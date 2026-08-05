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Donald Trump

Nem először került veszélybe Donald Trump

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Amerikában nem példa nélküli a vezető politikusok, vagy épp az elnök ellen megkísérelt merényletek, azonban a Trump elleni támadások száma mindent felülmúl. Donald Trump hamarosan Kalifornia államba látogat egy republikánus adománygyűjtő vacsorára, a hatóságok pedig már őrizetbe is vettek egy férfit.
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Donald TrumpmerényletkísérletKalifornia

Az amerikai elnök ellen már több merényletet is megkíséreltek. A hatóságok most őrizetbe vettek egy férfit, aki az elnök látogatása előtt a biztonsági rendszereket térképezte fel egy golfpályán, Trump érkezése előtt. 

JOINT BASE ANDREWS - AUGUST 04: U.S. President Donald Trump waves as he boards Air Force One before departing on August 04, 2026 at Joint Base Andrews, Maryland. Trump is traveling to Los Angeles to attend a RNC fund raising event and then onto Las Vegas for a rally on August 5th. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A hatóságok őrizetbe vettek egy férfit, aki az elnök látogatása előtt a biztonsági rendszereket térképezte fel egy golfpályán, Trump érkezése előtt. 
Fotó: SAUL LOEB / AFP
Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump hamarosan Kalifornia Államba érkezik, ahol a tervek szerint nem csak a tulajdonában lévő golfpályára látogat el, de részt vesz majd a republikánusok adománygyűjtő vacsoráján is. Az elnök útja azonban nem a golf miatt kapott most kiemelt figyelmet, hanem azért, mert a hatóságok nemrég őrizetbe vettek egy férfit, aki épp az érintett terület biztonsági rendszerét térképezte fel.

Fegyveres férfit fogtak el Trump golfpályájánál

 

A 38 éves Jeanine John Taele az eddigi információk alapján néhány nappal az elnök érkezése előtt jelent meg a Rancho Palos Verdes-i Trump National golfpályán. 

A férfit a civil ruhás szövetségi nyomozók szúrták ki, amint a golfpályán sétálgat és fényképet illetve videókat készít. A feltételezések szerint Taele a biztonsági infrastruktúrát akarta felmérni. A helyi Sheriff hivatal számára jelentették is az esetet, akik őrizetbe vették a férfit. 

A gyanúsítottnak a hírek szerint már korábban is volt összetűzése a hatóságokkal, miután jelenleg is körözik egy rablással összefüggésben. A megalapozott gyanú okán a rendőrök átkutatták az autóját is, amelyből egy 16 töltényes, üreges hegyű lőszert tartalmazó tár és a hozzá tartozó fegyver került elő. 

Kalifornia Államban Amerika legszigorúbb fegyvertartási törvényei vannak érvényben, amelyek értelmében 10 lőszernél több tárolására képes tárat nem lehet legálisan tartani. 

Az FBI Terrorellenes különleges bevetési egysége átkutatta Taele Los Angeles-i otthonát is. A lakásban a jelentés szerint egy „illegálisan módosított AR platformú puskát”, egy .45-ös pisztolyt, testpáncélt, nagy kapacitású tárakat, rengeteg pisztoly- és puskalövedéket, valamint több jegyzetfüzetet, „amelyek aggasztó kijelentéseket tartalmaztak”.

A nyomozás az amerikai titkosszolgálat segítségével folytatódik, és a tisztviselők szerint később további vádakat emelhetnek. 

Trump nem először néz szembe fenyegetéssel

Az amerikai elnök ellen már több merényletet is megkíséreltek. Legutóbb a Fehér Ház tudósítóinak a díszvacsorája fulladt káoszba áprilisban, miután egy fegyveres a biztonsági lezáráson áttörve több lövést is leadott az eseménynek helyszínt adó washingtoni hotel báltermében. Az elnököt és feleségét, valamint J.D. Vance alelnököt a szolgálatok azonnal kimenekítették, a fegyverest pedig a helyszínen őrizetbe vették. 

Trump azonban nem csak elnökként nézett szembe komoly fenyegetésekkel. 2024-ben egy férfi az elnök floridai golf klubjában próbálta megölni az akkor még csak jelöltként induló Trumpot. 

A férfi a West Palm Beach-i Trump International Golf Club területén egy bokorban bújt el egy puskával, ezt azonban szerencsére kiszúrták a szolgálatok emberei, akik tűzet nyitottak a férfira. Ryan Routh ugyan elmenekült a helyszínről, azonban nem sokkal később már el is fogták, tavaly pedig a bíróság jogerősen is tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. 

A legsúlyosabb incidens azonban tagadhatatlanul a Pennsylvaniában tartott kampányrendezvényen történt ugyan ebben az éveben. 

Donald Trump július 13-án Butler közelében tartott nagyszabású kampányrendezvényt, ahol a merénylő egy AR-15-ös fegyverből több lövést is leadott a republikánus elnökjelölt Trumpra. A leadott lövések közül az egyik súrolta Trump fülét, aki ezután a pulpitus mögé húzódott. A szolgálatok emberei addigra már körbevették az elnököt, akit egészen addig védtek a testükkel, amíg a bevetési egység le nem lőtte a merénylőt. 

Az incidenst a titkosszolgálat legjelentősebb biztonsági kudarcának tekintik Ronald Reagan elnök 1981-es meggyilkolási kísérlete óta. Habár ezen merényletek egyike sem járt sikerrel, arra egészen pontosan rávilágítanak, hogy Trump mekkora veszélynek is van kitéve, ahogy arra is, hogy a politikai radikalizmus az elmúlt években csak fokozódott. 

 

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