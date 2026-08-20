Trump bejelentést tett: minden eddiginél pusztítóbb csapást mér Iránra

Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be, hogy megkezdődik az Irán elleni „gazdasági háború”. Az amerikai elnök szerint Teherán korábban több alkalommal sem élt az Egyesült Államokkal való megállapodás lehetőségével.

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„Ezért ma bejelentem a valaha bármely nemzet ellen indított legpusztítóbb gazdasági műveletet” – írta Trump.

Az amerikai elnök szerint az intézkedések példátlan mértékű gazdasági háborút és elszigetelést jelentenek majd Irán számára. Úgy fogalmazott, hogy az iráni haditengerészet és légierő megsemmisült, az ország hadiipari üzemei romokban hevernek, a helyi fizetőeszköz értéktelen, Irán pedig „egy hajszálon függ”.

Trump súlyos következményekkel fenyegette meg Irán támogatóit

Az amerikai elnök arra is figyelmeztetett, hogy bármely ország, amely bármilyen módon támogatást nyújt Iránnak, „hatalmas gazdasági következményekkel” nézhet szembe.

Trump felszólította az Egyesült Államok szövetségeseit, hogy álljanak Washington mellé, és segítsenek „elszigetelni és legyőzni az iráni fenyegetést”.

Az amerikai elnök szerint a történelmi jelentőségű intézkedések célja Irán azon képességének meggyengítése, hogy terrorizmust terjesszen világszerte.

„Iránnak soha nem lesz atomfegyvere” – jelentette ki Trump.

Újra kiéleződött a konfliktus Washington és Teherán között

A mostani bejelentés előzménye, hogy az Egyesült Államok és Irán korábban egyetértési memorandumot írt alá, amely 60 napos tűzszünetet és a háború lezárását célzó tárgyalások megkezdését irányozta elő.

A megállapodás azonban nem bizonyult tartósnak. Kevesebb mint egy hónappal az aláírás után az Egyesült Államok ismét csapásokat mért Iránra, miközben Washington és Teherán egymást vádolta a tűzszünet megsértésével.

Trump július 6-án kijelentette, hogy a tűzszünet Iránnal gyakorlatilag már nincs érvényben. A légicsapásokat ezt követően azonban ismét leállították.

A The New York Times korábbi értesülései szerint Trump azért dönthetett a további támadások felfüggesztéséről, mert az amerikai kormány attól tartott, hogy egy iráni megtorló akció esetén kimerülhetnek az Egyesült Államok közel-keleti légvédelmi kapacitásai.