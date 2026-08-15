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„Ez a kérdés hülyeség!” – A 94 éves Vitray Tamás nem finomkodik

Ukrajna

Ukrajna lehet az a szövetséges, akire az Egyesült Államoknak a legnagyobb szüksége van?

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök nemrég látszólag baráti hangulatú megbeszélést tartottak Washingtonban, ami során előkerült a Patriot rakéták kérdése is. Ukrajna számára rendkívül fontos lenne az elfogó rakéták beszerzése, Zelenszkij szerint pedig az amerikai kormányzat számára pedig óriási potenciált jelenthetne az ország, mint európai összekötő szövetséges. A kérdés csak az, hogy ezt az amerikai kormányzat is így látja-e.
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UkrajnaKijevEurópaEgyesült ÁllamokWashington

Az elmúlt években Donald Trump számtalan alkalommal bizonyította, hogy Ukrajna nem számíthat vak és feltétel nélküli támogatásra az Egyesült Államoktól. Az eltelt évek alatt azonban az is világossá vált a szakértők szerint, hogy Ukrajna lehet az a szövetséges Európában, akire az Egyesült Államoknak a legnagyobb szüksége van – írja a The Atlantic

Ukrajna hasznos szövetséges lehet az Egyesült Államok számára, Trump azonban még kivár
Ukrajna hasznos szövetséges lehet az Egyesült Államok számára, Trump azonban még kivár 
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Az Egyesült Államok már hosszú ideje érezteti az európai országokkal, hogy új korszak kezdődött. Washington szeretné, ha a kontinens nagyobb szerepet vállalna saját biztonsága tekintetében. Habár Donald Trump világossá tette, hogy Ukrajna nem számíthat feltételek nélküli támogatásra, az amerikai elnök álláspontja az elmúlt évek alatt sokat finomodott. Az ankarai NATO-csúcson pedig az elnök már utalt rá, hogy Ukrajna megkaphatja a gyártási engedélyt az amerikai Patriot rakétákra. 

Zelenszkij számára égető lenne a készletek feltöltése, miután ezen rakéták nélkül Ukrajna nem tudja megállítani az orosz ballisztikus rakéta csapásokat. Ugyanakkor nem sokkal az ankarai csúcs után Trump álláspontja ismét megváltozott. 

Az amerikai elnök ugyanis nem sokkal később, a Zelenszkijjel folytatott megbeszélések után jelezte, hogy a Patriot rakéták roppant fejlett és veszélyes fegyverek, így az Egyesült Államoknak komolyan meg kell fontolnia, hogy kinek engedélyezi a szállításukat és a gyártásukat.  

A kezdeti problémák, mint amilyen a két fél közötti embererő különbség, ugyan nem tűnt el, azonban Ukrajna sikeresen tudott fordítani a háború menetén, ami pedig a szakértők szerint talán a legfontosabb, sikeresen tudta a háborút Oroszországba vinni. A mélységi dróncsapásokkal Ukrajna ugyanis valóban súlyos károkat okozott az orosz energetikai infrastruktúrában, ami immár nem csak pénzben, hanem üzemanyaghiányban is megmutatkozott. 

Emellett ráadásul hiába a folyamatos orosz ballisztikus rakéta támadások, Oroszország továbbra sem került közelebb katonai céljainak az eléréséhez, így a Donbasz elfoglalásához sem. 

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Természetesen az Egyesült Államok a nagyobb európai védelmi kiadások mellett nem szeretne lemondani az ebben rejlő lehetőségekről sem. Ahhoz azonban, hogy el tudja látni a kontinens szövetséges országait, Washingtonnak szüksége lehet egy megbízottra - jegyezte meg a The Atlantic portál. A Patriot rakéták gyártásával Ukrajna könnyen el tudná látni az európai országokat, ráadásul a többi, esetleges amerikai fegyverbeszerzés logisztikáját is képes lenne levezényelni. 

Ráadásul jelenleg Ukrajna a kontinens egyetlen olyan ország, amely nagy fokú és széles körű aktív harctéri tapasztalattal rendelkezik. 

Ez pedig talán a legfontosabb szempont, hiszen az Egyesült Államok számára  szintén értékes tudással rendelkezik az ország, különösen a drón hadviselés terén. Volodimir Zelenszkij egyébként korábban jelezte is, hogy hajlandó segítséget nyújtani az Egyesült Államok számára az Irán elleni konfliktusban. Ezzel pedig messze többet tett, mint a NATO azon szövetségesei, akiket Trump – joggal vagy anélkül – de élesen kritizált kimaradásuk miatt. 

 

 

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