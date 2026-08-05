Nem először került veszélybe Donald Trump

A 38 éves Jeanine John Taele az eddigi információk alapján néhány nappal az elnök érkezése előtt jelent meg a Rancho Palos Verdes-i Trump National golfpályán.

A férfit a civil ruhás szövetségi nyomozók szúrták ki, amint a golfpályán sétálgat és fényképet illetve videókat készít. A feltételezések szerint Taele a biztonsági infrastruktúrát akarta felmérni. A helyi Sheriff hivatal számára jelentették is az esetet, akik őrizetbe vették a férfit.

A gyanúsítottnak a hírek szerint már korábban is volt összetűzése a hatóságokkal, miután jelenleg is körözik egy rablással összefüggésben. A megalapozott gyanú okán a rendőrök átkutatták az autóját is, amelyből egy 16 töltényes, üreges hegyű lőszert tartalmazó tár és a hozzá tartozó fegyver került elő.

Kalifornia Államban Amerika legszigorúbb fegyvertartási törvényei vannak érvényben, amelyek értelmében 10 lőszernél több tárolására képes tárat nem lehet legálisan tartani.

Az FBI Terrorellenes különleges bevetési egysége átkutatta Taele Los Angeles-i otthonát is. A lakásban a jelentés szerint egy „illegálisan módosított AR platformú puskát”, egy .45-ös pisztolyt, testpáncélt, nagy kapacitású tárakat, rengeteg pisztoly- és puskalövedéket, valamint több jegyzetfüzetet, „amelyek aggasztó kijelentéseket tartalmaztak”.

A nyomozás az amerikai titkosszolgálat segítségével folytatódik, és a tisztviselők szerint később további vádakat emelhetnek.

Trump nem először néz szembe fenyegetéssel

Az amerikai elnök ellen már több merényletet is megkíséreltek. Legutóbb a Fehér Ház tudósítóinak a díszvacsorája fulladt káoszba áprilisban, miután egy fegyveres a biztonsági lezáráson áttörve több lövést is leadott az eseménynek helyszínt adó washingtoni hotel báltermében. Az elnököt és feleségét, valamint J.D. Vance alelnököt a szolgálatok azonnal kimenekítették, a fegyverest pedig a helyszínen őrizetbe vették.

Trump azonban nem csak elnökként nézett szembe komoly fenyegetésekkel. 2024-ben egy férfi az elnök floridai golf klubjában próbálta megölni az akkor még csak jelöltként induló Trumpot.

A férfi a West Palm Beach-i Trump International Golf Club területén egy bokorban bújt el egy puskával, ezt azonban szerencsére kiszúrták a szolgálatok emberei, akik tűzet nyitottak a férfira. Ryan Routh ugyan elmenekült a helyszínről, azonban nem sokkal később már el is fogták, tavaly pedig a bíróság jogerősen is tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte.

A legsúlyosabb incidens azonban tagadhatatlanul a Pennsylvaniában tartott kampányrendezvényen történt ugyan ebben az éveben.

Donald Trump július 13-án Butler közelében tartott nagyszabású kampányrendezvényt, ahol a merénylő egy AR-15-ös fegyverből több lövést is leadott a republikánus elnökjelölt Trumpra. A leadott lövések közül az egyik súrolta Trump fülét, aki ezután a pulpitus mögé húzódott. A szolgálatok emberei addigra már körbevették az elnököt, akit egészen addig védtek a testükkel, amíg a bevetési egység le nem lőtte a merénylőt.