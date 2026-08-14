Az amerikai kormány kérdőívet küldött a NATO-szövetségeseknek, hogy felmérje, mennyire támogatják Donald Trump amerikai elnök külpolitikáját. A Bloomberg szerint a kezdeményezést több európai ország is komoly aggodalommal fogadta.

Donald Trump

Fotó: AFP

Új korszak jöhet a NATO-ban, Trump komoly változást készít elő

Washington többek között arra kíváncsi, hogy az egyes országok nyilvánosan támogatták-e az Egyesült Államok külpolitikáját, korlátozták-e az amerikai katonák bázishasználatát, például az Iránban és Venezuelában végrehajtott műveletek idején, valamint hogy költenek-e amerikai hadiipari vállalatok termékeire.

A Bloomberg forrásai szerint a NATO-szövetségesek rendkívül negatívan fogadták a kérdőívet. Úgy értékelték, hogy

Washington ezzel ideológiai lojalitásra próbálja kényszeríteni őket, és azt várja tőlük, hogy az Egyesült Államok védelméért cserébe nyíltan igazodjanak Trump politikájához.

A kérdőív különösen érzékeny időszakban érkezett. Az Egyesült Államok ugyanis felülvizsgálja európai katonai jelenlétét, és a tervek szerint decemberig jelentősen csökkentheti az Európában állomásozó amerikai katonák és fegyverek számát.

A Bloomberg szerint Washington mostani lépése alapjaiban változtathatja meg a második világháború után kialakult transzatlanti kapcsolatokat. A NATO eddig elsősorban az amerikai katonai garanciákra épült, miközben a tagállamoknak lehetőségük volt komoly politikai nézeteltérésekre anélkül, hogy ezek veszélybe sodorták volna a szövetség működését.