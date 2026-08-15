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külügyminiszter

Csaknem kétszáz magyar fordult a konzuli szolgálathoz a horvátországi tűz miatt

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Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is tájékozódjatok! - írta Facebook-oldalán Orbán Anita. A külügyminiszter emlékeztet: az elmúlt napokban folyamatosan érkeznek hozzánk jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozóttüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is. Külképviseleteink és a Konzuli Szolgálat folyamatosan figyelik a helyzetet. A Konzuli Szolgálat call centere csak az éjszaka folyamán 170 hívást fogadott, ebből 73 Omiš térségével volt kapcsolatos – közölte Orbán Anita.
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külügyminiszterkonzuli szolgálattérség

„Horvátországban az ország több pontján is voltak kisebb-nagyobb tűzesetek, de késő estig valamennyit sikerült lokalizálni. Bár egyes helyeken a lángok lakott területek közelében voltak, emberélet vagy ingatlan közvetlen veszélyben nem volt. A ma reggeli jelentés ugyanezt erősítette meg. A tüzek kontroll alatt vannak, és az éjszaka folyamán magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés” – írta közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter. 

Csaknem kétszáz magyar fordult a konzuli szolgálathoz a horvátországi tűz miatt, a hívások egy része Omiš térségével volt kapcsolatos Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP
Csaknem kétszáz magyar fordult a konzuli szolgálathoz a horvátországi tűz miatt, a hívások egy része Omiš térségével volt kapcsolatos Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP
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A Konzuli Szolgálat call centere csak az éjszaka folyamán 170 hívást fogadott, ebből 73 Omiš térségével volt kapcsolatos. A külképviseleti vonalakon is nagyon sok megkeresést kezelnek kollégáink. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatáskérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat.

– írta a tárcavezető.

German Foreign Minister Johann Wadephul and Hungarian Foreign Minister Anita Orban speak to the media during a joint press conference at the Federal Foreign Office in Berlin, Germany, on June 10, 2026. (Photo by Christian Marquardt/NurPhoto) (Photo by Christian Marquardt / NurPhoto via AFP)
Orbán Anita külügyminiszter
Fotó: CHRISTIAN MARQUARDT / NurPhoto

Orbán Anita hozzátette: 

És van még egy nagyon fontos változás: tegnap óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma. Egyre többen jelzik nekünk előre, hogy mikor és hova utaznak. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez baj esetén óriási segítség ahhoz, hogy gyorsan elérjük és tájékoztassuk honfitársainkat.

A külügyminiszter arra kérte a külföldre készülőket és a már külföldön tartózkodókat, hogy figyeljék rendszeresen a Konzinfo tájékoztatásait,
regisztráljanak konzuli védelemre és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjanak a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedéseiről.

Mi folyamatosan figyeljük a helyzetet, kollégáink itthon és a külképviseleteken éjjel-nappal dolgoznak. Tőletek pedig azt kérjük, tájékozódjatok, regisztráljatok, és utazzatok körültekintően 

– fogalmazott a bejegyzésében a külügyminiszter.

Amint arról korábban beszámoltunk, rendkívüli erdőtűz pusztít a horvát tengerparton, Omiš és Split környékén. A tűz miatt 60 magyar turistának kellett elmenekülnie és sérültekről is érkeztek hírek.

Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
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Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Galéria: Erdőtűz Horvátországban: magyarok is menekültek a lángok elől
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Csütörtök este hatalmas erdőtűz keletkezett Horvátországban

Korábban írtunk arról is, hogy az elmúlt napokban több ezer turista rekedt Szicíliában az Etna aktivitása miatt, köztük több száz magyar is, akik beszámolójuk szerint semmilyen érdemi segítséget vagy tájékoztatást nem kaptak a magyar külképviselettől. 

Az Origo az ügy kapcsán megkereste a külügyminisztériumot. A tárca lapunknak küldött válaszában jelezte, hogy természetesen figyelemmel kísérik az eseményeket. „Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és a konzuli törvény keretei között segítséget nyújtunk a bajba jutott magyar állampolgároknak. A legfrissebb, hivatalos konzuli információk a Konzinfo felületén érhetők el. Utazás előtt és a helyszínen is érdemes rendszeresen ellenőrizni az ott megjelenő tájékoztatásokat” – írta a minisztérium közösségi oldalán.


 

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