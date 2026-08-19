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ukrajna

Razziá Ukrajnában: parlamenti képviselők és magas rangú tisztviselők otthonában is kutatást tartanak

18 perce
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Házkutatásokat tartanak parlamenti képviselők és magas rangú állami tisztviselők otthonaiban egy nagyszabású korrupcióellenes akció részeként. Az ukrán hatóságok közlése szerint Ukrajna több jelenlegi és korábbi politikusa, valamint az elnöki hivatal magas rangú tisztviselői is érintettek lehetnek az ügyben.
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Ukrajna korrupcióellenes hatósága nyomozást indított. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) augusztus 19-én közölte, hogy „különleges műveletet” hajtanak végre egy bűnszervezet leleplezése érdekében.

Ukrajna: házkutatást tartanak parlamenti képviselők és tisztviselők otthonaiban
Ukrajna: házkutatást tartanak parlamenti képviselők és tisztviselők otthonaiban
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A hatóságok szerint a szervezetet jelenlegi és korábbi parlamenti képviselők irányították, munkájában pedig az ukrán elnöki hivatal magas rangú tisztviselői is részt vettek. Az érintettek nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a NABU és a SAPO ugyanakkor azt ígérte, hogy később további részletekkel szolgál.

Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselő szerint házkutatást tartottak Iryna Mudra otthonában is. Mudra az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője. A képviselő további részleteket nem közölt.

A Zerkalo Nedeli című ukrán lap arról számolt be, hogy az akcióban Mudra mellett Vadim Stolar, a korábbi Ellenzéki Platform – Az Életért párt parlamenti képviselője, valamint Makszim Nyikitasz, a parlament egykori képviselője is érintett lehet.

Több politikus és tisztviselő is érintett lehet

A lap szerint az ügyben az ukrán igazságügyi minisztérium tisztviselői és a Sens Bank, korábbi nevén Alfa-Bank Ukraine képviselői is érintettek lehetnek.

A NABU és a SAPO egyelőre nem nevezte meg azokat a politikusokat és tisztviselőket, akik ellen az eljárás folyik. A két korrupcióellenes hatóság közlése szerint a vizsgálat egy olyan bűnszervezet működésére irányul, amelyben jelenlegi és volt parlamenti képviselők, valamint az elnöki hivatal magas rangú tisztviselői is szerepet vállalhattak.

Az ukrán hatóságok későbbre ígértek részletes tájékoztatást az akcióról és az érintettekről.

 

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