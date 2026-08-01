Ismét választás jön Amerikában: Trump lépett, csalásoktól tart

A Trump-adminisztráció a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, miután az alsóbb fokú bíróságok 23 államban és Washingtonban is megakadályozták az elnök március 31-én kiadott választási rendeletének végrehajtását. Donald Trump azt szeretné elérni, hogy a vitatott intézkedéseket már a jogvita lezárása előtt alkalmazhassák a novemberi félidős választásokon – írja a Népszava.
Szigorúbban ellenőriznék a levélszavazatokat
A rendelet célja az állampolgárság ellenőrzésének szigorítása és a postai úton leadott szavazatok pontosabb nyomon követése. Az új szabályok alapján
- államonkénti állampolgársági listákat készítenének,
- egyedi vonalkóddal látnák el a levélszavazási borítékokat,
- csak a megfelelő állami névjegyzékben szereplőknek küldenének szavazólapot,
- a postai szolgálatot is bevonnák a szavazatok ellenőrzésébe.
Demokrata vezetésű államok és Washington azonban bírósághoz fordultak. Szerintük az elnök olyan választási szabályokat próbál rendelettel meghatározni, amelyek a tagállamok és a Kongresszus hatáskörébe tartoznak. Arra is hivatkoztak, hogy az új előírások néhány hónappal a választás előtt jelentős költségeket és többletmunkát okoznának. Indira Talwani bostoni szövetségi bíró ezért felfüggesztette a rendelet több rendelkezését. Az első szövetségi fellebbviteli bíróság később sem engedélyezte a korlátozás azonnali feloldását.
Trump nem felejtette el a 2020-as választást
A levélszavazás a 2020-as elnökválasztás óta központi kérdés Trump számára. A koronavírus-járvány miatt akkor minden korábbinál többen voksoltak postai úton, ezek a szavazatok pedig több csatatérállamban jelentősen növelték Joe Biden előnyét.
Trump már a választás előtt a visszaélések veszélyére figyelmeztetett, veresége után pedig azt állította, hogy szabálytalanságok és csalások befolyásolták az eredményt.
A bírósági és választási vizsgálatok ugyanakkor nem találtak olyan mértékű, bizonyított csalást, amely megváltoztatta volna a választás végeredményét. A politikai vita ennek ellenére nem zárult le.
Trump és támogatói továbbra is úgy vélik, hogy
a jelenlegi rendszer túl sok lehetőséget hagy a jogosulatlan voksolásra,
a hibákra és a szavazólapok ellenőrizhetetlen kezelésére.
A kongresszusi többség is múlhat a szabályokon
A kérdést a novemberi félidős választások teszik különösen fontossá. Ekkor a képviselőház mind a 435 tagját újraválasztják, a Szenátusban pedig a mandátumok mintegy harmadáról döntenek.
Az eredmény meghatározhatja, melyik párt ellenőrzi a Kongresszust Trump elnökségének hátralévő részében.
A Legfelsőbb Bíróságnak egyelőre nem feltétlenül a rendelet alkotmányosságáról kell végleg döntenie, hanem arról, hogy az új szabályok életbe léphetnek-e a per lezárása előtt. A határozat így már azt is meghatározhatja, milyen feltételek mellett tartják meg a novemberi választásokat.