Ukrajna ismét lecsapott egy raktárra, Oroszország továbbra is a városokat támadja

Sűrű fekete füst szállt fel egy Wildberries raktárból Oroszország középső részén. Ukrajna ezúttal is drónokat vetett be, amelyek sikeresen célt is értek. Oroszország eközben ismét a nagyvárosokat támadta.
Az elmúlt időszakban az orosz–ukrán háború ismét intenzívebbé vált. Nem sokkal azután, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban tárgyalt, Oroszország újabb csapásokat mért a nagyvárosokra.
Az ukrán elnök szerint pedig ez csak fokozódni fog, miután a Patriot rakéták hiányában nem tudják elfogni az orosz ballisztikus rakétákat, amelyek így óriási pusztítást végeznek.
Ukrajnát sem kell azonban félteni, miután a mélységi csapásmérések az elmúlt hónapokban rég nem látott lendületet hoztak.
Ukrajna most már képes több ezer kilométerre is csapást mérni a kritikus infrastruktúrára. Ennek részeként azonban nem csak az energetikai infrastruktúrát támadják. Ukrajna hétfőn immár második alkalommal mért csapást a Wilberries kereskedelmi vállalat egyik raktárára, amely ki is gyulladt az információk szerint pedig jelenleg is ég.
Habár elsőre furcsának tűnhet a célpont, miután a cég internetes kereskedelemre szakosodott, azonban az ukránok szerint a Wildberries aktívan részt vett a háború támogatásában, miután nagy mennyiségben szállítanak be drón alkatrészeket az orosz hadsereg számára.
Oroszország eközben továbbra is Ukrajna felőrlésén dolgozik, amely keretében szinte folyamatosan csapásokat mér a nagyobb városokra. Az éjszaka folyamán a jelentések szerint elhúzódó támadást intéztek több város ellen is, köztük Zaporizzsja ellen is. A helyi tisztviselők jelentései szerint a támadásban legalább egy ember meghalt, több tucatnyian pedig súlyosan megsérültek.
Emellett Moszkva a jelentések szerint négy hajót is megsemmisített Mikolajiv kikötővárosában, amelyek Oroszország állítása szerint katonai eszközöket szállítottak az ukrán hadsereg számára, ezt azonban a független források egyelőre nem tudták megerősíteni.