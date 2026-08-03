Ukrajna ismét lecsapott egy raktárra, Oroszország továbbra is a városokat támadja

Az ukrán elnök szerint pedig ez csak fokozódni fog, miután a Patriot rakéták hiányában nem tudják elfogni az orosz ballisztikus rakétákat, amelyek így óriási pusztítást végeznek.

Ukrajnát sem kell azonban félteni, miután a mélységi csapásmérések az elmúlt hónapokban rég nem látott lendületet hoztak.

Ukrajna most már képes több ezer kilométerre is csapást mérni a kritikus infrastruktúrára. Ennek részeként azonban nem csak az energetikai infrastruktúrát támadják. Ukrajna hétfőn immár második alkalommal mért csapást a Wilberries kereskedelmi vállalat egyik raktárára, amely ki is gyulladt az információk szerint pedig jelenleg is ég.

BREAKING:



Ukrainian long-range drones have struck yet another Russian Wildberries logistics center.



The 170 000 sqm WB logistics center in Vladimir was hit this morning and is now engulfed in flames. It’s burning down to the ground. pic.twitter.com/5dG5h3YRXg — Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026

Habár elsőre furcsának tűnhet a célpont, miután a cég internetes kereskedelemre szakosodott, azonban az ukránok szerint a Wildberries aktívan részt vett a háború támogatásában, miután nagy mennyiségben szállítanak be drón alkatrészeket az orosz hadsereg számára.

Oroszország eközben továbbra is Ukrajna felőrlésén dolgozik, amely keretében szinte folyamatosan csapásokat mér a nagyobb városokra. Az éjszaka folyamán a jelentések szerint elhúzódó támadást intéztek több város ellen is, köztük Zaporizzsja ellen is. A helyi tisztviselők jelentései szerint a támadásban legalább egy ember meghalt, több tucatnyian pedig súlyosan megsérültek.