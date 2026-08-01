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Donald Trump

Ismét választás jön Amerikában: Trump lépett, csalásoktól tart

49 perce
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A Trump-adminisztráció sürgősségi indítványban kérte a Legfelsőbb Bíróságot, hogy engedje életbe lépni az elnök választási rendeletét, mely a levélszavazás feltételeit szigorítaná. A novemberi félidős választások előtt különösen fontossá vált a kérdés Donald Trump számára, aki a 2020-as elnökválasztás óta rendszeresen figyelmeztet a levélszavazásban rejlő csalási kockázatokra.
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A Trump-adminisztráció a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, miután az alsóbb fokú bíróságok 23 államban és Washingtonban is megakadályozták az elnök március 31-én kiadott választási rendeletének végrehajtását. Donald Trump azt szeretné elérni, hogy a vitatott intézkedéseket már a jogvita lezárása előtt alkalmazhassák a novemberi félidős választásokon – írja a Népszava.

Trump
Donald Trump a félidős választások előtt mindenképp szigorítani akarja a levélszavazás feltételeit (Fotó: AFP)

Szigorúbban ellenőriznék a levélszavazatokat

A rendelet célja az állampolgárság ellenőrzésének szigorítása és a postai úton leadott szavazatok pontosabb nyomon követése. Az új szabályok alapján

  • államonkénti állampolgársági listákat készítenének,
  • egyedi vonalkóddal látnák el a levélszavazási borítékokat,
  • csak a megfelelő állami névjegyzékben szereplőknek küldenének szavazólapot,
  • a postai szolgálatot is bevonnák a szavazatok ellenőrzésébe.

Demokrata vezetésű államok és Washington azonban bírósághoz fordultak. Szerintük az elnök olyan választási szabályokat próbál rendelettel meghatározni, amelyek a tagállamok és a Kongresszus hatáskörébe tartoznak. Arra is hivatkoztak, hogy az új előírások néhány hónappal a választás előtt jelentős költségeket és többletmunkát okoznának. Indira Talwani bostoni szövetségi bíró ezért felfüggesztette a rendelet több rendelkezését. Az első szövetségi fellebbviteli bíróság később sem engedélyezte a korlátozás azonnali feloldását.

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Trump nem felejtette el a 2020-as választást

A levélszavazás a 2020-as elnökválasztás óta központi kérdés Trump számára. A koronavírus-járvány miatt akkor minden korábbinál többen voksoltak postai úton, ezek a szavazatok pedig több csatatérállamban jelentősen növelték Joe Biden előnyét.

Trump már a választás előtt a visszaélések veszélyére figyelmeztetett, veresége után pedig azt állította, hogy szabálytalanságok és csalások befolyásolták az eredményt.

A bírósági és választási vizsgálatok ugyanakkor nem találtak olyan mértékű, bizonyított csalást, amely megváltoztatta volna a választás végeredményét. A politikai vita ennek ellenére nem zárult le.

Trump és támogatói továbbra is úgy vélik, hogy

a jelenlegi rendszer túl sok lehetőséget hagy a jogosulatlan voksolásra,

a hibákra és a szavazólapok ellenőrizhetetlen kezelésére.

Trump
Az eredmény meghatározhatja, hogy Trump elnökségének hátralévő részében melyik párt ellenőrzi a Kongresszust (Forrás: AFP)

A kongresszusi többség is múlhat a szabályokon

A kérdést a novemberi félidős választások teszik különösen fontossá. Ekkor a képviselőház mind a 435 tagját újraválasztják, a Szenátusban pedig a mandátumok mintegy harmadáról döntenek.

Az eredmény meghatározhatja, melyik párt ellenőrzi a Kongresszust Trump elnökségének hátralévő részében.

A Legfelsőbb Bíróságnak egyelőre nem feltétlenül a rendelet alkotmányosságáról kell végleg döntenie, hanem arról, hogy az új szabályok életbe léphetnek-e a per lezárása előtt. A határozat így már azt is meghatározhatja, milyen feltételek mellett tartják meg a novemberi választásokat.

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