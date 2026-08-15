Trump azzal viccelt, hogy hamarosan amerikai területnek nyilvánítja a Hormuzi-szorost - videó

„Miután végleg legyőztük Iránt, amely súlyos vereséget szenved, hamarosan bejelentem, hogy a Hormuzi-szoros az Egyesült Államok területe” – mondta Trump a New York állambeli Garden City-ben található rendőrakadémián tartott beszédében. Sajtóértesülések szerint az elnök csak viccelt a kijelentéssel, de az is elképzelhető, hogy szavai Washington politikai irányváltását jelzik a már több mint öt hónapja tartó Teherán elleni háborúban – írta a DW.

Trump azzal viccelt, hogy hamarosan amerikai területnek nyilvánítja a Hormuzi-szorost Fotó: KENT NISHIMURA / AFP

Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes elutasította Trump kijelentéseit, mondván, hogy az országot „nem lehet megfélemlíteni”, és hogy a stratégiai fontosságú vízi út továbbra is az ország ellenőrzése és fennhatósága alatt marad.

President Trump vowed to declare the Strait of Hormuz a U.S. territory during a rally in New York as Iran and the U.S. clash over control of the key waterway.



"After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a… pic.twitter.com/hgTQIypyu5 — CBS News (@CBSNews) August 14, 2026

Irán még nem döntött

Abbas Aragcsi, iráni külügyminiszter arról beszélt, hogy Irán még mindig nem döntött az Egyesült Államokkal folytatandó, a háború befejezését célzó tárgyalások újrakezdéséről, mivel nézeteltérések vannak a tűzszüneti megsértések és a Hormuzi-szoros jövője kapcsán.

Még nem hoztunk döntést az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások újrakezdéséről

– írta szombaton Telegram-bejegyzésében Aragcsi, megerősítve ezzel korábbi nyilatkozatait.