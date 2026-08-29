Trump hivatalosan is átnevezte az Ontario-tavat, felkészülnek az óceánok

A Mexikói-öböl után itt az elnök következő áldozata, az Ontario-tó. Donald Trump csütörtökön aláírta az átnevezésről szóló rendelet, aminek értelmében az öt nagy tó közül az egyiket immár Amerika-tónak hívják.

Trump hivatalosan is átnevezte az Ontario-tavat, azonban ez csak az Egyesült Államokban kötelező érvényű (Fotó: Getty Images North America/Andrew Harnik)

Kanada és az Egyesült Államok között az elmúlt időszakban ismét fokozódott a gazdasági feszültség. Múlt héten kudarcba fulladtak a kereskedelmi tárgyalások, az Egyesült Államok ezért új, 50 százalékos vámot vetett ki húszmilliárd dollár értékű kanadai árura. Kanada a következő hónapban hasonló mértékű ellenvámokat vezet be.

Donald Trump ekkor vetette fel, hogy

az Ontario-tavat át kellene nevezni Amerika-tóra.

Az elnök nem először tesz ilyesmit, hiszen ciklusának elején a Mexikói-öblöt is átnevezte Amerikai-öbölre.

Trump aláírta

Donald Trump végül csütörtökön hivatalosan is aláírta a rendeletet, aminek értelmében a tó neve hivatalosan is Amerika-tó lett. Legalábbis ami az Egyesült Államokat illeti. Mark Carney kanadai miniszterelnök válaszul azt mondta, hogy „a dolgokat a nevükön kell nevezni, és ezt a tavat Ontario-tónak hívják – ma és mindörökké”. Más kanadai tisztviselők szintén elutasították Trump azon döntését, hogy átnevezzék a tavat.

Doug Ford, Ontario miniszterelnöke ezt írta:

Ez az Ontario-tó a kanadaiaknak és a világ többi részének. Most és mindörökké.

Trump ugyan belföldön széles jogkörökkel rendelkezik a földrajzi nevek tekintetében, azonban nincs olyan nemzetközi szervezet, amely ezeket szabályozná. Mexikó például korábban beperelte a Google-t, miután a cég az elnöki rendelet után a világ minden pontján Amerikai-öbölként mutatta a Mexikói-öböl területét.

A cég végül alternatív megoldást választott,

a mexikói felhasználók a mexikói változatot, míg az amerikai felhasználó az amerikai változatot látják.

A világ maradék része pedig mind a kettőt.

Az óceánok sincsenek biztonságban

A csütörtöki rendelet kapcsán egyébként Trump olyan megjegyzéseket tett, amelyek arra utaltak, hogy egy napon még nagyobb célpontokat is átnevezhet, köztük az Atlanti- és a Csendes-óceán is szóba jöhet. Azt azonban az elnök nem közölte, hogy mi lenne szerinte a megfelelő név.

Van öblünk, van tavunk... már csak egy óceánra van szükségünk

– mondta Trump.