Kamikaze drónokkal támadtak az oroszok, tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban - videó

Augusztus 12-én éjjel Szevasztopolban hatalmas robbanások hallatszottak az ukrán támadások nyomán – írta a life.ru. Beszámolók szerint az orosz hadsereg, a légierő, a légvédelem és a mobil tűzcsoportok együttes erővel próbálták visszaverni az ukránok tömeges támadását.

Kamikáze drónokkal támadtak az oroszok, tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban - képünk illusztráció A képen: az elmúlt napokban több támadás érte Zaporizzsját Fotó: DARYA NAZAROVA / AFP

A portál beszámolója szerint az orosz légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 502 ukrán drónt lőtt le Oroszország különböző régiói felett. A drónokat a Brjansk, Kursk, Belgorod, Orel, Lipeck, Kaluga megyék, a Krasznodari terület, a Krími Köztársaság területei felett, valamint a Fekete-tenger vizei felett semmisítették meg.