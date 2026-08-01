Ismét választás jön Amerikában: Trump lépett, csalásoktól tart

A Trump-adminisztráció a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, miután az alsóbb fokú bíróságok 23 államban és Washingtonban is megakadályozták az elnök március 31-én kiadott választási rendeletének végrehajtását. Donald Trump azt szeretné elérni, hogy a vitatott intézkedéseket már a jogvita lezárása előtt alkalmazhassák a novemberi félidős választásokon – írja a Népszava.

Donald Trump a félidős választások előtt mindenképp szigorítani akarja a levélszavazás feltételeit (Fotó: AFP)

Szigorúbban ellenőriznék a levélszavazatokat

A rendelet célja az állampolgárság ellenőrzésének szigorítása és a postai úton leadott szavazatok pontosabb nyomon követése. Az új szabályok alapján

államonkénti állampolgársági listákat készítenének,

egyedi vonalkóddal látnák el a levélszavazási borítékokat,

csak a megfelelő állami névjegyzékben szereplőknek küldenének szavazólapot,

a postai szolgálatot is bevonnák a szavazatok ellenőrzésébe.

Demokrata vezetésű államok és Washington azonban bírósághoz fordultak. Szerintük az elnök olyan választási szabályokat próbál rendelettel meghatározni, amelyek a tagállamok és a Kongresszus hatáskörébe tartoznak. Arra is hivatkoztak, hogy az új előírások néhány hónappal a választás előtt jelentős költségeket és többletmunkát okoznának. Indira Talwani bostoni szövetségi bíró ezért felfüggesztette a rendelet több rendelkezését. Az első szövetségi fellebbviteli bíróság később sem engedélyezte a korlátozás azonnali feloldását.