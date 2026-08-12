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tűz

Kamikaze drónokkal támadtak az oroszok, tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban - videó

2 perce
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Egy bevásárlóközpont kigyulladt és több lakóház is megrongálódott az orosz légicsapásokban. A tűz jelentős károkat okozott az épületekben. Az ukránok több száz drónnal támadták az orosz területeket.
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tűztámadáshadsereg

Augusztus 12-én éjjel Szevasztopolban hatalmas robbanások hallatszottak az ukrán támadások nyomán – írta a life.ru. Beszámolók szerint az orosz hadsereg, a légierő, a légvédelem és a mobil tűzcsoportok együttes erővel próbálták visszaverni az ukránok tömeges támadását.

Kamikáze drónokkal támadtak az oroszok, tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban - képünk illusztráció A képen: az elmúlt napokban több támadás érte Zaporizzsját Fotó: DARYA NAZAROVA / AFP
Kamikáze drónokkal támadtak az oroszok, tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban - képünk illusztráció A képen: az elmúlt napokban több támadás érte Zaporizzsját Fotó: DARYA NAZAROVA / AFP

A portál beszámolója szerint az orosz légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 502 ukrán drónt lőtt le Oroszország különböző régiói felett. A drónokat a Brjansk, Kursk, Belgorod, Orel, Lipeck, Kaluga megyék, a Krasznodari terület, a Krími Köztársaság területei felett, valamint a Fekete-tenger vizei felett semmisítették meg.

Lángokban áll Ukrajna, hiperszonikus rakétákkal támadtak az oroszok - videó
Videón az ukrán dróntámadás utáni tűz

 

Tűz és áramszünet Zaporizzsjában

Az orosz hadsereg éjszaka kamikaze drónokkal támadta meg Zaporizzsját. A városban lakóházakban és üzlethelyiségekben keletkezett kár és tűz – közölte a Zaporizzsja-i Regionális Katonai Közigazgatás vezetője, Ivan Fedorov.

A Zaporizzsja egyik kerületében található Epicentr bevásárlóközpontban jelentősebb károkat okozott a támadás, amely nyomán tűz keletkezett.

Az orosz támadások több helyen áramkimaradásokat okoztak, a város egyik kerületében körülbelül 1 200 fogyasztó maradt áram nélkül.

 

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