Trump szerint újraindulnak a tárgyalások, Irán szerint nem

Az amerikai elnök Washingtonban az újságírók előtt arról beszélt, hogy hamarosan újabb tárgyalások indulhatnak Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump bejelentése nyomán zuhanásnak indult a kőolaj világpiaci ára, azonban néhány órával később Teherán már cáfolta is az amerikai elnököt.
Az amerikai elnök az előző hét végén még komoly, minden eddiginél pusztítóbb csapásokat helyezett kilátásba, az Egyesült Államok haditengerészete pedig továbbra is fenntartotta a Perzsa-öböl körüli blokádot. Vasárnap azonban Donald Trump jelezte, hogy hétfőn újraindulhatnak a tárgyalások. Az okok között említette az amerikai elnök, hogy az öböl menti szövetséges országok vezetői közösen keresték fel, és kérték tőle, hogy halassza el a tervezett csapásokat.
Az amerikai–iráni háború kitörése óta Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar is komoly fenyegetésnek van kitéve. Irán ugyanis nemcsak az Egyesült Államok haderejére igyekszik csapást mérni, de a régióban szövetséges országokat is támadja.
Katar már a háború első heteiben komoly csapást szenvedett el, miután az ország egyik legnagyobb LNG üzemét súlyos találat érte. Emellett azonban többek között találatot kapott a dubaji reptér is, a hagyományosa erős turizmussal büszkélkedő városban pedig nem meglepő módon konganak az ürességtől a szállodák.
Donald Trump szerint Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is azzal keresték meg, hogy halassza el a csapásokat, miután véleményük szerint van lehetőség egy megállapodásra a Hormuzi-szoros megnyitásáról és az iráni nukleáris programról is.
Az amerikai elnök szerint a szaúdi koronaherceg és a környező országok vezetői is inkább a diplomáciai megoldást részesítenék előnyben a fegyverek helyett. Trump azt is jelezte, hogy egyelőre nem szabott határidőt a tárgyalások sikerességét illetően, előbb még meg látják, hogy azok hogyan haladnak.
Trump állításait már cáfolta is Teherán
Az iráni külügyminisztérium nem sokkal az amerikai elnök tájékoztatása után már reagált is az elhangzottakra. Esmaeil Baghaei, a külügyminisztérium szóvivője határozottan tagadta, hogy bármilyen egyeztetés is lenne az Egyesült Államok és Irán között. Azt azonban elárulta, hogy jelenleg Ománnal valóban egyeztetnek egy biztonságos út kialakításán a Hormuzi-szoroson.
Az Ománnal kötött megállapodás ugyanakkor a szóvivő szerint nem lenne elég a szoros kereskedelmi hajózás előtti újranyitásához, mivel a helyzet változatlan maradna, ha az Egyesült Államok folytatná az „agresszióját”.
Az Egyesült Államok és Irán korábban egy tűzszüneti megállapodást kötött, amely azonban rávilágított a szoros körüli problémákra. A kereskedelmi hajózás számára elengedhetetlen útvonalon ugyanis egyszerre két útvonal volt járható. Az egyiket az amerikai haderő biztosította, a másikat az iráni Forradalmi Gárda. Ez azonban konfrontációt okozott, miután az iszlám ország teljes és korlátlan felügyeletet szeretne a szoros felett. A szakértők szerint ugyanakkor hosszútávon mind két ország érdeke lenne a szoros mielőbbi újranyitása, az ellenőrzés módja azonban továbbra is vita tárgya lesz feltehetően.