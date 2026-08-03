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orosz–ukrán háború

Ukrajna ismét lecsapott egy raktárra, Oroszország továbbra is a városokat támadja

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Az elmúlt napokban folytatódtak a csapásmérések az orosz-ukrán háborúban. Ukrajna egy újabb raktárt semmisített meg, ezúttal a Vlagyimiri területen, Oroszország pedig több városra is súlyos rakétacsapást mért.
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orosz–ukrán háborúOroszországUkrajna

Sűrű fekete füst szállt fel egy Wildberries raktárból Oroszország középső részén. Ukrajna ezúttal is drónokat vetett be, amelyek sikeresen célt is értek. Oroszország eközben ismét a nagyvárosokat támadta. 

Ukrajna súlyos csapásokkal nézett szembe az éjjel, azonban Oroszország sem úszta meg drónok nélkül a mai napot
Ukrajna súlyos csapásokkal nézett szembe az éjjel, azonban Oroszország sem úszta meg dróncsapások nélkül 
Fotó: VOLODYMYR TARASOV / NurPhoto

Az elmúlt időszakban az orosz–ukrán háború ismét intenzívebbé vált. Nem sokkal azután, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban tárgyalt, Oroszország újabb csapásokat mért a nagyvárosokra. 

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orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
Galéria: Orosz ballisztikus rakéták záporoztak Ukrajnára a hétvégén
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Sűrű fekete füstfelhő emelkedik Kijev fölé az éjszakai orosz rakétatámadást követően

Az ukrán elnök szerint pedig ez csak fokozódni fog, miután a Patriot rakéták hiányában nem tudják elfogni az orosz ballisztikus rakétákat, amelyek így óriási pusztítást végeznek. 

Ukrajnát sem kell azonban félteni, miután a mélységi csapásmérések az elmúlt hónapokban rég nem látott lendületet hoztak. 

Ukrajna most már képes több ezer kilométerre is csapást mérni a kritikus infrastruktúrára. Ennek részeként azonban nem csak az energetikai infrastruktúrát támadják. Ukrajna hétfőn immár második alkalommal mért csapást a Wilberries kereskedelmi vállalat egyik raktárára, amely ki is gyulladt az információk szerint pedig jelenleg is ég. 

Habár elsőre furcsának tűnhet a célpont, miután a cég internetes kereskedelemre szakosodott, azonban az ukránok szerint a Wildberries aktívan részt vett a háború támogatásában, miután nagy mennyiségben szállítanak be drón alkatrészeket az orosz hadsereg számára. 

Oroszország eközben továbbra is Ukrajna felőrlésén dolgozik, amely keretében szinte folyamatosan csapásokat mér a nagyobb városokra. Az éjszaka folyamán a jelentések szerint elhúzódó támadást intéztek több város ellen is, köztük Zaporizzsja ellen is. A helyi tisztviselők jelentései szerint a támadásban legalább egy ember meghalt, több tucatnyian pedig súlyosan megsérültek. 

Emellett Moszkva a jelentések szerint négy hajót is megsemmisített Mikolajiv kikötővárosában, amelyek Oroszország állítása szerint katonai eszközöket szállítottak az ukrán hadsereg számára, ezt azonban a független források egyelőre nem tudták megerősíteni. 

 

 

Orosz-ukrán háború
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