Politikai dáridó Ukrajnában: egy napja jelölték védelmi miniszternek, máris lemondott

Az ukrán Miniszteri Kabinet felmentette Jevhen Leonidovics Hmarát a védelmi miniszterhelyettesi tisztségből és az ügyvezető védelmi miniszteri feladatok ellátása alól. A kormány erről szóló határozatát a hivatalos honlapján tették közzé.

Ukrajna: felmentették Zelenszkij védelmi miniszterjelöltjét

Fotó: AFP

A dokumentum szerint Hmarát saját kérésére mentették fel az ügyvezető védelmi miniszteri posztról.

A döntés különösen azért figyelemre méltó, mert Volodimir Zelenszkij mindössze egy nappal korábban, augusztus 18-án Hmarát jelölte a védelmi miniszteri tisztségre. A kinevezésről az ukrán parlamentnek, a Verhovna Radának kellett volna döntenie.

Így azonban már azelőtt távozott az ügyvezetői posztról, hogy a parlament szavazhatott volna a jelöléséről.

Újabb személyi változások jöhetnek Ukrajnában

A történtek egy olyan időszakban következnek, amikor Ukrajnában egyre több szó esik a kormányzat működéséről és az ország politikai vezetésének átalakításáról.

Korábban Ukrajna volt védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov választások megtartását sürgette. Fedorov szerint az ország olyan kormányzási válsággal néz szembe, amelyet szerinte választási folyamat nélkül nem lehet megoldani.

Hmarát Zelenszkij eredetileg a védelmi tárca élére szánta, a mostani döntés azonban új helyzetet teremt a miniszteri poszt betöltése körül. A jelölésről így várhatóan újabb döntést kell hozni.