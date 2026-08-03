Trump szerint újraindulnak a tárgyalások, Irán szerint nem

Az amerikai elnök Washingtonban az újságírók előtt arról beszélt, hogy hamarosan újabb tárgyalások indulhatnak Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump bejelentése nyomán zuhanásnak indult a kőolaj világpiaci ára, azonban néhány órával később Teherán már cáfolta is az amerikai elnököt.

Donald Trump szerint hétfőn már indulnak a tárgyalások, Teherán ezt tagadja

Fotó: AARON SCHWARTZ / AFP

Az amerikai elnök az előző hét végén még komoly, minden eddiginél pusztítóbb csapásokat helyezett kilátásba, az Egyesült Államok haditengerészete pedig továbbra is fenntartotta a Perzsa-öböl körüli blokádot. Vasárnap azonban Donald Trump jelezte, hogy hétfőn újraindulhatnak a tárgyalások. Az okok között említette az amerikai elnök, hogy az öböl menti szövetséges országok vezetői közösen keresték fel, és kérték tőle, hogy halassza el a tervezett csapásokat.

Az amerikai–iráni háború kitörése óta Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar is komoly fenyegetésnek van kitéve. Irán ugyanis nemcsak az Egyesült Államok haderejére igyekszik csapást mérni, de a régióban szövetséges országokat is támadja.

Katar már a háború első heteiben komoly csapást szenvedett el, miután az ország egyik legnagyobb LNG üzemét súlyos találat érte. Emellett azonban többek között találatot kapott a dubaji reptér is, a hagyományosa erős turizmussal büszkélkedő városban pedig nem meglepő módon konganak az ürességtől a szállodák.

Donald Trump szerint Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is azzal keresték meg, hogy halassza el a csapásokat, miután véleményük szerint van lehetőség egy megállapodásra a Hormuzi-szoros megnyitásáról és az iráni nukleáris programról is.

Az amerikai elnök szerint a szaúdi koronaherceg és a környező országok vezetői is inkább a diplomáciai megoldást részesítenék előnyben a fegyverek helyett. Trump azt is jelezte, hogy egyelőre nem szabott határidőt a tárgyalások sikerességét illetően, előbb még meg látják, hogy azok hogyan haladnak.

US President Donald Trump said he called off a planned large-scale attack on Iran after allies and Tehran requested a pause, saying he expects deals on reopening the Strait of Hormuz and Iran's nuclear program https://t.co/RSu0mllrMh pic.twitter.com/j7AEfKvbbJ — Reuters (@Reuters) August 3, 2026

Trump állításait már cáfolta is Teherán

Az iráni külügyminisztérium nem sokkal az amerikai elnök tájékoztatása után már reagált is az elhangzottakra. Esmaeil Baghaei, a külügyminisztérium szóvivője határozottan tagadta, hogy bármilyen egyeztetés is lenne az Egyesült Államok és Irán között. Azt azonban elárulta, hogy jelenleg Ománnal valóban egyeztetnek egy biztonságos út kialakításán a Hormuzi-szoroson.

Az Ománnal kötött megállapodás ugyanakkor a szóvivő szerint nem lenne elég a szoros kereskedelmi hajózás előtti újranyitásához, mivel a helyzet változatlan maradna, ha az Egyesült Államok folytatná az „agresszióját”.

Az Egyesült Államok és Irán korábban egy tűzszüneti megállapodást kötött, amely azonban rávilágított a szoros körüli problémákra. A kereskedelmi hajózás számára elengedhetetlen útvonalon ugyanis egyszerre két útvonal volt járható. Az egyiket az amerikai haderő biztosította, a másikat az iráni Forradalmi Gárda. Ez azonban konfrontációt okozott, miután az iszlám ország teljes és korlátlan felügyeletet szeretne a szoros felett. A szakértők szerint ugyanakkor hosszútávon mind két ország érdeke lenne a szoros mielőbbi újranyitása, az ellenőrzés módja azonban továbbra is vita tárgya lesz feltehetően.