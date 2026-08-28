Mi lesz, ha Oroszország megtámadja a NATO-t? Trump váratlan kijelentést tett

Donald Trumpot az Axios újságírói arról kérdezték, hogy aggódik-e amiatt, hogy Oroszország esetleg megtámad egy NATO-tagállamot. Az amerikai elnök határozottan azt mondta, hogy egyáltalán nem tart ettől.

Trump az orosz támadásról: Nem fogják megtámadni a NATO-t Fotó: JIM WATSON / AFP

„Egyáltalán nem zavar. Nincs semmi probléma” – fogalmazott Trump a telefonos interjúban.

Az amerikai elnök később ismét kapott kérdést egy esetleges orosz támadásról. Trump ekkor azt mondta, nem akarja kommentálni a kérdést, ugyanakkor hozzátette: „Nem fogják megtámadni a NATO területét.”

Trump kijelentései azért is érdekesek, mert az elmúlt időszakban több nyugati forrás is egy esetleges orosz támadás vagy provokáció lehetőségére figyelmeztetett.

Trump szerint nem volt üzenet Putyinnak

Az Axios az interjú során a CIA igazgatójának, John Ratcliffe-nek a közelmúltbeli moszkvai látogatására is rákérdezett. Ratcliffe augusztus 25-én előzetes bejelentés nélkül utazott Oroszországba.

Egyes sajtóértesülések, köztük a Wall Street Journal beszámolója szerint felmerült, hogy a CIA igazgatója esetleg figyelmeztetést vitt Vlagyimir Putyinnak egy NATO-tagállam elleni lehetséges támadás vagy provokáció miatt.

Trump azonban ezt határozottan cáfolta. Az amerikai elnök szerint Ratcliffe rendszeresen találkozik orosz kollégájával, nagyjából félévente vagy évente egyszer.

„Nagyon jó kapcsolatuk van. Nem volt üzenet, és semmi szokatlan nem történt” – mondta Trump.

A kérdés azért került ismét a figyelem középpontjába, mert a Wall Street Journal augusztus elején arról írt, hogy Oroszország egy NATO-tagállam elleni provokációval tesztelheti a szövetség elszántságát. A lap új amerikai hírszerzési jelentésekre hivatkozott.