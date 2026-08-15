Kigyullad a Tito-villa Boszniában, a tűz tovább pusztította az egykor fényűző épületet - videó

A Gorica-villa Tito egyik legismertebb és legfényűzőbb hegyvidéki rezidenciája volt. Az 1960-as évek végén, mintegy 900 méteres tengerszint feletti magasságban épült fából és kőből. A jugoszláv államfő az 1960-as évek végétől az 1970-es évek végéig több mint tíz alkalommal látogatott Bugojnóba, elsősorban a környék gazdag vadászterületei miatt – közölte a Klix.ba a tűzről beszámló boszniai hírportál nyomán az MTI.

Kigyullad a Tito-villa Boszniában, a tűz tovább pusztította az egykor fényűző épületet - A képen: Tito vadászházának romjai a közép-boszniai Bugojno város közelében, 2020. április 25-én Fotó: ELVIS BARUKCIC / AFP

A villa nemcsak pihenőhelyként szolgált, hanem diplomáciai találkozóknak is otthont adott. Tito bugojnói tartózkodásai során külföldi államférfiakat, magas rangú katonai vezetőket és diplomáciai küldöttségeket is fogadott ott. Tito halála után az épületet részben emlékhellyé alakították.

Veliki požar zahvatio je danas Titovu vilu u Bugojnu. Iznad nekadašnje luksuzne rezidencije, koja je godinama u ruševinama, nadvio se gust crni dimhttps://t.co/j2dfHfjGOe — Mondo.ba (@mondobh) August 14, 2026

A Gorica-hegy stratégiai fekvése miatt a villa az 1990-es évek boszniai háborújában több szerepet is betöltött, és súlyosan megrongálódott. A háború alatt kifosztották és felgyújtották, így az egykor reprezentatív rezidenciából az elmúlt évtizedekre csak romok maradtak. A pénteki tűz ezeket a megmaradt épületrészeket érintette. A tűz keletkezésének okáról, illetve az újabb károk mértékéről egyelőre nem közöltek részleteket.