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donald trump

Új korszak jöhet a NATO-ban, Trump komoly változást készít elő

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Washington kérdőívvel méri fel a NATO-szövetségesek lojalitását, miközben az Egyesült Államok újragondolja európai katonai jelenlétét – állítja a Bloomberg.
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Az amerikai kormány kérdőívet küldött a NATO-szövetségeseknek, hogy felmérje, mennyire támogatják Donald Trump amerikai elnök külpolitikáját. A Bloomberg szerint a kezdeményezést több európai ország is komoly aggodalommal fogadta.

trump
Donald Trump
Fotó: AFP

Új korszak jöhet a NATO-ban, Trump komoly változást készít elő

Washington többek között arra kíváncsi, hogy az egyes országok nyilvánosan támogatták-e az Egyesült Államok külpolitikáját, korlátozták-e az amerikai katonák bázishasználatát, például az Iránban és Venezuelában végrehajtott műveletek idején, valamint hogy költenek-e amerikai hadiipari vállalatok termékeire.

A Bloomberg forrásai szerint a NATO-szövetségesek rendkívül negatívan fogadták a kérdőívet. Úgy értékelték, hogy 

Washington ezzel ideológiai lojalitásra próbálja kényszeríteni őket, és azt várja tőlük, hogy az Egyesült Államok védelméért cserébe nyíltan igazodjanak Trump politikájához.

A kérdőív különösen érzékeny időszakban érkezett. Az Egyesült Államok ugyanis felülvizsgálja európai katonai jelenlétét, és a tervek szerint decemberig jelentősen csökkentheti az Európában állomásozó amerikai katonák és fegyverek számát.

A Bloomberg szerint Washington mostani lépése alapjaiban változtathatja meg a második világháború után kialakult transzatlanti kapcsolatokat. A NATO eddig elsősorban az amerikai katonai garanciákra épült, miközben a tagállamoknak lehetőségük volt komoly politikai nézeteltérésekre anélkül, hogy ezek veszélybe sodorták volna a szövetség működését.

 

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