlik minden

„Még nem hoztunk döntést az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások újrakezdéséről” – közölte Telegram-bejegyzésében Abbasz Aragcsi. A katari és pakisztáni közvetítők üzeneteket cserélnek és kapcsolatban állnak Iránnal, „de ez nem jelenti azt, hogy tárgyalások folynak” – hangsúlyozta az iráni külügyminiszter.

Irán közölte: Trumpon múlik minden - a képen Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter Fotó: MURTADHA AL-SUDANI / ANADOLU

Aragcsi az Egyesült Államokat okolta a júniusban Pakisztánban aláírt szándéknyilatkozat után bekövetkezett erőszakos események újbóli kirobbanásáért, és kijelentette, hogy új utat kell kijelölni a konfliktusból való kilábaláshoz – írta az Al Jazeera.

Iran has not decided to resume talks with the United States, and messages being exchanged via Qatar and Pakistan do not amount to negotiations, Foreign Minister Abbas Araghchi says. pic.twitter.com/df1NOrrIeU — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2026

Kiemelte, hogy Irán együttműködik Ománnal egy olyan technikai folyamat kidolgozásán, amelynek célja új hajózási útvonalak létrehozása a Hormuzi-szorosban, de a hajók áthaladása attól függ, hogy sikerül-e politikai megoldást elérni.

A korábban létező útvonalak már nem működőképesek, ezért új útvonalat kell kijelölni. Jelenleg egy ideiglenes útvonalat tervezünk, amely a következő szakaszokban végleges útvonal lesz

– mondta a miniszter.

Hozzátette, hogy „az, hogy a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban újraindul-e vagy sem … attól függ, hogy az Egyesült Államok betartja-e az egyéb feltételeket”.