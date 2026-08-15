Csaknem kétszáz magyar fordult a konzuli szolgálathoz a horvátországi tűz miatt

A Konzuli Szolgálat call centere csak az éjszaka folyamán 170 hívást fogadott, ebből 73 Omiš térségével volt kapcsolatos. A külképviseleti vonalakon is nagyon sok megkeresést kezelnek kollégáink. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatáskérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat.

– írta a tárcavezető.

Orbán Anita külügyminiszter

Fotó: CHRISTIAN MARQUARDT / NurPhoto

Orbán Anita hozzátette:

És van még egy nagyon fontos változás: tegnap óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma. Egyre többen jelzik nekünk előre, hogy mikor és hova utaznak. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez baj esetén óriási segítség ahhoz, hogy gyorsan elérjük és tájékoztassuk honfitársainkat.

A külügyminiszter arra kérte a külföldre készülőket és a már külföldön tartózkodókat, hogy figyeljék rendszeresen a Konzinfo tájékoztatásait,

regisztráljanak konzuli védelemre és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjanak a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedéseiről.

Mi folyamatosan figyeljük a helyzetet, kollégáink itthon és a külképviseleteken éjjel-nappal dolgoznak. Tőletek pedig azt kérjük, tájékozódjatok, regisztráljatok, és utazzatok körültekintően

– fogalmazott a bejegyzésében a külügyminiszter.

Amint arról korábban beszámoltunk, rendkívüli erdőtűz pusztít a horvát tengerparton, Omiš és Split környékén. A tűz miatt 60 magyar turistának kellett elmenekülnie és sérültekről is érkeztek hírek.