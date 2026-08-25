Ukrajna ismét az energetikai infrastruktúrát támadta

Tűz ütött ki a Krasznodari területen lévő Afipszkij olajfinomítójában ukrán dróntámadás következtében. A jelentések szerint a településen két ember életét vesztette. A lehulló dróndarabok a Krasznodartól 15 kilométerre lévő Afipszkij vasútállomásán két embert megöltek, kettőt pedig megsebesítettek. A településen legkevesebb tíz lakóházban károk keletkeztek.

A határmenti Belgorod megyét egy nap alatt 114 ukrán támadás érte, a régióban három civil meghalt, négy pedig sérüléseket szenvedett.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 148 ukrán drónt lőtt le az éjjel nyolc régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. A tárca arról is beszámolt, hogy ugyanebben az időszakban az Odessza megyei Juzsne kikötőben orosz drónok semmisítettek meg egy szárazáruszállító hajót és infrastrukturális létesítményeket.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete elmondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy múlt héten 46 civil, köztük öt gyermek vesztette életét, 364 ember pedig megsebesült ukrán csapások következtében. A sérültek közül 16-an voltak gyermekek.

A diplomata szerint az ukrán fél napi 500-600 különböző típusú drónt vetett be polgári célpontok ellen.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a RTVI televíziónak nyilatkozva az ukrán hatóságok által terjesztett „kacsának” nevezte azt az állítást, miszerint Oroszországban mozgósítás készül. A szóvivő szerint a híresztelés célja az orosz belpolitikai helyzet destabilizálása. Volodimir Zelneszkij ukrán elnök azonban már egy ideje hírszerzési információkra hivatkozva kész tényként kezeli, hogy a választások után Vlagyimir Putyin orosz elnök a nagyvárosokban is elrendeli a mozgósítást.