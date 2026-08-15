Trump azzal viccelt, hogy hamarosan amerikai területnek nyilvánítja a Hormuzi-szorost - videó

„Miután végleg legyőztük Iránt, amely súlyos vereséget szenved, hamarosan bejelentem, hogy a Hormuzi-szoros az Egyesült Államok területe” – mondta Trump a New York állambeli Garden City-ben található rendőrakadémián tartott beszédében. Sajtóértesülések szerint az elnök csak viccelt a kijelentéssel, de az is elképzelhető, hogy szavai Washington politikai irányváltását jelzik a már több mint öt hónapja tartó Teherán elleni háborúban – írta a DW.
Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes elutasította Trump kijelentéseit, mondván, hogy az országot „nem lehet megfélemlíteni”, és hogy a stratégiai fontosságú vízi út továbbra is az ország ellenőrzése és fennhatósága alatt marad.
Irán még nem döntött
Abbas Aragcsi, iráni külügyminiszter arról beszélt, hogy Irán még mindig nem döntött az Egyesült Államokkal folytatandó, a háború befejezését célzó tárgyalások újrakezdéséről, mivel nézeteltérések vannak a tűzszüneti megsértések és a Hormuzi-szoros jövője kapcsán.
Még nem hoztunk döntést az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások újrakezdéséről
– írta szombaton Telegram-bejegyzésében Aragcsi, megerősítve ezzel korábbi nyilatkozatait.
Trump eredeti célja Irán nukleáris programjának megsemmisítése volt
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indította el a háborút Irán ellen. Akkor a cél többek között az volt, hogy véget vessenek Irán nukleáris programjának, és felkelést robbantsanak ki az Iszlám Köztársaságban a rezsimváltás kikényszerítése érdekében.
Irán válaszként drón- és rakétatámadásokkal vette célba az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseit, valamint blokád alá vonta a Hormuzi-szorosot, amelyen a háború előtt a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányainak egyötöde haladt át.
Az Egyesült Államok az iráni hajók és kikötők saját tengeri blokádjával válaszolt Irán szoroslezárására. A két ország hónapok óta patthelyzetben van a létfontosságú vízi útvonal miatt, ami az energiaárak meredeken emelkedését okozta.
A növekvő olaj- és gázárak, valamint a háború gazdasági következményei valószínűleg a novemberi félidős választások legfontosabb témái lesznek - véli a DW.