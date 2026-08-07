Új európai szövetséget javasol a brit politikus, Ukrajna kulcsszerepet kaphatna

Nick Boles, a brit Konzervatív Párt egykori parlamenti képviselője a The Spectator hasábjain arról írt, hogy az orosz-ukrán háború, a Brexit következményei és az Egyesült Államok európai szerepének változása miatt új válaszokra van szükség. Szerinte a korábbi megoldások már nem elegendőek a kontinens előtt álló kihívások kezelésére.

Ukrajna kulcsszerepet kaphat egy új európai védelmi szövetségben

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A politikus úgy véli, Nagy-Britanniának helyre kell állítania a Brexit által okozott gazdasági károkat, Európának pedig versenyképesebbé kell tennie gazdaságát, miközben meg kell találnia annak módját is, hogy hogyan lehet szorosabban integrálni Ukrajnát és a nyugat-balkáni országokat anélkül, hogy ez újabb migrációs hullámokat vagy az európai egység meggyengülését eredményezné.

Boles szerint Ukrajnának folytatnia kell a harcot Oroszország ellen, újjá kell építenie gazdaságát, és hosszú távon Európa politikai rendszerének részévé kell válnia.

Emellett úgy látja, Európának egy olyan, európai vezetésű NATO-t kell kialakítania, amely képes hosszú távon garantálni a kontinens biztonságát.

A volt képviselő szerint a jelenlegi problémákat nem külön-külön, hanem egy átfogó megállapodás keretében kellene kezelni.

Ennek része lehetne az EU-tagságra váró országok társult tagsága, a biztonsági garanciákat nyújtó országok koalíciója, a Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatok erősítése, valamint egy európai NATO-főparancsnok kinevezése

– írja az Unian.ua.

Ukrajna kulcsszerepet kapna

Javaslata szerint létre kellene hozni egy új európai konföderációt, amely az Európai Unió tagállamait és az úgynevezett külső kör országait – köztük Nagy-Britanniát és Ukrajnát – egyaránt magában foglalná. A szervezet célja az lenne, hogy egyszerre erősítse a gazdasági együttműködést és a közös védelmet.

A terv szerint Európa fokozatosan nagyobb felelősséget vállalna saját biztonságáért egy európai vezetésű NATO keretében, miközben hosszú távú szabadkereskedelmi megállapodást kötne az Egyesült Államokkal és Kanadával.

Boles úgy véli, Nagy-Britanniának a GDP legalább 3,5 százalékát kellene védelemre fordítania, haditengerészetével pedig Európa nyugati tengeri határát védené, miközben nukleáris elrettentő erejét is kiterjesztené a kontinensre, később pedig Ukrajnára is.

Ukrajnának ezzel párhuzamosan egy jelentős állandó hadsereget kellene fenntartania Európa keleti szárazföldi határának védelmére, valamint megosztania fejlett védelmi technológiáit szövetségeseivel.

A volt brit politikus azt is javasolja, hogy a demokratikus értékeket valló, Európán kívüli középhatalmak – például Kanada, Japán, Dél-Korea és India – is kapcsolódjanak be az együttműködésbe a stratégiai jelentőségű területek, a kritikus nyersanyagok és a mesterséges intelligencia biztonságának védelmében.