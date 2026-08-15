Ukrajna lehet az a szövetséges, akire az Egyesült Államoknak a legnagyobb szüksége van?

Az elmúlt években Donald Trump számtalan alkalommal bizonyította, hogy Ukrajna nem számíthat vak és feltétel nélküli támogatásra az Egyesült Államoktól. Az eltelt évek alatt azonban az is világossá vált a szakértők szerint, hogy Ukrajna lehet az a szövetséges Európában, akire az Egyesült Államoknak a legnagyobb szüksége van – írja a The Atlantic.

Ukrajna hasznos szövetséges lehet az Egyesült Államok számára, Trump azonban még kivár

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Az Egyesült Államok már hosszú ideje érezteti az európai országokkal, hogy új korszak kezdődött. Washington szeretné, ha a kontinens nagyobb szerepet vállalna saját biztonsága tekintetében. Habár Donald Trump világossá tette, hogy Ukrajna nem számíthat feltételek nélküli támogatásra, az amerikai elnök álláspontja az elmúlt évek alatt sokat finomodott. Az ankarai NATO-csúcson pedig az elnök már utalt rá, hogy Ukrajna megkaphatja a gyártási engedélyt az amerikai Patriot rakétákra.

Zelenszkij számára égető lenne a készletek feltöltése, miután ezen rakéták nélkül Ukrajna nem tudja megállítani az orosz ballisztikus rakéta csapásokat. Ugyanakkor nem sokkal az ankarai csúcs után Trump álláspontja ismét megváltozott.

How Ukraine Became a ‘Model Ally’



The country Trump once disdained as a burden has become a military powerhouse via @michaeldweiss https://t.co/P8cCVzgiN7 — Jonathan Lemire (@JonLemire) August 9, 2026

Az amerikai elnök ugyanis nem sokkal később, a Zelenszkijjel folytatott megbeszélések után jelezte, hogy a Patriot rakéták roppant fejlett és veszélyes fegyverek, így az Egyesült Államoknak komolyan meg kell fontolnia, hogy kinek engedélyezi a szállításukat és a gyártásukat.

A kezdeti problémák, mint amilyen a két fél közötti embererő különbség, ugyan nem tűnt el, azonban Ukrajna sikeresen tudott fordítani a háború menetén, ami pedig a szakértők szerint talán a legfontosabb, sikeresen tudta a háborút Oroszországba vinni. A mélységi dróncsapásokkal Ukrajna ugyanis valóban súlyos károkat okozott az orosz energetikai infrastruktúrában, ami immár nem csak pénzben, hanem üzemanyaghiányban is megmutatkozott.