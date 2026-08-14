Ukrajna ajánlatot tett Amerikának

Ukrajna komoly kihívással néz szembe, erről pedig maga az elnök beszélt a CNN-nek adott interjújában. Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna hamarosan kifogy az elfogó rakétákból, ennek kapcsán pedig az elnök beszélt a készletek feltöltése érdekében tett erőfeszítésekről.

Zelenszkij szerint a rendelkezésre álló Patriot készletek öt százaléka elég lenne arra, hogy Ukrajna túlélje a telet

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Az ukrán elnök már korábban is világossá tette, hogy Ukrajna nem rendelkezik a megfelelő mennyiségű elfogó rakétával az orosz ballisztikus rakéták megfékezéséhez. Ezt pedig a legújabb támadások is bizonyítják, hiszen az elmúlt hetekben számos nagyvárost, köztük Kijevet is több alkalommal is ballisztikus rakéta csapás érte. A leginkább hiányzó Patriot rakéták kérdése azonban továbbra sem tisztázott az elnök szerint.

Zelenszkij a CNN riporterének arról beszélt, hogy Ukrajna két és félszer kevesebb elfogó rakétát kapott idén mint tavaly. Ezzel szemben Oroszország kétszer annyi ballisztikus rakétát képes gyártani, és be is veti őket.

Az ukrán elnök arra kérdésre, hogy kapott-e garanciákat a Patriot rakéták érkezésére, jelezte, hogy egyelőre az amerikai fél időt kért. Ugyanakkor Zelenszkij jelezte, hogy a Patriotok egy részét megvennék az Egyesült Államoktól, mivel szerinte a rendelkezésre álló készletek öt százaléka elég lenne ahhoz, hogy Ukrajna túlélje a telet. Tíz százalék azonban az elnök szerint már ahhoz is elegendő lenne, hogy minden orosz ballisztikus rakétát elpusztítsanak. Ugyanakkor nem a tárgyalás az egyetlen mód, amit Zelenszkij igyekszik kihasználni.

Az ukrán elnök saját bevallása szerint millió telefont bonyolított, és több ajánlatot is tett, hátha sikerül valamit találni, amiért cserébe rakétákat kaphat az ország. Zelenszkij jelezte, hogy a tárgyalások egy részéről egyelőre még nem is beszélhet, ám biztosított róla mindenkit, hogy a törvényes kereteken belüli egyeztetésekről van szó.

Az ukrán elnök emellett arról is beszélt, hogy véleménye szerint nagyobb amerikai részvételre lenne szükség a tárgyalások szempontjából. Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem akarja befejezni a háborút, Ukrajnának pedig erős garanciákra van szüksége arra vonatkozóan, hogy egy rövidebb, vagy egy hosszabb szünet után Moszkva nem dönt ismét a katonai invázió mellett.

Zelenszkij egyúttal jelezte, hogy reális forgatókönyvnek tartja, hogy Putyin megtámad egy gyengébb NATO-tagállamot. Az ukrán elnök szerint ugyanis Putyin nehéz helyzetben van, valamit pedig el kell tudnia adni győzelemként az orosz társadalom számára.

Zelenszkij kérését nehéz lesz teljesíteni

Az ukrán elnök már többször jelezte az elfogó rakéták iránti igényét. Az ankarai NATO-csúcs alkalmával Donald Trump amerikai elnök engedélyezte Ukrajna számára a Patriot rakéták gyártását. Ez azonban alapvetően nem fogja megoldani a mostani helyzetet. Még ha Kijev azonnal neki is látni a gyártásnak, akkor is súlyos hónapok kellenének ahhoz, hogy a kapacitások elérjék a megfelelő mértéket.

A hiány pedig ettől függetlenül fennállna. Az Egyesült Államok ugyanis nem csak Ukrajnát, de az öböl menti szövetséges országokat is ellátja Patriot rakétákkal, nem beszélve saját haderejének az igényeiről.

Habár korábban ez még megoldható logisztikai feladat volt, azonban az iráni háború kitörése óta a készletek vészesen megcsappantak. Ráadásul még ha az amerikai haderő fel is oldaná a Hormuzi-szoros blokádját, Irán feltehetőleg továbbra is számottevő erőt képviselne a régióban, az Egyesült Államok szövetségeseinek pedig szinte folyamatos ellátásra lenne szüksége a Patriot rakéták terén. Zelenszkij tehát nehéz feladat előtt áll, ha pedig a helyzet nem változik, Ukrajna egyik legnehezebb tél előtt állhat a háború kitörése óta.