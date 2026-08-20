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Trump bejelentést tett: minden eddiginél pusztítóbb csapást mér Iránra

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Újabb súlyos fordulat következett be az Egyesült Államok és Irán konfliktusában, miután Donald Trump amerikai elnök példátlan gazdasági nyomásgyakorlást helyezett kilátásba Teheránnal szemben. Trump közölte, hogy Washington megindítja az Irán elleni „valaha volt legpusztítóbb gazdasági műveletet”, és minden olyan országot súlyos következményekkel fenyegetett meg, amely támogatást nyújt az iráni rezsimnek.
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trumpegyesült államokteherán

Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be, hogy megkezdődik az Irán elleni „gazdasági háború”. Az amerikai elnök szerint Teherán korábban több alkalommal sem élt az Egyesült Államokkal való megállapodás lehetőségével.

US President Donald Trump speaks as he meets with lifeguard Ryder Williams in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 17, 2026. The 16-year-old Williams rescued 10-year-old Nathaniel Rai in rough surf at Seabright Beach last month in Santa Cruz, California. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Fotó: JIM WATSON / AFP

„Ezért ma bejelentem a valaha bármely nemzet ellen indított legpusztítóbb gazdasági műveletet” – írta Trump.

Az amerikai elnök szerint az intézkedések példátlan mértékű gazdasági háborút és elszigetelést jelentenek majd Irán számára. Úgy fogalmazott, hogy az iráni haditengerészet és légierő megsemmisült, az ország hadiipari üzemei romokban hevernek, a helyi fizetőeszköz értéktelen, Irán pedig „egy hajszálon függ”.

Trump súlyos következményekkel fenyegette meg Irán támogatóit

Az amerikai elnök arra is figyelmeztetett, hogy bármely ország, amely bármilyen módon támogatást nyújt Iránnak, „hatalmas gazdasági következményekkel” nézhet szembe.

Trump felszólította az Egyesült Államok szövetségeseit, hogy álljanak Washington mellé, és segítsenek „elszigetelni és legyőzni az iráni fenyegetést”.

Az amerikai elnök szerint a történelmi jelentőségű intézkedések célja Irán azon képességének meggyengítése, hogy terrorizmust terjesszen világszerte.

Iránnak soha nem lesz atomfegyvere” – jelentette ki Trump.

Újra kiéleződött a konfliktus Washington és Teherán között

A mostani bejelentés előzménye, hogy az Egyesült Államok és Irán korábban egyetértési memorandumot írt alá, amely 60 napos tűzszünetet és a háború lezárását célzó tárgyalások megkezdését irányozta elő.

A megállapodás azonban nem bizonyult tartósnak. Kevesebb mint egy hónappal az aláírás után az Egyesült Államok ismét csapásokat mért Iránra, miközben Washington és Teherán egymást vádolta a tűzszünet megsértésével.

Trump július 6-án kijelentette, hogy a tűzszünet Iránnal gyakorlatilag már nincs érvényben. A légicsapásokat ezt követően azonban ismét leállították.

A The New York Times korábbi értesülései szerint Trump azért dönthetett a további támadások felfüggesztéséről, mert az amerikai kormány attól tartott, hogy egy iráni megtorló akció esetén kimerülhetnek az Egyesült Államok közel-keleti légvédelmi kapacitásai.

Trump mostani bejelentése ugyanakkor arra utal, hogy Washington újabb eszközökkel kíván nyomást gyakorolni Teheránra, miközben az Iránnal fennálló konfliktus rendezésére tett korábbi diplomáciai kísérletek továbbra sem vezettek tartós megállapodáshoz.

 

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